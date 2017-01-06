السبسي يدعو لإيجاد أرضية مشتركة للحوار في ليبيا

تونس (وكالات)

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس، كافة الأطراف الليبية إلى الإسراع بإيجاد أرضية مشتركة للحوار والمصالحة والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في ترتيبات العملية السياسية لإنهاء الأزمة.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن ذلك جاء خلال اللقاء بين قائد السبسي ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة عيسى في تونس. وأضافت أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا ومساعي إيجاد حل سياسي يعجل بإنهاء الأزمة عبر الحوار والتوافق إضافة إلى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل مزيد دعمها وتنميتها بما يخدم مصلحة الجانبين.

وأكد الرئيس التونسي حرص بلاده على عدم التدخل في الشأن الداخلي لليبيا ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف ودعوتها إلى ضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها معتبرا أن استقرار ليبيا يصب في مصلحة تونس وفي مصلحة المنطقة برمتها.

وشدد على ضرورة أن يكون الحل نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم داعيا كافة الأطراف الليبية إلى الإسراع بإيجاد أرضية مشتركة للحوار والمصالحة ومشيرا إلى أن المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية ترمي إلى مساعدة مختلف الأطراف الليبية وتشجيعها على الحوار من أجل بلوغ الوفاق خدمة لمصلحة ليبيا وتونس ودول الجوار.

من جهته أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن خالص تقديره لتونس على وقوفها الدائم مع الشعب الليبي ومساندتها له في هذه الظروف الدقيقة مكبرا موقف تونس الرافض لكل أشكال التدخل في الشأن الداخلي لليبيا وحرصها على إيجاد حل سلمي عبر الحوار.