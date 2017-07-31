فلسفة الحضور والغياب (1 - 2)

2017-07-17 الحب بيني وبين الكائنات 2017-07-03 حكاية التطويع 2017-05-15 حكاية التطويع (1 - 2) 2017-05-01 طرقات كالشرايين (2 - 2) 2017-04-17 طرقات كالشرايين (1 - 2) 2017-04-03 الإنسان بين الأمومة والتبني 2017-03-20 الشعر عزف الشاعرية مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-03-06 دعوة للسفر 2017-02-20 ترنيمة السحب 2017-02-06 فلسفة التأمل (2 - 2) 2017-01-23 فلسفة التأمل (1 - 2) 2017-01-09 عامٌ للحب والسلام 2016-12-26 نشيج البحر ونشيدي 2016-12-12 دعوة للنهوض 2016-11-28 بذرة المستحيل 2016-11-14 مرثية التيه 2016-10-31 الرغبة المشاكسة 2016-10-17 موت من في الخريف؟ 2016-10-03 أهمية الرسائل الخاصة 2016-09-19 زورق التيه 2016-09-05 هنيئاً هنيئاً أيتها النساء 2016-08-22 القراءة مفتاح العقل والذكاء 2016-08-08 لقطات من رصيف الحياة 2016-07-25 عزف على قيثارة الأيام 2016-07-11 بالسلام وحّدَ العالم الطعام 2016-06-06 رمضان بين بَيْنَيْن 2016-05-23 تأمل في غموض الذات 2016-05-09 الكتاب مفتاح التطور 2016-04-25 البحر والإنسان 2016-04-11 رمال كالزعفران 2016-03-28 ما ليس لنا 2016-03-14 لكن أين اللهب؟! 2016-02-29 القراءة.. المثالية والواقع 2016-02-15 القراءة بين المثالية والواقع (1-2) 2016-02-01 فضائل القراءة 2016-01-18 اقرأ لتكون أرقى 2016-01-04 الجهل المزدوج 2015-12-21 لعبة المطر 2015-12-07 اليأس الشفيف 2015-11-23 بين المبدع والصحافة (2 - 2) 2015-11-09 الكتاب سر النجاح 2015-10-26 بين المبدع والصحافة «1-2» 2015-10-12 الكاتب ووهم التغيير 2015-09-28 في بهجة البحر 2015-09-14 المجد لهم ولنا الحنين إليهم 2015-08-31 لعبة الكلام 2015-08-17 المثقف والإعلام (2-2) 2015-08-03 المثقف والإعلام (1-2) 2015-06-15 زمن آآآآي..باد 2015-06-01 الآن والأمس 2015-05-18 فن الرزة 2015-05-04 الكتاب مفتاح المعرفة 2015-04-20 جواهر المعنى (2 - 2) 2015-04-06 جواهر المعنى (1-2) 2015-03-23 في الحضور والغياب 2015-03-09 ابتسامة كفتنة الطبيعة 2015-02-09 حكمة اللؤلؤة 2015-01-26 الشعر بين الحداثة والتقليد 2015-01-12 معاول العدم 2015-01-05 نقش على صفحة الأعوام 2014-12-08 لماذا.. لماذا.. لماذا 2014-11-10 مهرجان الثقافة 2014-10-27 حوار عابث 2014-10-13 كبش الفداء (2 - 2) 2014-09-29 كبش الفداء (1 - 2) 2014-09-15 كيف لي أن أصف البهاء؟! 2014-09-01 مقهى السأم 2014-07-21 برق الروح 2014-07-07 أم الدويس 2014-06-23 ليتني كنت فيلسوفة 2014-06-09 بحرين بين فتنتين 2014-05-26 الذاكرة بين الآن والأمس 2014-05-12 السعادة بين الحلم والغياب 2014-04-28 القراءة فطرة المعرفة 2014-04-14 في انتظار الشابكة 2014-03-24 مرثية للشعر في يومه العالمي 2014-03-10 موعد مع شبح (3 -3 ) 2014-02-10 موعد مع شبح «1-3» 2014-01-27 الآلة المخادعة 2014-01-13 لاهياً ينهمر المطر 2013-12-30 ثمن الحب 2013-12-16 الرواية ديوان العرب 2013-12-02 الموسيقى الخليجية (1) 2013-11-18 فتنة المعرفة في معرض الكتاب 2013-11-04 شجاعة الأمل 2013-10-21 عزف على وتر الحنين 2013-10-07 معاندة الزمن 2013-09-23 في بهاء المحبة 2013-09-09 عزف على وتر الحنين 2013-08-26 ثقافة السمك كما ترويها أمي 2013-08-12 ثقافة السمك كما ترويها أمي (2 - 3) 2013-07-29 ثقافة السمك كما ترويها والدتي (1 ـ 3 ) 2013-07-15 أمي في وحشة الغياب 2013-07-01 غني لي يا أمي.. وانتظريني 2013-06-17 الثقافة بين الجد والتسلية 2013-06-03 المجد لها.. ولي الحنين إليها 2013-05-20 الفن لعب الطفولة 2013-04-29 القراءة وعي وتطور 2013-04-15 القصيدة بين الحلم والواقع 2013-04-01 هل الهواية إبداع الضجر؟! 2013-03-18 تشاؤم العقل تفاؤل الإرادة (2-2) 2013-03-04 تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة 2013-02-18 تأملات في معنى الشعبية 2013-02-04 الرأي بين الذات والآخر 2013-01-21 شر لا بد منه 2013-01-07 2013 أمنية وحباً في هدأة النفس حمده خميس فلسفة الحضور والغياب (1 - 2) تاريخ النشر: الإثنين 31 يوليو 2017 ما هو هذا الشيء الذي يتأكل صدرك ولا تدري ما كنهه وما سره، وما سببه؟ لكنك تشعر أنه يتوغل إلى أعماق ذاتك بمرارة لا تدرك سرها أيضاً. لكنك تتساءل أين هي ذاتك؟ إنك لا تحسها. وكيف يمكن أنك لا تحس بها. ولا تدري سبب شعورك بأنك تعوم في شيء لا متناهٍ. شيء لا يشدك إلى شيء. هكذا: لا قرار، لا ارتفاع، لا انخفاض، لا هبوط، لا صعود! أنت تعوم فقط وحول نفسك. ألا أن هذا اللامحدود الذي تعوم فيه لديه مهارة فقط على قرضك. وإلا فماذا فعلت بك تلك السنون المنصرمة؟ ماذا أعطتك وماذا أعطيتها! لا شيء، ولا تظن أنها أكسبتك شيئاً. ولماذا تظن؟ هذا أمر فعلي وواقعي لم تكتسب منه سوى المرارة، سوى إحساس بنقص الواقع وذبول الماضي ولا مرئية المستقبل. لكن ما هو المستقبل؟ ما هي هذه الكلمة التي قد لا تحتوي على ما يقصده الناس وما يعدون به أنفسهم. وإذ لم يكن كذلك، فما هو إذن المستقبل؟.. هل هو بعد ساعة، بعد دقيقة، بعد يوم، بعد شهر، أم بعد سنوات؟! أم أن كل هذا مفهوم غيبي لا يدخل ضمن مفاهيم الواقع أو الوعي الآني. والوعي الآني يصحبه هذا الإحساس الآني فقط. وهو آني تماماً، فبعد دقائق أو ساعات تكون قد انتقلت إلى حالة أخرى، ونبتت في ذهنك أمور أخرى تعيها أو تتمناها حلماً أو يقظة. ثم يصاحب الوعي الآني ذلك الإحساس المتصل به. وكلاهما آني مرتبط بالآخر ومنفصل تماماً عما كان وما سيكون. وما سيكون أيضاً هو مجموعة الإدراكات الآنية والأحاسيس الآنية والرغبات الآنية. لكن ما النتيجة؟ فأنت ما زلت تعوم وقد لن تجد حلاً خلال الساعات الراهنة أو الأيام المقبلة كمغناطيس يشدك إلى شيء فتفقد الإحساس بالعوم. وقد لا تعتقد أن هذا سيحدث. فكل ما حدث سابقاً زاد في استمرارك في هذا العوم الذي يكثف هذا الشيء غير المفهوم الذي تعوم فيه أحياناً. فينتابك إحساس بأن هذه الكثافة ستزداد وستتحول إلى شيء ملموس وربما مرئي وتفرض كثافتها على ما يشدك إليها. إلا أن هذا لا يحدث، إذ إن ما يحدث بالفعل هو أن هذا الشيء يزداد سيولة وربما تسامى أحياناً، وبلغت فيه حداً تشعر معه أنك لست شيئاً يعوم في شيء، بل أشياء مجزأة منفصلة، تعوم بحرية جنونية غير واعية. غالباً ما تتساءل ما الذي يدفع الناس من حولك إلى الالتصاق بأمورهم والاندماج فيها؟... يتبع Tweet