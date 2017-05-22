إبداع الشباب تاريخ النشر: الثلاثاء 23 مايو 2017 يحصل أن أصادف أقلاماً إماراتية شابة مثيرة للاهتمام تمارس الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي. تكتب شذرات ونصوصاً مقتضبة، وكلمات تدل على أن كاتبها يمتلك بئراً عميقة من الجواهر لو هو اهتم بالحفر والتنقيب فيها، فأحرص على التواصل معهم لتشجيعهم ومساعدتهم في مجال الكتابة والنشر. أقول لنفسي لو كنتُ وجدت في سنهم أحداً يهتم بي ويوجهني ويدعمني لربما كان إنتاجي الأدبي الآن أكثر زخماً وعمقاً وتركيزاً وأكثر قيمة، فأحاول أن أمد لهم اليد التي لم يمددها لي أحد. لكن، لا أرى منهم إلا التسويف، والتأجيل، واللامبالاة. والحجة الدائمة هي انشغالاتهم بالدراسة والامتحانات، أو الوظيفة وشؤونها، أو العائلة وظروفها. أقول لهم اكتبوا، إنكم مبدعون، أستطيع تمييز الكلمة الحقيقية التي تحمل حرارة الإبداع الأصيل، وأرى أنكم تستحقون أن تكون لكم كتب تتصدر الواجهة وتقدم أدب هذه المنطقة إلى العالم، بدلاً من الغثّ من الكتب التي تتصدر الواجهة ولا لقيمةٍ فيها بقدر ما هناك ثقة مفرطة لدى أصحابها مدفوعة برغبة لجوجة للشهرة وكفى. أقول لهم الأدب الحقيقي لا يسعى للشهرة بقدر ما يسعى لأن يوثق التجربة الإنسانية الفردية، تلك التي تنضم لجوقة الأدب العالمي، وبالتالي تساهم في تشكيل خريطة الوعي الإنساني، أقول لهم بكم يمكن أن يكون للأدب هنا قيمة حقيقية، اكتبوا. يتحمسون لوهلة، ثم يخفت الحماس، تأخذهم اللحظة بعيداً، فيذهبون معها، لا ينصاعون لنداء القلم في أعماقهم، يقاومون النداء تلبيةً لنداءات أقل قيمة على المدى البعيد، وإن بدت في حينها هي القيمة. يكتفون بخط أفكارهم الخاطفة على الإنترنت، يظنون أنهم يوماً ما، حين تتهيأ الظروف أكثر سيعودون ليغزلوا تلك الفكرة الخاطفة في سجادة روائية بهية. يظنون أن الأفكار تنتظرهم، أن الوقت كثير، أن « لاحقاً» هي كائن مادي يمكن القبض عليه، لا يدركون أنه كائن هلامي كلما اقتربوا منه هرب. أحاول أن أنقل لهم التجربة، أن أجعلهم يلتفتون لآبار الإبداع الحر بداخلهم، لتلك الشعلة الملتهبة في كلماتهم الصافية النقية الموحية.. دون فائدة. وأدرك أن الإنسان لا يحتاج لمعلم إن لم يوقن أن المعلم الأول بداخل نفسه، وأن الإبداع لن يخرج بالتشجيع إن لم يؤمن به صاحبه ولو ظلّ العالم كله يصفق له، وأن أغلب الشباب سيبقى دوماً محكوماً بالتسويف الذي يأكل موهبته، رهينةً للحظة التي يغرق في تفاصيلها مبدداً طاقة إبداعه، دون أن يدرك إلا متأخراً أن وجوده الإبداعي هو وجوده الحقيقي. أن للوظيفة أهلها، وللعائلة شؤونها، وللظروف سادتها، وللدراسة أوانها، وأنه هو المبدع الذي من المفترض أن ينصبّ تركيزه على موهبته فيجعل منها الإناء الأكبر الأوسع الذي يتحرك بداخله كل ما سبق فتنصهر فيه وليس العكس. ولكن يبدو أن هناك رسائل لا يمكن أن يوصلها إلا الزمن.