العودة إلى المدرسة تاريخ النشر: الأربعاء 30 أغسطس 2017 مضت الإجازة سريعاً، كما يشعر المعلمون والطلاب، الوقفة القصيرة التي أتيحت لهم لم تشفِ شغفهم بالراحة والهدوء، الآن جاء وقت العمل والنشاط، وأيضاً وقت الإزعاج في الطرقات وكثرة الطلبات التي سوف تنهال على رؤوس أولياء أمور الطلبة، وربما المعلمون أيضاً، حيث تصلهم القرارات والأوامر والتعليمات، وأكثرها تأثيراً في حياتهم اليومية هي قرارات النقل بين المدارس أو المناطق، ومن ثم ترتيب أمور إقامتهم وتنقلاتهم. بداية العام الدراسي ليست سعيدة لكثير من المعلمين والمعلمات، وأيضاً لأولياء الأمور والمدرسين وبعض الطلبة، ولكن هذا أمر لا بد من حدوثه وتوقعه والاستعداد له، الأمر الذي يقلل وطأة هذا التغير والتبدل في رتم الحياة، ومع هذا الأمر يأتي معظم المعنيين بالتدريس بروح جديدة واندفاع جديد؛ لأن هؤلاء الأعزاء والعزيزات حاملي أمانة التعليم في الإمارات مؤمنون أن الجميع سعيد في خدمة الإمارات وتقدمها عبر هذه الأجيال التي سوف تبدأ عامها الدراسي بأحلام جميلة ومستقبل مشرق لهم ولوطنهم الإمارات. التعليم سلسلة طويلة من العطاء وبذل الجهد في أن تكون مخرجات المدارس والجامعات والمعاهد مصابيح لإنارة الحاضر وصنع المستقبل، وللمعلمين وإدارات المدارس والطلاب مطالب كثيرة كل عام تطرح وتناقش، ويشتد السعي في تحقيقها من قبل وزارة التربية والتعليم. طلبات محقة للنظر في المثالب والعيوب، سواء في المباني المدرسية أو المناهج، أو ظروف المناطق التعليمية أو المواصلات أو الكتب، وقد خرجت أصوات في نهاية العام الدراسي المنصرم، وتحدثت عن العجز في سد حاجات بعض المواد الدراسية، أو تجاوزات وأخطاء مطبعية في بعض المناهج والمواد، وإذا كان من الطبيعي أن تظهر مثل تلك الأمور في بداية العام الدراسي، فإنه من غير المبرر أن تستمر أشهراً طويلة، دائماً الأمل والتوقع أن يكون العام الدراسي أفضل من سابقه، لذلك تأتي بداية كل عام بشارة بعودة الحياة إلى روائع العلم والمعرفة، بدءاً من الروضة والمدرسة والمعهد والجامعة، نعم يأتي العام الدراسي بالأمل والمجد والمستقبل للحياة الجميلة في الإمارات، عودة الدراسة هي شمعة تضيء الطرقات والدروب. Ibrahim.Mubarak@alittihad.ae