في نقد النقد تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 النقد في الأدب هو المصباح الذي يضيء على الكتابة الأدبية فيُهمل ما لا يمكن تصنيفه أدباً، ويرفع النص الجيد إلى حيث يمكن أن يراه أبعد قارئ في أبعد نقطة ممكنة، فينتشر جمال الكلمة وتأثيرها على أكبر عدد ممكن من القراء. كثير من القراء يبحثون عن توجيه حول ما يمكن أن يقرؤوه، والنقد الموضوعي هو الأداة التي بها يتم الترويج للأدب الحقيقي بأي شكل كان، هو مثل مكبر الصوت الذي يمنح ذلك الأدب صوتاً أعلى يصل لأكبر عدد من الناس. وعليه، يتحمل الناقد مسؤولية جسيمة في ألا يروج إلا لما يستحق الإضاءة عليه. تحتل واجهات المكتبات روايات بالغة السوء فقط لأنها وجدت من يسميها روايات. انتشرت ثقافة قراءة سطحية لا تسمن ولا تغني من جوع، ومحتوى الكتب يؤثر على محتوى العقول، وهكذا أي تنمية ننتظر من وراء عقول اعتقدت أن ما احتل الواجهة كان أدباً فعلياً. شخصياً لطالما كنت متحيزة للغاية للكتابة الجميلة وللأدب في معناه الإنساني الواسع، ومؤمنة أن في الثقافة خلاص البشرية من أفخاخ الحياة المادية والاستهلاكية التي تسرق من الإنسان عمره وعقله وتلوث روحه. ولأجل أن يقوم الأدب بمهمة المقاومة هذه في وجه كل تلك التيارات عليه أن يكون قوياً عفياً صحياً وحقيقياً، أدباً يلامس القضايا المصيرية للإنسان في كل أشكالها ومستوياتها بفنية راقية وحس عالٍ. وفي المؤتمرات والمهرجانات والمنتديات الأدبية المتخصصة للإضاءة على الأدب بصوره المختلفة أتطلع أن أتلاقح فكرياً، وبشكل يحترم مفهوم الإبداع الإنساني، مع نصوص أدبية جيدة وجميلة وقوية، مهما اختلفت وجهات نظرنا حول معنى القوي والجميل والجيد. لا يجب استغلال هكذا منصات أدبية للترويج لنصوص ضعيفة المستوى لا تمت لمفهوم الأدب بصلة. والركاكة ليست «وجهة نظر» ولا يجب أن تكون كذلك - على الأقل ليس بالنسبة للمختصين- إنها الحد الفاصل بين ما يمكن أن يُسمى أدباً، وبين ما يعتبر إهداراً للورق والحبر ووقت القارئ. وهذه النصوص الضعيفة وإن وجدت طريقها إلى دار نشر لا تهتم بالمحتوى فليس من اللائق أن تجد طريقها لمنصة أي منتدى أدبي، فالوجود في هكذا منتديات يعتبر تقديراً واحتفاء، والركاكة تعالَج بالترك والإهمال الذي يقلّصها حتى تتلاشى، لا بالاحتفاء الذي يكرّسها حتى تنتشر. قد يرى البعض في هكذا رأي تشنجاً، فيما الواقع أنه مجرد غيرة أصيلة على الكتابة الحقيقية. هل تقبل أن يسيء أحدهم إلى وطنك؟ والكتابة بالنسبة للكاتب وطن.