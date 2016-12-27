نشيج البحر ونشيدي تاريخ النشر: الإثنين 26 ديسمبر 2016 البحر.. هذا المدى البعيد الغامض الأبدي.. أكاد أسمع في نشيجه نشيد الحياة بهشاشتها وصلابتها. النشيد النابض برهج الكائنات في مسيرة لحظاتها، وفي طريقها المحتوم بالنهايات. المحفوف بخطورة الشك ووهم اليقين. باكتناز الأمل وضراوة اليأس.هل ثمة يأس في انكسار الموج على الشاطئ؟ ألا ترجع الأمواج شهوة الحياة في غيمة الهطول أليس في صليل الأصداف حين انهمار الموج أغنية الموت والنشوء؟ ألم يحتو البحر الخطورة، الأضداد، الكنوز، التحدي، لذة الكشف، نزق الأحلام وفداحة المغامرة؟ أليس في الأسفار غواية المرافئ؟ وفي كيمياء الماء سر الغموض؟ ألا يشبه البحر الذات الإنسانية في العمق والمبهم، في التمرد والخنوع، في السكينة والاهتياج، في البهاء والعتمة، في العنف والرأفة، في القسوة والحنو، وفي آنة الأرواح وأسرها الأزلي؟ ألهذا أعشق البحر وأحتفي بكيمياء الماء حين يهطل مطراً وحين يرقّ بالندى! نكبر بعد مهدٍ وحبوٍ، وتمر علينا تروس الأحداث والزمن في مرها الكثير وحلاوتها القليلة. وما أن نصير إلى شيء من المعرفة بما يجري حولنا، ما أن نملك القليل من قدرة استبطان الظواهر والعلل حتى نفقد تلك الدهشة الأولى المكتنزة بالبراءة والسحر، دهشة أن نعرف ما لم نعرفه بعد. أن نكتشف ما يغمض في السر، وما يكمن في جفلة الدهشة. في مسيرة الأيام وتبدل فصولنا. فيما نمضي في الكشف والمعرفة نقول، حين يعبر حياتنا حدث نظنه جديداً: (ليس ثمة ما يدهش في هذا الأمر..) لكثرة ما تمر علينا تروس الواقع المرير، برتابتها ومشهدها المألوف، وتكرار أحداثها. لكثرة ما تذبح فيه أمانينا وتغتال شغف الحياة.. لكثرة ما فقدنا من براءتنا.. وكثرة ما لوثتنا الخيبات.البحر وحده، يظل كلي القدرة على إعادة تلك الدهشة إلى طفولتها وبراءتها وصفائها وسحرها ونشوة الغموض. كل يوم أراه، كلما مررت به، قاربته، توغلت فيه، أشعر كأنني أراه لأول مرة. ربما لأنه ظل أبدي في فتنته، أبدي في طلاسمه وعظمته وخطورته وقوة أسراره وهيبة جلاله. ألا يشبه البحر المرأة في حقيقتها، في عمقها، في جوهرها، في جلال خصبها، في احتوائها الولادة واحتضانها الحياة؟ أليس المرأة والبحر متماهيين في الكنه والإبداع؟ قليلون هم أولئك الملاحون الذين يتقنون لغة البحر كي يمنحهم أمانيهم. هل تختلف المرأة عن البحر، والملاحون عن العشاق حين ارتقائهم؟ حين تثقلني الأيام والظنون، ينهض نداء البحر في روحي وأنهض إليه كي أحتفي به واجتلي في سره أسراري، واسمع في نشيج أمواجه خفقي ونشيدي!