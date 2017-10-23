شيء من الذاكرة

تاريخ النشر: الإثنين 23 أكتوبر 2017

كم يوماً مر على وجودي في إسبانيا ولم أكتب حرفاً واحداً في مذكراتي اليومية التي اعتدت دوماً كتابتها خلال رحلاتي في دول العالم!!

أجلس الآن على كرسي في الساحة المقابلة للفندق الذي أقيم فيه مع أولادي في غرناطة. تجولنا في الشوارع وزرنا قصر الحمراء الذي أدهشتني فخامة عمرانه. وكنت أتساءل في كل لحظة: من أين جاءت تلك الأموال التي بنى فيها المسلمون هذا الصرح الفخم بعد احتلالهم إسبانيا وبقاؤهم فيها ثمانية قرون؟!

غرناطة مدينة جميلة لكن أكثر مبانيها ذات طراز تاريخي قديم لم تدخل على بعضها سوى بعض الترميم والصيانة!

زرنا كنيسة القديسين في غرناطة، لكن مفردة الدهشة لا تكفي للتعبير عن روعة البناء والزخارف ولوحات القديسين. كل الزخارف مغطاة باللون الذهبي ذي البريق المذهل. الوصف اللغوي لا يمكن أن يصف المدهش في هذه الكنيسة. ليست ضخامة البناء وفن النقش واتساع مساحته هو المدهش فقط، بل السؤال المعجزة.. كيف تم الحفاظ على هذا البناء الذي قالوا إن الإسبان بدؤوا بناء الكنيسة عام 1513 واستغرق بناؤها 181 عاماً حتى تصبح بهذا الشكل المدهش المذهل الذي لم أرَ مثله في الدول الأوروبية التي زرتها، فكنيسة نوتردام الشهيرة في فرنسا لا يمكن مقارنتها حتى بجزء صغير من هذه الكنيسة!

والسؤال الذي يشغل تفكيري دائماً هو من أين جمعت تلك الملايين من النقود لبناء هذه الكنيسة؟!!

كل زائر للكنيسة يدفع خمسة يورو! فكم يجمعون في كل يوم من أرزاق الناس الذين يؤمون الكنيسة سواحاً أو مصلين؟ أليس الحفاظ عليها بهذه الفخامة مبرراً قوياً لجمع الأموال باسم الدين؟ كما أن من يزور قصر الحمراء يدفع نفس المبلغ، وهذا ما جعل الحفاظ على القصر وترميمه وصيانته مبرراً لجمع الأموال رغم أن وجوده والحفاظ عليه يؤرخ لزمن الاحتلال العربي لإسبانيا!