مجلة البحرين الثقافية تاريخ النشر: الأربعاء 23 أغسطس 2017 هي مجلة ثقافية أدبية رصينة، قطعت شوطاً طويلاً في خدمة الثقافة والقارئ العربي، مجلة رائدة وجميلة في كل شيء، من الحجم إلى التبويب، رافقنا رحلتها منذ زمن بعيد، وقام بتسييرها بعض الأصدقاء البحرينيين الذين نعرفهم جيداً، لبحر ثقافتهم ومعرفتهم وفكرهم النير الجميل، وروعة المواد الثقافية والبحثية التي تطرح فيها، بالإضافة إلى النصوص الأدبية، وقد قدمت لنا المعرفة والتنوير على مدى مسارها الطويل، وشاركت في موادها أهم العناصر الثقافية في الوطن العربي، هذه المجلة من أجمل المجلات الثقافية على مستوى المادة والإخراج، وكعادة أهل البحرين ومثقفيها وكرم أهل دلمون، تصل إليّ هذه المجلة هدية كلما خرج عدد جديد، إنها زوادة ثقافية مهمة ورائعة، معجب شخصياً بإخراجها وجمال تبويبها. في الفترة الأخيرة تغيرت هيئة التحرير، ولكن المجلة ظلت كما هي رائعة وجميلة وسائرة بعزم ورؤية ورؤى ثقافية وفكرية لا تتغير، الحجم نفسه، وطريقة الإعداد نفسها تقريباً، والإخراج نفسه، المجلات والدوريات الثقافية، هكذا يجب أن تكون محافظة على خطها وسيرها وموادها الثقافية والفنية، كما خرجت في البدء للقارئ وأعجب بها، من طبيعة الأشياء وصيرورة الحياة أن يتبدل المسيرون للشأن الثقافي والفني والمعرفي، في البحرين دائماً هناك عقول راجحة ومفكرون واعون لمسيرة العمل الثقافي والفني والإبداعي، لذلك كل شيء يمضي في طريقه، ومن يأتي يكمل ما بناه الذي سبقه، هذا ما نرجوه في الوطن العربي على الصعيد الثقافي والفني والإبداعي. ولكن في كثير من مدن الخليج العربي وبعض البلدان العربية، يموت الإنجاز الثقافي برحيل من كان يصرف عليه أو يسيره، بل إن البعض يدمر كل شيء فور خروجه، يغير ويبدل ويحذف التاريخ ويصنع جغرافيا جديدة للعمل، فكم مجلة أو دورية ثقافية أصابها «عاصوف» أو إعصار فور خروج من كان على رأس العمل بها، الكثير تعثر ثم مات من المجلات الثقافية، وبعضها تحول إلى شكل لا يحبه القارئ الذي تعود على مجلته ومسيرته الطويلة بخط جميل محبوب منذ زمن، كثير من المجلات الثقافية اختفت بسبب هذه التغيرات المفاجئة. تغيرت هيئة تحرير مجلة البحرين الجميلة، ولكنها استمرت كما أحبها الناس، وهذا هو التفكير الصحيح، بل إن هذا العمل المسؤول والرائع، يعزز الحب، ويعد بالحياة والاستمرار، هذه التجربة ليتها تفيد هنا أو هناك بدلاً من رفع شعار: امسح، بدل، احذف كل شيء قبلك!