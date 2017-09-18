سلاح الثقافة تاريخ النشر: الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 لا شيء مثل الأدب. لا سلاح أقوى من سلاح الثقافة. أي سلاح آخر مجرد تضييع وقت، وهدر موارد وحياة. في الأدب قوة لا يدركها إلا من يعرف ماذا يعني أدب. في الأدب إكسير للحياة، من شأنه إذا أُخذ بجرعات منتظمة أن يعيد إنشاء المدن المدمرة، وترميم الأرواح المنكسرة، ومن ينشئ المدن العامرة سوى الأرواح العالية؟.

في مهرجان برلين العالمي للأدب في دورته الأخيرة، كان الجميع مثل خلية نحل، الكل يتجول حول الزهور ليجمع أكبر كمية ممكنة من رحيق العسل. كُتّاب من جهات العالم المختلفة، اجتمعوا في ضيافة برلين، المدينة الألمانية الرحبة، ليقولوا إن في الكتاب خلاص العالم. لا تذهب بعيداً، لا تبحث بعيداً، الخلاص في الثقافة، ارم بثقلك فيها، ارم بكل إمكاناتك، بكل احتمالاتك، بكل ما تملك فيها، ولن تخذلك، هي الميدان الذي لن تخرج منه خاسراً مهما خسرت، ستكون مثل سجين تشيخوف الذي قضي عمره في السجن محاطاً بالكتب، ليخرج وقد صار إنساناً بحجم العالم حراً باتساع السماء. في الكتب حرية، وتحرر، وخلود، وحضارة، وإعمار، وقوة خلاّقة للحياة في كل مرة تموت فيها حياة.

أصوات صغيرة حمقاء في مزايدات ساذجة خرجت تقول ذهبوا ليصافحوا العدو، العدو هو الرأس الذي يفكر هكذا. في الأدب الرؤوس تصافح الفكرة الإنسانية، وفي مصافحة الفكرة قوة لا تقبل المساومة في الاصطفاف مع الحق. يصبح الحق أنصع وأرسخ، ولا يقبل الشك. ولكن الحسد قد يكون المرض الأشرس الذي يمكن أن يصيب الطفيليين ممن تسلقوا على الكتب من دون أن يتغلغل محتواها في أرواحهم.

يجد كاتب تنويري ضيقاً وأسى بالغاً بسبب الهجوم المتوالي عليه جراء المواجهات المباشرة مع رؤوس لا تمتلك عينين ولا أذنين، أقول له الثقافة مثل الوردة الصغيرة تحتاج عناية ورعاية بالانكباب على المشروع الشخصي، في المواجهات المباشرة هدر للطاقة والموهبة، تكون كمن يواجه أسلحة مدججة بوردة، سيكتسح السلاح وتُداس الوردة.

الانكباب على رعاية الوردة من دون الالتفات للقذائف سيحمي الوردة، ستصير حديقة، ستكبر الحديقة، سيصمت السلاح وتصبح المواجهات وردة بوردة، ولو بعد حين.. مثل برلين التي خرجت من أبشع مرحلة تاريخية لتكون حاضنة حضارية.

هل تعرف أين تذهب حين تعطي ظهرك للأدب؟ حين تترك الكتاب خلفك؟ أنت لا تذهب إلى أي مكان، تظل تراوح مكانك. تظن أنك مكتمل فيقرصك نقصك كلما تواجهت مع نسمة هواء. يقول أحدهم «أنا لا أقرأ، لأني أخاف أن أتغير!» تغير إذاً!، ربما هذا ما ينقصك.. أن تتغير!

افتح النوافذ، إن كانت جذورك قوية لن تقتلعها الرياح، كما قال غاندي.



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