2017-12-13 شعر الحرب ونشيده 2017-12-06 رواية «كلب» 2017-11-29 النورس الراحل إلى عين الشمس 2017-11-22 اللوفر.. وإشراقة أبوظبي 2017-11-15 شمس الضفاف البعيدة 2017-11-08 زاوية الكتابة 2017-11-01 تحول الثقافة والمدينة مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-10-25 السينما والسيارة والمرأة 2017-09-27 حديث الراوي 2017-09-13 الموسيقا التراثية 2017-09-06 الفن اليمني 2017-08-30 العودة إلى المدرسة 2017-08-23 مجلة البحرين الثقافية 2017-08-16 رحلة المسرح 2017-08-09 عام زايد 2017-08-02 أسواق الطرق الشعبية 2017-07-26 بينونة.. حديث العارف 2017-07-19 حر ورطب ومطر 2017-07-12 خيل الليالي 2017-07-05 عاصمة الكتاب 2017-05-24 العرضة والعيالة 2017-05-17 القفال والأشرعة 2017-05-10 بين الثقافة والرياضة 2017-05-03 ضجيج حول التعليم والمناهج 2017-04-26 عودة لـ «في فمي لؤلؤة» 2017-04-19 التراث والاهتمام الشديد 2017-04-12 المجلات الثقافية 2017-04-05 ما يصنع المطر 2017-03-29 عسل ومطر وغبار 2017-03-22 تداعيات النص 2017-03-15 خفيف الروح 2017-03-08 جزيرة زركوه 2017-03-01 مطر 2017-02-22 مدن للزهو والحياة 2017-02-15 بين العين والزار 2017-02-08 بعد الريح والمطر 2017-02-01 ميناء القهوة 2017-01-25 النورس 2017-01-18 الخير أكبر وأكثر 2017-01-11 أعياد 2017-01-04 دوائر الأضواء والألوان 2016-12-28 عام الخير والتجديد 2016-12-14 جزيرة أبو موسى والعيد الوطني 2016-12-07 المزينة والمدينة الزينة 2016-11-30 تكريم الشهيد.. تكريم للوطن 2016-11-23 دورة الحياة للكتاب 2016-11-16 في المعنى والأمكنة 2016-11-09 إشراقة الكتاب والورق 2016-11-02 دبي دائرة الماء الجميلة 2016-10-26 النخيل، الغاف، السمر والسدر 2016-10-19 السينما الإماراتية والمنتظر 2016-10-12 تكريم الفن والإبداع 2016-10-05 من يضع المناهج؟ 2016-09-28 حسن شريف المتفرد 2016-09-21 العيد.. ليس للمزايدات 2016-09-07 بين النطق والمعنى 2016-08-31 خطوات صغيرة 2016-08-24 أبوبكر سالم بالفقيه 2016-08-17 سلطان الشعر 2016-08-10 هبوب الروايح 2016-08-03 التعليم ومدارس الجاليات 2016-07-27 مثقف البازار 2016-07-20 ثمار المهرجانات الإنتاجية 2016-07-13 إمارات البناء 2016-06-01 سقطرى.. الحلم القادم 2016-05-25 الرحيل إلى البحر 2016-05-18 بين النخل والبحر 2016-05-11 في مديح الشعر 2016-04-27 اللوهة 2016-04-20 الصغار.. زهرة الفرح 2016-04-13 الجسر 2016-04-06 سند الثقافة والمعرفة 2016-03-30 شجرة (الجز) 2016-03-16 في انتظار المسرح 2016-03-09 الصبار 2016-03-02 دعوة للحب.. دعوة للحرب 2016-02-24 زمن القطط السمان 2016-02-16 طيارات الفرح 2016-02-10 كلام في القراءة والكتاب 2016-02-03 مكتبات للقراءة..ومكتبات للزينة 2016-01-27 عدن 2016-01-20 تجوال حر 2016-01-13 المساعدات الإنسانية 2016-01-06 دبي الجميلة 2015-12-30 أحلام العام الجديد 2015-12-23 «الغربية» والمهرجانات 2015-12-16 البحر والصحراء والأهل 2015-12-09 عام القراءة 2015-12-02 اليوم الوطني 2015-11-25 مقام الأعرابية 2015-11-18 معرض الكتاب والمدارس 2015-11-11 صورة وقصيدة 2015-11-04 شمعة الكتاب 2015-10-28 الشخصية الثقافية الجميلة 2015-10-21 بندري 2015-10-14 سارٍ مع الذئب 2015-10-07 المرأة والمجلس الوطني 2015-09-30 عشق القرم للبحر 2015-09-23 صوت الجنوب العربي 2015-09-16 الطريق إلى انتصار اليمن 2015-09-09 «الغربيَّة».. حكاية جميلة 2015-08-26 أصواتهم 2015-08-19 سمك مشوي 2015-08-12 جبال الإمارات 2015-07-28 قانون للحياة الجميلة 2015-06-17 رمضان في اليمن 2015-06-10 «ريتم» الحياة 2015-06-03 تباشير «النخيل» 2015-05-27 كنعد وأرنب 2015-05-20 هدوء الصيف 2015-05-13 طفل وبندقية 2015-05-06 معرض الكتاب 2015-04-29 السباقات البحرية 2015-04-22 زارع «الورد» وزارع «الحرب» 2015-04-15 المسرح المدرسي 2015-04-08 مهرجان التراث 2015-04-01 اليمن الحزين السعيد 2015-03-25 مترو دبي الفني 2015-03-18 في انتظار المسرح 2015-03-11 طيران الإمارات للآداب 2015-03-04 جسر دبي القديم 2015-02-25 تحولات المجتمع في الأدب 2015-02-18 قصر الحصن 2015-02-11 عندما يغني الأعمى 2015-01-20 سحب 2015-01-14 شتاء 2015-01-07 الخليج العربي 2014-12-31 عام جديد للفرح 2014-12-24 اللغة العربية.. 2014-12-17 اللغة العربية 2014-12-10 الإمارات الجميلة 2014-12-03 يوم الاتحاد 2014-11-26 المهرجان التراثي 2014-11-19 الطريق 2014-11-12 نافذة الحياة 2014-11-05 بيض الغراب 2014-10-29 مهرجانات السينما 2014-10-22 ضجيج المطاعم 2014-10-15 على أبواب الشتاء 2014-10-08 عيد الأمكنة 2014-10-01 داعس 2014-09-24 المسرحيات القصيرة 2014-09-17 القصيدة والمغنى 2014-09-10 هل الرواية سيدة الأجناس الأدبية؟ 2014-09-03 هبوب الروايح 2014-08-27 في رحيل محمد عبدالله آل علي 2014-08-20 مناطق الإمارات الداخلية 2014-08-13 الإمارات الجميلة 2014-08-06 أطفال غزّة 2014-07-30 برامج التلفزيون المسطحة 2014-07-23 حبّة رمل 2014-07-16 سحر الفن 2014-07-09 الدراما المحلية 2014-07-02 رمضان والصيف والتغير 2014-06-25 فن الجزيرة العربية الرفيع 2014-06-18 نطاح العمائم 2014-06-11 العمارة الفنية 2014-06-04 النخيل والبحر 2014-05-28 مسرحية «نهارات علول» 2014-05-21 ضياء المسرح 2014-05-14 اللغة العربية 2014-05-07 الفضاء المفتوح 2014-04-30 المسرح الجامعي 2014-04-23 فراشات صفراء لماركيز 2014-04-16 أبوطيرة وأبوتيلة 2014-04-09 الرياح في الإمارات 2014-04-02 الإمارات نجمة الأنشطة 2014-03-26 التحول 2014-03-19 عودة أيام المسرح 2014-03-12 بناء المسارح والحياة 2014-03-05 بين نخلة ونخلة 2014-02-26 منارات 2014-02-19 الصالون الأدبي 2014-02-12 صباحات المطر 2014-02-05 شتاء الإمارات 2014-01-29 عام المسرح في الإمارات 2014-01-22 حتا 2014-01-15 دعم المسرح 2014-01-08 أرض المهرجانات 2014-01-01 عام جديد 2013-12-25 حداثية الحرف، رجعية الفكرة 2013-12-18 أزرق - أحمر - أصفر 2013-12-11 أحمد فؤاد نجم 2013-12-04 الاتحـاد 2013-11-27 العلم 2013-11-20 الإطار المتكسر 2013-11-13 رائحة اللبان 2013-11-06 معرض الكتاب 2013-10-30 إمارات الثقافة 2013-10-23 سوق فواكه النهر 2013-10-09 سنبلة الأرز.. «جياب» 2013-10-02 طريق النهر 2013-09-25 مهرجان المسرحيات القصيرة 2013-09-18 مواقف الارتباك 2013-09-04 بين النهر والبحر 2013-08-28 من النسناس إلى الفنطاس 2013-08-21 فن الطنبورة 2013-08-14 برامج المسابقات المجانية 2013-08-07 العيد 2013-07-31 الليل في رمضان 2013-07-24 «ليوا للرطب» 2013-07-17 ساحات 2013-07-10 مانديلا الملهم التلفزيوني 2013-07-03 بين الضحك والبكاء التلفزيوني 2013-06-26 عطاء النخيل 2013-06-12 صورة الجبل في الأدب الإماراتي 2013-06-05 شمعة القصيدة الرائعة 2013-05-29 صير أبو نعير والأشرعة 2013-05-22 الطيور 2013-05-08 المسابقات الثقافية للصغار 2013-05-01 «زينة الملكة» 2013-04-24 روح الجبال وفنونها 2013-04-17 ريح ومطر 2013-04-10 مدن الفرح 2013-03-27 هذا الطريق 2013-03-20 المسرح وفكرة التكريم 2013-03-13 «الإمارات للآداب» 2013-03-06 المكان 2013-02-27 سهرة للهامور 2013-02-13 خلف الصورة 2013-02-06 مقهى صغير للبحارة 2013-01-30 شتاء جميل 2013-01-23 من أجل الإمارات 2013-01-16 المسرح الكشفي 2013-01-09 مـدن 2013-01-02 عزوف عن القراءة سواحل ابراهيم مبارك شتاء ومطر تاريخ النشر: الأربعاء 20 ديسمبر 2017 شتاء الإمارات دائماً هو الأجمل والأروع عن سائر الفصول، إنها الفترة المفعمة بالفرح والسرور بالحياة والوقت في ربوع بلد يزينه الشتاء بما يبعثه في الصدور من ابتهاج، كل شيء يتغير نحو الجمال والزهو والفرح، اعتدال في الطقس وتغير كبير في البيئة الصحراوية والجبلية والسهول، بل حتى السواحل تزدان بالأفراح والبرامج الشتوية الجميلة، تنفرج الحياة وتصبح الشواطئ والساحات والحدائق مكاناً مبهجاً ورائع المنظر، بل حتى الشوارع والأماكن العامة تتسابق فيها البرامج الترفيهية، ويزيد من هذا المظهر والمنظر جمالاً سماء الإمارات التي تتحول إلى شيء آخر، فهي بين الغائمة بصورة دائمة أو ممطرة بين فترة وأخرى، هذا التغير الرائع يجعل الإمارات زاهية أكثر ورائعة أكثر في نهارها وأماسيها، تسري فرحة كبيرة عند الناس بهذا التغير البديع، في هذا الزمن الذي تغير فيه كل شيء وازدان فيه كل شيء، فطن الكثيرون من أصحاب المشاريع السياحية الكبيرة والصغيرة إلى استغلال هذه المناخات البديعة التي تصاحب أجمل فترة في الإمارات، وهي إطلالة فترة الشتاء، بأن يعطوا فرصة أكبر للناس في التعرف على البيئات المختلفة، والوصول إلى أماكن جميلة ورائعة لم تكن في الماضي قد حصلت على الاهتمام والتعريف وقيام المشاريع السياحية فيها، خاصة الجبال والوديان والمناطق الداخلية من الإمارات التي تتحول في هذه الفترة إلى مكان رائع الجمال، مزدهر بالخضرة والأشجار الموسمية التي تأتي مصاحبة لهذه الوقت وطارحة أروع المناظر وأجمل الأزهار البرية، جبالنا منذ أقدم العصور، وهي تزدان جمالاً في فترة الشتاء، ولكن لم تنل الاهتمام الرائع الذي تناله هذه الأيام، بعد أن عبدت الطرق وسيّرت المواصلات وعمّرت المساكن لأهل القرى ودعّمت المزارع واستقر ناسها الذين اجتهدوا في العمل في بيئاتهم ودعموها بالاستقرار فيها وعدم هجرتها، وزاد على ذلك دائرة التواصل الإعلامي والثقافي بين المدن وتلك المناطق البعيدة. ويأتي المطر باعثاً الحب والجمال والفرح في صدور الجميع، وناشراً الحبور والسعادة التي تدفع الجميع لأن يستقبلوا هذا الضيف الجميل بأن يخرجوا فرادى وجماعات لملاحقة ظلال السحب وزخات المطر أينما اتجه مساره وأسقط ماءه وخيراته، في صحراء الإمارات الجميلة أو سهولها أو جبالها أو الوديان والسيوح، هذه السيمفونية التي يعزفها الشتاء عبر هبوبه المتنوع وأمطاره التي تروي النفوس بالزهو والحب والسعادة والجمال، لوحة بديعة يقدمها الشتاء ويكمل زينتها المطر والغيوم، وتنشد لها معزوفة الفرح طيور النورس البيضاء، ما أروعها من فترة وما أبدع منظر هطول المطر! Tweet