سامسونج تدخل قطاع السيارات

ترجمة: حسونة الطيب

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية، الاستحواذ على شركة هارمان إنترناشونال الأميركية العاملة في تقنية السيارات، مقابل 8 مليارات دولار، بهدف الدخول في قطاع تقنية السيارات. وتشتهر شركة هارمان، بصناعة أنظمة الصوت في السيارات، تحت علامات تجارية معروفة مثل، هارمان وكاردون وجي بي أل. لكن حماس سامسونج لهذه الشركة، نابع من نشاطها في ربط السيارات بالشبكة العنكبوتية، تلك العملية التي تعمل على تزويد السيارات بالخدمات الملاحية ونظم الترفيه داخل السيارة وربطها ببقية العالم الخارجي.

ويقول يونج سون، رئيس ومدير الاستراتيجية في قسم سامسونج للالكترونيات: «من المنتظر أن يطرأ تحول كبير في سيارة المستقبل، من خلال التقنيات الذكية وعمليات الربط بنفس الطريقة التي تحولت بها الهواتف التقليدية العادية، إلى أجهزة ذكية ومعقدة على مدى العقد الماضي».

وتؤكد الصفقة، تطلعات شركة سامسونج، الاسم الراسخ في عالم الهواتف النقالة، بالدخول في جيل جديد من الأدوات الذكية، التي يطلق عليها إنترنت الأشياء. وبموجب هذه الرؤية، فإن جميع الأشياء من أنظمة أمن المنازل، إلى المبردات، تصبح متصلة بالإنترنت، حيث يتم جمع المعلومات والتحكم في هذه الأجهزة، بمجرد لمسة على جهاز الهاتف الذكي.

وانصب معظم ذلك التركيز على السيارات، حيث وافقت كوالكوم الأميركية المتخصصة في صناعة الرقاقات، للاستحواذ على أن أكس بي لأشباه الموصلات، مقابل 38,5 مليار دولار، ما يؤهلها لتأكيد حضورها في السوق لصناعة جيل جديد من الرقاقات للسيارات الذكية.