الشارقة (الاتحاد)

تزامناً مع فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء بالمغرب، الذي يُختتم بعد غدٍ الأحد، نظّم بيت الشعر في تطوان أمسيتين شعريتين من أربع أماسي مقررة، فيما قرأ فيها شعراء عرب وأوروبيون.

شارك في الأمسية الأولى، الشاعرة إكرام عبدي، التي تألقت بقصائدها الغنائية، بإيقاعية عالية، تلاها الشاعر عزيز إزغاي، الذي قرأ نصوصاً شعرية استمدت عمقها البصري من تجربته في الفن التشكيلي، والفنون البصرية.

وأكمل الشاعر نبيل منتصر الأمسية بمقاطع من «أغنية طائر التم»، عنوان ديوانه الجديد، بينما عاد الشاعر عبد الدين حمروش إلى نصوص حالمة.

ثانية الأمسيات الشعرية، استضافت الشاعر السوري نوري الجراح، والشاعرة الإيطالية فاليريا دي فليتشي، والشاعر العراقي شاكر لعيبي، والفلسطيني خالد الناصري. أما الشاعر الناصري، فقد قرأ قصائد حب وحنين، وشوق وأنين، وتنوعت الإيقاعات المغربية والمشرقية على آلات موسيقية مختلفة في الأمسيات، إذ شارك عازف العود المغربي إدريس نيغرا، وطارق بن علي، وخليل إيسولان، ومحمد الخليفي، ونوفل فاروقي، وعازف الكمان إلياس الحسيني.