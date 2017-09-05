الفن اليمني تاريخ النشر: الأربعاء 06 سبتمبر 2017 بعد أن عاد الجنوب العربي، الجزء العزيز من اليمن إلى روح التعافي من الحروب والخراب الذي أحدثه مهندس الأزمات والتحارب بين اليمنيين، وأيضاً إهمال الجنوب من العيش بسلام وأمن وبعد انجلاء ودحر فلول الحوثي والجماعات المتشددة، تعود الروح والحب والجمال بالتدريج إلى مدن الجنوب، مع بزوغ فجر جديد في عدن وحضرموت والمكلا وأبين، وبقية المناطق المعروفة بأنها منارات فنية وثقافية، قدمت الكثير من الفنون الموسيقية المختلفة إلى مدن الساحل والخليج العربي، بل كانت منبعاً مهماً في الفنون البحرية والساحلية وصلت هذه الإبداعات إلى كل الناس وتعمق عشقها منذ زمن طويل، بل إن بعض الفنون اليمنية الجنوبية عبرت إلى مدن بعيدة في آسيا وصولاً إلى إندونيسيا وماليزيا وما جاورها. والحضرمي أو اليمني الجنوبي بطبعه رجل أسفار ومحب للترحال والذهاب بعيداً بحبه وفنه وثقافته، ومناسبة العيد السعيد كانت فرصة رائعة لتقديم تراث وفنون اليمن عبر محطات يمنية جديدة، أجمل ما صنعت أنها أعادت الروح والفرح والجمال عبر بث حفلات موسيقية تراثية يمنية، وكانت الأروع والأجمل عندما أنعشت الروح والذاكرة، وبعث حب اليمن والجنوب العربي عند المحبين والعاشقين لفن اليمن، وربما أعادت اليمني المغترب إلى داره وأهله وجمال اليمن من المهرة إلى أبين وردفان والمكلا وسوقطرة، خاصة أن المغنين الذين قدموا تلك الحفلات من القدامى البارعين في الفنون اليمنية وأيضاً الشباب مع فرق مبدعة في تقديم الرقصات اليمنية، أعتقد أن الشباب المغترب أو الذي استقر به المقام في دول الخليج العربي لا يعرفها أو يفتقد الروح اليمنية الرائعة الجميلة، هكذا يمكن أن يساهم الإعلام الجديد في الجنوب العربي في أخذ الناس إلى مناخات جديدة، بعيداً عن تلك الأحزان والخراب والدمار الذي ظلم به الجنوب من صناع الحروب، وبالمثل سوف تبدأ الخطوب التي تزرع الأمل خطوة خطوة حتى تصل إلى صنعاء التاريخ والمجد القديم. من هنا.. يبدأ الإنسان اليمني مساره الجديد عبر الحب والفن والجمال وعبر الإعلام الإيجابي، الذي يغذي روح المحبة والتآلف وعشق اليمن عبر ثقافتها وفنونها وإنسانها الكادح في الحقول والبحر والموانئ الجديدة المبشرة بالمستقبل وبالبلد الجديد زارع السلام والمساند للأيادي العاملة والمجتهدة في طلب الرزق وفي كافة ميادين العمل، ليس من فوهة البنادق والحراب التي يحملها الذين لا يعشقون الحياة والذين أوجعوا اليمن وأهانوا الإنسان اليمني عبر العفاش والحوثي. من الجنوب، تشرق الشمس وروح الأمل، الذي سوف يزرع بساتين الفن والجمال في ربوع اليمن الجديد، إن شاء الله. Ibrahim.Mubarak@alittihad.ae