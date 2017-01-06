السيسي يفتتح قيادة الأسطول الجنوبي بالقوات البحرية

أحمد شعبان (القاهرة)

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، افتتاح منشآت قيادة الأسطول الجنوبى ووحداته عبر الفيديو كونفرانس. كما شهد السيسي مراسم حفل تدشين الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي، وتابع عدداً من البيانات العملية للقوات الخاصة البحرية ورجال الضفادع البشرية.

وتمثلت العمليات في تنفيذ بيان ميدان اجتياز الموانع المائية، والسباحة تحت الماء، ومهارات القدرة على البقاء ومقاومة الغرق، ومهارات الغطس القتالي، وبيان التدريبات الرياضية الشاقة تحت سطح الماء.

كما شهد عروض قوات الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي القتالية، وعمليات الاقتحام للبؤر الإرهابية على السفن البحرية والقبض على العناصر الإرهابية، فضلا عن تدريبات اللياقة البدنية والاستعدادات العسكرية لصد أي خطر إرهابي. وكشف قائد القوات البحرية اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد، عن انضمام العديد من الوحدات البحرية الحديثة للخدمة بالقوات البحرية.

وفي سياق منفصل، أكد الرئيس المصري أن الهدف من تطوير ميناء «سفاجا» وربطه بمحافظات الجنوب وتجهيز شبكة الطرق، هو لتعزيز التجارة وقدرة الميناء على استيعاب حركة التجارة العالمية، وأشار خلال افتتاحه أعمال تطوير ميناء «سفاجا»، وافتتاح ميناء «أرقين» البري بين مصر والسودان أمس، إلى أن البعض يحاول التقليل من العمل المبذول والتشكيك فيه، مؤكدا أن أعمال التطوير وشبكة الطرق تتم من أجل نقل وتجهيز البلاد إلى مستقبل أفضل.

بدوره، قال وزير النقل المصري جلال السعيد، إن هناك تطويرا لهيئة السلامة البحرية وتحديث الإجراءات، مؤكدا أن هيئة السلامة البحرية في مصر تعمل وفقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أنه جار الإعداد لتنفيذ مشروعات ضخمة بالموانئ المصرية.

وأشار إلى أن ميناء دمياط يشهد تداول 800 ألف حاوية سنويا، وهناك مساع لمضاعفة ذلك، مؤكدا أن تطوير ميناء دمياط يتم بإجمالي استثمارات 185 مليون جنيه، وأن خطة تطوير الموانئ البحرية المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية.