يا لبذخ العزلة تاريخ النشر: السبت 04 أغسطس 2018 يا لنعمة الصمت! يا لبذخ العزلة وحرير الهدوء! ها أنت وحدك ليس حولك إلاّك. ليس معك غير نفسك تستريح إليك. غير روحك تأنس بك. في العزلة، في التوحد بالنفس، تتفتح الحواس كلها. البصر والبصيرة. يتحد المرئي واللامرئي في اللحظة ذاتها. السمع والانصات. تستيقظ رهافة الأصابع من بلادة المألوف، تصير عيناً ترى وأذناً تسمع ودماً يتدفق بين اللمس والملموس حتى يملأ الجسد بلذة النشوة أو رعشة الرهبة. حاسة الشّم تسري حتى مروج الحلم. يقتحمك الوجود كله. الكائنات والكون. هسهسة العشب. طقطقة الغصون إذ تنحني للمهب. دقات الزمن تسير برتابة الأيام وسرعة النهايات. البحر البعيد في شجوه الأبدي. وجوه اتشحت بالنسيان وأوغلت في الغياب، تنهض من لجة الذاكرة. مدن، محطات، طرقات وزوايا. تسيرين متئدة وحدك، ووحدك وددت لو تهت، لو أضعت الطريق إلى البيت. البيت الذي ليس بيتك. لماذا تسوقك خطى غامضة إليه؟ تهدفين الضياع كطفلة تاهت في الزحام والضجيج، فانفلتت شاردة في طرقات تجهل خطواتها، وضلت السبل إلى الذراعين. يا لفيض الوحدة وترف الأنس بالنفس! لكأن وقع خطاك على الأرض نهنهة البراعم إذ تنهض في الخصب. لكأنها الغيم يسبح متئداً في جلال الفضاء. لكأنها الخرير الخفي في حنين الينابيع. أي ماسٍ يبرق في تنفس العزلة؟ أي نهوض يتأهب، وخيال يشبُّ. أية سعة تمتد أمام البصيرة نحو المطلق واللانهائي. حين تسكنين إليك وتسكنين وحدك.. المكان أجمل ما يكون المكان، الضوء أبهى، والظلال ندى. الأشياء صديقة، والجدران رأفة الرحم. الأبواب رحمة والنوافذ أجنحة. وأنتِ أنتِ لا غيرك. لا أحد يأخذك منك.لا نجيّ لك سواك. لا رفقة سوى خفق القلب وبهاء الروح. ألأنك ولدت وحدك وتموتين وحدك، تخشين التوحد في الطريق بين المسارين؟ سيان.. أخشيتِ وحشة الطريق ووحدتك، أم آنستِ رفقة الرفيق في الطريق فأنت وحدك. إنْ أرحت التعب فوق وسادة الليل، وإنْ نعمت بهمس الصبح فأنت وحدك. إنْ طعمت أو كسيت أو خرجت أو رجعت، إنْ غضبت أو رضيت، إنْ اجتاحك الجنون أو أسبغت عليك الحكمة وشاحها فأنت وحدك. إنْ كنت في حضن الأمومة أو كنت في حضن الحبيب فأنت وحدك. إنْ ضقت بالمحن أو ضاقت عليك الرحاب فأنت وحدك. كل كائن هو وحدهُ، وغيره غيره. وما الصلات بين الناس سوى جسور بين الضفة والضفة. جدّفي، جدّفي.. وحدتك النهر، جسدك الزورق، وقلبك المجاديف!!