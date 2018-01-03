نصف تريليون درهم رصيد الودائع لأجل 3 أشهر لدى البنوك

أبوظبي (وام)

شهدت ودائع لأجل ثلاثة أشهر لدى الجهاز المصرفي نشاطاً قوياً خلال الـ11 شهراً من العام 2017 مسجلة زيادة بنسبة 10.6% وبقيمة 47.7 مليار درهم، حسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، التي أظهرت أن جمالي الرصيد لهذه الفئة من الودائع بلغ نحو 500 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وجاء التسابق بين المقيمين وغير المقيمين على الاستثمار في هذه الشريحة من الودائع بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الشهور الماضية على مختلف الآجال، وفي مقدمتها الأجل لمدة ثلاثة أشهر.

وطبقا للنشرة الإرشادية التي يصدرها المصرف المركزي، ارتفعت أسعار الفائدة لأجل 3 أشهر بنسبة قاربت 18% خلال الشهرين الأخيرين بالغة مستوى 185 نقطة في تاريخ 3 يناير الجاري، مقارنة مع 157 نقطة مع نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وبرغم التراجع الذي شهدته ودائع لأجل ثلاثة أشهر حتى النصف الأول من العام 2017 وأدى لانخفاض الرصيد الإجمالي لدى الجهاز المصرفي إلى 417.7 مليار درهم في نهاية شهر يونيو إلا أن حركة الإقبال على هذه الشريحة من الودائع استعادت نشاطها في الربع الثالث من العام ذاته، وقفز إجمالي الرصيد إلى 430.4 مليار درهم خلال شهر سبتمبر.

وارتفعت وتيرة النشاط في شهر أكتوبر، حيث قفز الرصيد إلى 474 مليار درهم في نهاية وتواصل الصعود حتى بلغ مستوى 500 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي، وبذلك فقد أسفرت حصيلة حركة النشاط على ودائع لمدة ثلاثة أشهر خلال 11 شهراً بزيادة قدرها 47.7 مليار درهم. يشار إلى أن الودائع لمدة ثلاثة أشهر استحوذت على أكثر من 60% من إجمالي الودائع على مختلف الآجال، والتي بلغ رصيدها 830.7 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي.