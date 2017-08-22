دائرة الإنسانية تاريخ النشر: الثلاثاء 22 أغسطس 2017 ما الذي يجعل أي شخص، عوضاً عن أن يجلس في مقهى مشمس أمام نافورة، يحتسي فنجاناً من القهوة، ويمازح النادل، ويرد تحية عابر، ويداعب أطفالاً يلعبون، يقود شاحنة بكامل وعيه ويتوجه بها عمداً وبكل قصد إلى حيث يتجمع أناس يتمشون في حال سبيلهم في صبيحة يوم مشرق في مدينة جميلة مفتوحة لكل البشر، ويدهسهم دون تمييز ودون اهتمام بأجساد الأطفال والنساء والشباب والشيوخ الكبار؟ منذ بداية تاريخ «الدهس» هذا وأنا أعاني صعوبة في إمكانية استيعاب السيكولوجية البشرية، وإلى أي حد هي قابلة لأن تنحدر بعد أكثر. كيف كان يصل صوت عجلات شاحنته وهي ترتقي أجساد بشر إلى أذنيه دون أن يقرص قلبه إحساس بالضياع والندم؟ كيف لا يُذيب قلب ذلك «الداهس» منظر الدماء مسكوبة على أجساد بريئة نتيجة فعله الآثم؟ أم تراهم قد استأصلوا قلبه وزرعوا مكانه قنبلة؟ «هل يندم هؤلاء؟»، أتساءل في كل مرة يحدث فيها حادث دهس مروع خارج عن أعراف أبجديات الإنسانية الأساسية. يعرف الإنسان منذ بداية وعيه معاني الرحمة والعطف والمحبة والاحترام، إلا أن البعض تتلقفه أيادٍ قذرة مختلفة على مدار سنين عمره، فتغسل ليس فقط دماغه، وإنما روحه من أي أثر للإنسانية، وتجعله يقصر هذه الفضائل على فئة معينة من البشر، بحيث يُحرم منها بقية البشر غير المنتمين لهذه الدائرة الضيقة. وكلما سلّم الفرد مفاتيح عقله لغيره، كلما ضاقت دائرة إنسانيته حتى يطرد منها أمه وأباه، فيتحول لمسخ، لا هو بإنسان ينتمي لعالم البشر بخيره وشره، ولا هو بحيوان ينتمي لمملكة البهائم القائمة على منطق اصطياد الفرائس للمحافظة على البقاء. كيف يترك شاب في مقتبل العمر كل إمكانيات الحياة، كل الأفراح الممكنة، كل الضحك الذي يضيء الزوايا إنْ أعتمت، كل الأحزان التي يمكن أن تغسل وجوده، كل التجارب والقصص التي قد تحدث له، كيف يرمي بكل الحياة في سلة قمامة ويقرر بملء إرادته أن يكون مجرد كيس ورقي تقيأ فيه محرّضيه الفَجَرَة؟! من أي بئر عميقة عتيقة عفنة يستقي هؤلاء كل تلك الكراهية؟ الإجابة عن هذا السؤال والبحث عن تلك الآبار أصبحت هي مهمة الإنسانية الأولى. العمل على تجفيف تلك المنابع مهمة كل إنسان حر، كل إنسان عاقل، وكل إنسان إنسان. التغاضي عن الآبار الصغيرة المفتوحة هنا وهناك بحجة أنها مألوفة، أو غير مؤذية، أو مهجورة، أو خوفاً من أفاعي قاطنة بداخلها، لن تجدي أحداً نفعاً. لا جدوى من سياسة النعامة، فالمارد قد خرج من القمقم، والمواجهة باتت أمراً حتمياً، وإلا فالشاحنة ستمر على الجميع، ونبكي على الثور الأبيض.