الأشياء التي تشبهنا

2017-10-17 في نقد النقد 2017-10-03 لماذا القصة ؟ 2017-09-26 لعبة الكراسي 2017-09-19 سلاح الثقافة 2017-09-05 مناسبات 2017-08-29 «سوالف حريم» 2017-08-22 دائرة الإنسانية مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-08-15 «حسينوه» 2017-08-08 شعلة الحياة 2017-07-25 بساطة وشجاعة 2017-07-18 دينيس جونسون ديفيز 2017-07-11 أخبار جميلة 2017-07-04 تسخيف الحياة 2017-05-23 إبداع الشباب 2017-05-16 اعتياد الجمال 2017-05-09 الرواية في رام الله 2017-05-02 ناس المعرض 2017-04-25 الإيجابية 2017-04-18 في نقد الوسط 2017-04-11 بيت تايكي 2017-04-04 تمكين المرأة 2017-03-28 الجميلة والوحش 2017-03-21 رسالة الموهبة 2017-03-14 هوامش أدبية 2017-03-07 ثقافة الموت 2017-02-28 طفيليات الروح 2017-02-21 ليثيوم 2017-02-14 بانيبال 2017-02-13 القمة العالمية للحكومات 2017-02-07 الحس الجمالي 2017-01-31 حروب صغيرة 2017-01-24 جسم الإنسان 2016-08-16 جسر العطاء 2016-08-09 تفرغ الكُتّاب 2016-08-02 هوية المدن 2016-07-19 زمن القحط الإنساني 2016-07-12 كتابة سعيدة؟ 2016-05-24 فقه البدايات 2016-05-17 حرية الفكر 2016-05-10 ناس القراءة 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تلو صناديق وكلها أضيق من بعض حتى تجد نفسك وقد انحشرت في صندوق صغير بعيد تنسى معه أنك كنت يوماً حراً، وكان فوق رأسك سماء واسعة وأمامك أرض شاسعة. الإنسان من دون ذاته ليس إنساناً، يكون فقط «كائن». الإنسان هو ذاته، لا تفقد ذاتك. الحياة مقاومة، والمقاومة تصبح أحياناً هي العلامة الوحيدة على أنك على قيد الحياة. قاوم كي تظل أنت، كي تتحرك دوماً في الدوائر التي تشبهك مع الأشخاص الذين يشبهونك ويحبونك من دون اشتراطات مسبقة، المحبة ركن أساسي، التعامل مع التوجس والقلق والشك والكره طوال الوقت من الآفات الآكلة للذات، تظل طوال الوقت تتحسس طريقك كي لا تتعدى الحدود، وحدود حساسيات النفوس الرافضة لك كثيرة فتحيا مكبلاً بأصفاد غير مرئية لغيرك، لكنك تحسها تقيدك. تشعر أنهم يكرهونك، ولا تدرك لماذا. يكرهونك فقط لأنك أنت، كل شيء فيك يستفزهم، أفكارك وكل ما تقوله وطريقة كلامك، طريقة مشيتك، مظهرك، اختياراتك الشخصية، كل شيء فيك وعنك مسبب لعدم الرضا، تحاول أن تحاورهم، تحتج أحياناً، تصمت أحيان أكثر، تهادن، ترضخ، تبحث عن سبل إرضائهم، تغير من نفسك لكن مهما فعلت لا شيء فيك أو بخصوصك يعجبهم، لأنهم لا يتقبلون ذاتك مهما حاولت إخفاءها، وماذا تجني أنت إن خسرت لأجلهم ذاتك ولم تكسبهم حتى. هي معركة وهمية لكنها دائرة على أرض الواقع في أوقات وسياقات مختلفة. لا يمكن تجنب هكذا معركة إلا بالسمو بذاتك فوق السفاسف فتراهم من الأعلى لعباً خشبية صغيرة لا تملك إلا أن تشفق على غياب الروح فيها وقد نجوت بروحك. 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