تأملات في معرض الكتاب

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ولأني من أولئك الذين وهبهم الله نعمة احترام كل ما يتصل بحياة الإنسان وسعادته. هذه السعادة التي باتت عصية وقصية، والتي صنفها الفارابي (بالوعي والإدراك الذي يوصل الإنسان إلى الفضيلة)، فإن هذا الوعي والإدراك لا يكتسبه الإنسان إلا بالقراءة في أي كتاب يحتوي أية معرفة علمية كانت أو فلسفية أو أدبية، وما لا نعرف تنوعها إلا من خلال معارض الكتاب. أجل.. ففي معارض الكتاب تنكشف لنا، كم هي الأشياء والأنشطة الهائلة الاتساع والتعدد التي يمارسها الإنسان، يبتكرها، ينتجها، ويرتبط بها في مسيرة حياته. معارف لا حصر لها هذه التي تدل عليها الكتب التي تصطف على رفوف أجنحة المعارض. وكلها تحمل قيمتها في ما يتصل بحاجة الإنسان إليها وتعدد اهتماماته وأذواقه وغاياته. 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