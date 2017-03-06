دعوة للسفر تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017 السفر كوة تفتح في جدار السكينة وسياج الرتابة والعادي.. وهو خروج على المألوف لاكتشاف الألفة في أماكن لم نألفها بعد.. هو استدعاء الدهشة إلى حياتنا التي بات كل شيء فيها لا يثير سوى السخط. إنه توغل في المجهول كي يصير معلوماً، كي نخرج نحن من دائرة الجهل. السفر توق خفي كامن في قاع الروح للامتداد، ليتأكد لنا أننا كائنات لانهائية.. ربما أنه غريزة في بعض الكائنات. نحن البشر أيضاً يخضنا نداء خفي إلى ما لا ندريه بعد! والسفر أجمل ما يكون حين لا تصطحب إلا نفسك .ألا أن نفوسنا يتيمة ومنفية في الصخب العظيم وقرقعة القشور. كم هو جميل ذلك الارتباك الذي يوقعك في شراكة لأنك نسيت أكثر التفاصيل ضرورة .. لحظتها عليك أن تضحك ملء قلبك.. الضحك وحده مفتاح الحلول في الأسفار.. حين تكون وحدك يغمرك الهدوء أمام كل المشكلات التي تمر بك.. ماذا يعني السفر دون ارتباكات صغيرة؟ الإنسان وحده يعرف السفر ويتوق للسفر ويسافر. هجرات الطيور ليست سفراً، إنها حركة الطبيعة في تبدلاتها. وفي لغتنا العربية تبدو كلمة «سفر» وكأنها مركبة من «سين» المسافة، و«فاء» الفرار، و«راء» الرجاء. في ذاكرتي تتوارد صور الحقائب والحدود وأجهزة الأمن وأوراق البنكنوت والوثائق والأختام، كما لو أنك متهم تسير في دهاليز دعاة حق عام! هذه خطوات السفر الأولى في وقائعنا!! كل مقتدرٍ يسافر، كل مضنى يتوق للسفر. السفر بيت نرتمي فيه من متاعبنا ونهرج فيه بالمسرات ولذة الكشف. إذا لم تسافر إلى مكان آخر لن تكتشف نعمة المكان الأول. كأن السفر نهج للاختبار والكشف. كأننا ونحن نجمع أيامنا للسفر، نجمع أشواقنا للفرار! ألا إن السفر يثير الدهشة على أكثر الناس. فإذا رأيت رجلاً أو امرأة مشغولاً كثيراً، جداً بالحقائب والملابس والهدايا والفنادق، والتجول قبل شهر أو أكثر بين المتاجر والأسواق، إذا رأيت امرئ كهذا فقل - وأنت مطمئن- إنه لا يعرف معنى السفر .إذ أن السفر في معناه العميق خروج على كل شيء وكل اعتياد. السفر هو السفر، مسقوفاً بذاته، وممتداً في مراميه. في السفر أنت هنا في بيتك، وأنت هناك في المكان الذي سافرت إليه. وكلما كان حضورك هناك أكبر كانت خسائرك مهما بلغت أقل وأصغر. أليس السفر هو الرحيل إلى الضفة الأخرى، حيث المشهد أكثر فتنة وجمالاً؟