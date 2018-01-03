3.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، نحو 3.7 مليار درهم، وكان أبرزها رهونات بقيمة 2.7 مليار درهم من خلال 258 إجراء.

حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 413 مبايعة بقيمة مليار درهم، منها 65 مبايعة للأراضي بقيمة 550 مليون درهم، و348 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 450 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة منخول، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4 ،تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 131 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 74 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.7 مليار درهم، منها 91 رهن أراضى بقيمة 2.5 مليار درهم و167 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 1 بقيمة 1.1 مليار درهم وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 269 مليون درهم.