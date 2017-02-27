طفيليات الروح

تبدو الحلزونة وقد تحولت لكائن غريب، هي ليست ميتة، ولكن ليست حية، لقد تسللت إليها للتوّ طفيليات قاتلة تعتاش على خلايا الدماغ، فسيطرت عليها تماماً لتسير بإرادة تلك الطفيليات لا إرادتها هي. والطفيليات أنواع كثيرة، تبدو طفيليات الحلزونات أكثرها خبثاً.
الطفيلي كائن تافه الحجم والقيمة يعتاش على كائن آخر أكثر وضوحاً وأعلى حضوراً. سر بقائه يكمن في الخلاص من بقاء المعيل بنمط الوتيرة البطيئة والحلول مكانه، سيتسلل، بخبث، بلؤم، بتكتيك مدبرّ على روّية وفسحة من الزمن هي عمره كله، لكي يأخذ وعلى مهل عمرك كله، فكما هي الحال في حياة الحيوانات، كذلك ينطبق الأمر على البشر، فهناك بشر أيضاً على شكل طفيليات مختلفة، متسللون، يعاينون الفريسة بصبر وتدقيق، تكون مسترخٍ، مطمئن، قد وضعت أسلحتك جانباً وقلت لنفسك: الوضع آمن فلنعش. فيأتيك مبتسماً، تظنه صديقاً، يبدو كذلك، وتقضي عمرك كله وهو يأكلك، من الداخل، يحتل خلايا دماغك، تتصرف بإمرته دون أن تنتبه، تريد أن تكون طيباً معه لأنه طيب معك، وكريماً معه لأنه كريم معك، وفي صفّه دوماً، لأنه يقف معك، أو هكذا تظن، تساورك الشكوك أحياناً، في موقف ما يبدو في الصفّ الآخر، وكأنك يوماً لم تكن معه، فتجادله، فيخطّئك، ويلومك ويجعلك المذنب الناكر للمعروف والناسي للعشرة، فتبكّت نفسك وتعتذر وتظن أنك كثير الشكّ والظنون، فتهذّب نفسك وتحسن الظن، ودون أن تدرك، سيكون قد سيطر عليك تماماً بحيل نفسية محبوكة بمهارة شيطانية، ومصقولة بعناية ملائكية، فتحتار في هيئته، هل هو شيطان فتلعنه، أو ملاك فتحتفظ برفقته. يجيد التقلب على أكثر من حال، وتقليبك في كل حال معه، أنت حسن النية، لا تريد أن تؤذيه، وحين يدرك أنك ابتدأت الانتباه له، سيحرص أن يوحي إليك أنك بإهمالك المستجدّ تؤذيه، فتندم، وتتأسف، وتأتيه معتذراً وأنت لم تفعل له أي شيء سوى أنك حاولت الابتعاد حين شعرت بروحك تتآكل في حضرته. لن يتركك، سيتعلق بك، وسيعرف في كل مرة كيف يعيدك إليه، فهو يختار ضحاياه بعناية، وأنت صيد ثمين، لك هيئة وهوية، ولك مكانة اجتماعية، وهذا ما يفتقده هو وما يحتاجه بشدة، لأنه لا يملك شيئاً، سوى الاعتياش على هويتك. سيظل يلاعبك طوال الوقت، وستشعر بروحك لم تعد لك، وأن النفس في داخل جسدك ليست لك، والفكر في داخل عقلك ليس لك، وسيكون عليك أن تقف مع ذاتك بحزم يوماً، وتقرر إما أن تنقذ روحك أو تستمر في الحياة كحلزونة منوّمة تسير بإصرار نحو حتفها.