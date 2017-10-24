الأشياء التي تشبهنا

أنت تاريخك، وتاريخك هو الأعمال التي أنجزتها، الأشخاص الذين عرفتهم، والأثر الذي تركته في كل ذلك. لذلك من المهم أن يحرص الإنسان طوال طريق رحلة الحياة على اختيار ما يقوم به ومن يعرف. الاختيار بناء على درجة القرب منك كشخصية، درجة التشابه مع فكرك، درجة الانتماء لمكوناتك الروحية، واتساق كل ذلك مع ذاتك. فلا تفعل إلا ما يشبهك، وتحرص طوال الوقت على احترام ذاتك. لأن ذاتك ترفعك من الأرض وتحميك من شرورها، وحين تقمعها لإرضاء الآخرين للحصول على الحب والقبول أو تحت ضغط الخوف أو المجاملات تجعلها تتوارى بعيداً حتى تسقط تحت قدميك، فتظل تسير وأنت داهس عليها دون أن تدرك ذلك، تظل تحيا كأنك ميت، فتنسى لماذا، وتذهب لعيادات الأطباء ولخبراء الطاقة الإيجابية ولأهل الروحانيات شرقاً وغرباً تبحث عن ذاتك ولا تتذكر أين أضعتها، ولم تعد تعرف كيف كان شكلها.. وكيف هو شكلك. تقحم نفسك في صناديق تلو صناديق وكلها أضيق من بعض حتى تجد نفسك وقد انحشرت في صندوق صغير بعيد تنسى معه أنك كنت يوماً حراً، وكان فوق رأسك سماء واسعة وأمامك أرض شاسعة.
الإنسان من دون ذاته ليس إنساناً، يكون فقط «كائن». الإنسان هو ذاته، لا تفقد ذاتك. الحياة مقاومة، والمقاومة تصبح أحياناً هي العلامة الوحيدة على أنك على قيد الحياة. قاوم كي تظل أنت، كي تتحرك دوماً في الدوائر التي تشبهك مع الأشخاص الذين يشبهونك ويحبونك من دون اشتراطات مسبقة، المحبة ركن أساسي، التعامل مع التوجس والقلق والشك والكره طوال الوقت من الآفات الآكلة للذات، تظل طوال الوقت تتحسس طريقك كي لا تتعدى الحدود، وحدود حساسيات النفوس الرافضة لك كثيرة فتحيا مكبلاً بأصفاد غير مرئية لغيرك، لكنك تحسها تقيدك. تشعر أنهم يكرهونك، ولا تدرك لماذا. يكرهونك فقط لأنك أنت، كل شيء فيك يستفزهم، أفكارك وكل ما تقوله وطريقة كلامك، طريقة مشيتك، مظهرك، اختياراتك الشخصية، كل شيء فيك وعنك مسبب لعدم الرضا، تحاول أن تحاورهم، تحتج أحياناً، تصمت أحيان أكثر، تهادن، ترضخ، تبحث عن سبل إرضائهم، تغير من نفسك لكن مهما فعلت لا شيء فيك أو بخصوصك يعجبهم، لأنهم لا يتقبلون ذاتك مهما حاولت إخفاءها، وماذا تجني أنت إن خسرت لأجلهم ذاتك ولم تكسبهم حتى. هي معركة وهمية لكنها دائرة على أرض الواقع في أوقات وسياقات مختلفة. لا يمكن تجنب هكذا معركة إلا بالسمو بذاتك فوق السفاسف فتراهم من الأعلى لعباً خشبية صغيرة لا تملك إلا أن تشفق على غياب الروح فيها وقد نجوت بروحك.