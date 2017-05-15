حكاية التطويع (1 - 2)

2017-05-01 طرقات كالشرايين (2 - 2) 2017-04-17 طرقات كالشرايين (1 - 2) 2017-04-03 الإنسان بين الأمومة والتبني 2017-03-20 الشعر عزف الشاعرية 2017-03-06 دعوة للسفر 2017-02-20 ترنيمة السحب 2017-02-06 فلسفة التأمل (2 - 2) مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-01-23 فلسفة التأمل (1 - 2) 2017-01-09 عامٌ للحب والسلام 2016-12-26 نشيج البحر ونشيدي 2016-12-12 دعوة للنهوض 2016-11-28 بذرة المستحيل 2016-11-14 مرثية التيه 2016-10-31 الرغبة المشاكسة 2016-10-17 موت من في الخريف؟ 2016-10-03 أهمية الرسائل الخاصة 2016-09-19 زورق التيه 2016-09-05 هنيئاً هنيئاً أيتها النساء 2016-08-22 القراءة مفتاح العقل والذكاء 2016-08-08 لقطات من رصيف الحياة 2016-07-25 عزف على قيثارة الأيام 2016-07-11 بالسلام وحّدَ العالم الطعام 2016-06-06 رمضان بين بَيْنَيْن 2016-05-23 تأمل في غموض الذات 2016-05-09 الكتاب مفتاح التطور 2016-04-25 البحر والإنسان 2016-04-11 رمال كالزعفران 2016-03-28 ما ليس لنا 2016-03-14 لكن أين اللهب؟! 2016-02-29 القراءة.. المثالية والواقع 2016-02-15 القراءة بين المثالية والواقع (1-2) 2016-02-01 فضائل القراءة 2016-01-18 اقرأ لتكون أرقى 2016-01-04 الجهل المزدوج 2015-12-21 لعبة المطر 2015-12-07 اليأس الشفيف 2015-11-23 بين المبدع والصحافة (2 - 2) 2015-11-09 الكتاب سر النجاح 2015-10-26 بين المبدع والصحافة «1-2» 2015-10-12 الكاتب ووهم التغيير 2015-09-28 في بهجة البحر 2015-09-14 المجد لهم ولنا الحنين إليهم 2015-08-31 لعبة الكلام 2015-08-17 المثقف والإعلام (2-2) 2015-08-03 المثقف والإعلام (1-2) 2015-06-15 زمن آآآآي..باد 2015-06-01 الآن والأمس 2015-05-18 فن الرزة 2015-05-04 الكتاب مفتاح المعرفة 2015-04-20 جواهر المعنى (2 - 2) 2015-04-06 جواهر المعنى (1-2) 2015-03-23 في الحضور والغياب 2015-03-09 ابتسامة كفتنة الطبيعة 2015-02-09 حكمة اللؤلؤة 2015-01-26 الشعر بين الحداثة والتقليد 2015-01-12 معاول العدم 2015-01-05 نقش على صفحة الأعوام 2014-12-08 لماذا.. لماذا.. لماذا 2014-11-10 مهرجان الثقافة 2014-10-27 حوار عابث 2014-10-13 كبش الفداء (2 - 2) 2014-09-29 كبش الفداء (1 - 2) 2014-09-15 كيف لي أن أصف البهاء؟! 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وهكذا يقيّم الإنسان. هكذا يراد له أن لا يكون مختلفاً، أن يقال له إنك لست مقبولا إذا لم تشبه فلانا وفلانة.. ليدفع به إلى أن يتخلى عن ذاته، عن تجربته ونسيج شخصيته. عليه أن يشارك الآخرين في كل شيء.. فإذا كانوا في حزن فعليه أن لا يكون غير ذلك. وإذا ما قهقهوا يقهقه، وإذا شربوا أو أكلوا يشرب ويأكل حتى لو لم يشعر بالجوع أو الرغبة. وإذا ألقى أحدهم نكتة فالجميع عليهم أن يجتروا نكتاً حفظوها أو سمعوها ليشاركوا في إلقاء النكت. وقبلها عليهم أن يضحكوا، ويحكموا على هذه النكتة وصاحبها أن دمه ودمها خفيف. وعليه أيضاً أن يوافق على رأي مطروح، ويمدح صاحبه على الأقل من باب المجاملة. عليه أن لا يشعر بالتعب أو الانسحاب إلى مكان مريح إذا لم يشعر الآخرون بالتعب. فالتعبير عن الإحساس بالتعب يعني عدم رغبة في مجالسة الآخرين. وإذا ما شعر بحاجة إلى الانفراد بنفسه، فهو لا يحب الناس ولا يحب المعاشرة. إنه معقد أو أنه شخص غير طبيعي أو أنه متخلف.... (يتبع). Hamda.khamis@alIttihad.ae Tweet