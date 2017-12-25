بين الشيء وروحه تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 أشجار عيد ميلاد، زينات كثيرة، أضواء ليلية ملونة، موسيقى، طفلات صغيرات بفساتين زاهية، فتيات يضحكن، أطفال يلهون، شباب يتنافسون، فيديوهات تحرّم، وأخرى تحلل، رضا الله في سعادة الإنسان، سعادة الإنسان في رضا الله، فتاوى، تشنج، تهدئة، تعامل، تسامح، أصوات ترتفع، أصوات تخفت، ناس يضحكون، ناس يغضبون، ناس يأكلون، أجواء الجو اللطيف، احتفالات موت عام وولادة آخر، وداع، فراق، دموع، وعود مكسورة، قلوب مشطورة. طفلة في نهار رائق تجري نحو بالونة حمراء كبيرة، فتاة شقراء تبتسم لعابر، رجل سمين يجري على شاطئ، نساء يحضّرن لتجمعّات مسائية، مقاعد وثيرة في حديقة، أوشحة ملونة، ملابس صوفية استعداداً لموجة برد قادمة. ضباب كثيف، الرؤية معدومة، أضواء سيارات بعيدة، الكل يفكر في النجاة، ينقشع الضباب، الكل يفكر في الحياة. السعادة امرأة تقع أرضاً ضاحكة، ورجل يعينها على النهوض. أغانٍ سعيدة على بعد أمتار، في القلب تسبيح وأغنية حزينة، في السماء غيم، صلاة استسقاء، يسقط مطر، «اللهم نسألك العافية». أشخاص يقفون على إشارة عبور مشاة في شارع خالٍ من السيارات، آخرون لا ينتظرون ويعبرون. رائحة قهوة الصباح، النوم في الفراش الدافئ، كوابيس الليلة الفائتة، رجل يتحول لوجه أفعى تأكلك، تستيقظ وقد سقطت أرضاً متشبثاً بالغطاء، الأمان، الأمن، تفسير ابن سيرين في غوغل، احتفال غوغل بالسنة الجديدة، ورد صغير على الطريق، نخيل، ذكريات. تذكير بالمواعيد، وعود، عيون تشي بالحب، وأخرى بالكراهية، انتظار، أجراس تقرع، اسمك في قوائم انتظار، نداءات، وصول، تأخر عن الوصول، استقبال، أحضان، وحدة، إحراز هدف، مناورة، محاولة، اختراع الأمل، «أنا لا أكذب ولكن أتجمل»، تقنيات تجميل، شباب دائم، شد بشرة، قص ولصق، تشويه، تغيير. عنقاء تنهض من الرماد، أساطير، حقائق، تضليل، توجيه، انتصار، إعلان هزيمة، اختلاف مفاهيم النصر والهزيمة، فلسفة، تراجع، اعتذار، اعتراف، تقصير، عقدة ذنب، عطاء، مسؤولية، جدية، التزام، تضحية، إعلان حدث سعيد، رسالة تعزية « قلوبنا معكم في مصابكم الجلل»، فتاوى، مقابر، صلاة، بكاء، كفن، بياض، صرخة وليد، فرح، قماط. وهكذا بين الشيء ومعناه، الشيء وجوهره، الشيء وظله، الشيء وأصله، الشيء وروحه، تذهب أعوام، وتولد أعوام، لتستمر الحياة.