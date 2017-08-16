رحلة المسرح

المسرح في منطقة الخليج العربي بعد زمن طويل من العمل والنشاط بالتأكيد شد أطناب خيمته، جيداً وصنع له حضوراً ووجوداً فاعلاً على الرغم من رحلة الصعود والهبوط، ولكن في هذا المحيط وهذه الصحراء وسواحل الخليج العربي، قد أكد حضوره، كبرت شجرته وأثمرت في أكثر من مدينة وبلد، حركة الثقافة والفن لا تقاس بالأيام ولا بالسنين ولكن بما تركه هذا الزمن في واقع الحال، الزخم والنشاط والفعل الذي قد يظهر هنا وهناك ثم يخفت، عندما تبرز ساحة جديدة، فإن المحصلة هي واحدة والفعل والعمل واحد، وأيضاً الأثر والتأثر واحد.
كل ساحة في الخليج العربي واحدة، والمدن بها محطات للعمل والنشاط والإثراء والتدعيم لمفهوم المسرح وعمله، لا فرق بين مدينة وأخرى وبلد وآخر، إنها أوانٍ مستطرقة يتدفق الماء عبرها من قناة إلى أخرى، بل حتى المسرح العربي أيضاً هو قناة ربما أكبر، ولكنها بالتأكيد تلعب دور الأواني المستطرقة، النشاط هناك والفعل والعمل الجيد هو طريق للمسرح أيضاً في منطقة الخليج العربي، ولنتذكر المسرحيين الأوائل الذين جاءوا من مصر وبلدان عربية أخرى إلى منطقة الخليج العربي وكيف أثروا وعملوا على ظهور ساحة مسرحية رائدة، اشتعل العمل وتطور وازدهر في الكويت ثم انداح وخرجت مصبات نهره وفروعه إلى سائر المدن الخليجية، ليس على مستوى العمل فقط بل وحتى على مستوى الممثل وقاعات وساحات المسرح، ودائماً ما يشع نجم هنا ويضيء وقد يخفت في فترة أو زمن معين، بعد أن يشع نجم وقمر أكثر إضاءة ونوراً في بلد ومدينة أخرى، وهذا ما يحصل الآن، حيث بدأ السطوع في ساحة الإمارات عندما أضاءت الشارقة سماء المسرح الخليجي، وقدمت فعلاً ونشاطاً صاعداً، عاماً بعد عام ومازال المسرح هنا ينوب عن ساحة الخليج العربي في رفد المسرح العربي بالأعمال الجميلة والتي تشارك فيها أيضاً عناصر من دول عربية كثيرة، إذاً المسرح هو الحياة والضوء والنهر الذي يعطي دون انقطاع، قد تتبدل الساحات وقد يرحل البارزون والمؤثرون في الفعل المسرحي ونشاطه، ولكن لا يتوقف ولا ينقطع، وشمعة المسرح تظل مشعة ومتقدة، لنعد النجوم التي أعطت وأخلصت وتفانت، ولكنها تركت المسرح للذين سوف يكملون الطريق، خاصة بعد أن أعدت الأرضية الجيدة والمدعومة بإيمان بأن الحياة هي المسرح وهو أبو الفنون وعمودها الفقري، رحمة على الراحلين المسرحيين العرب والخليجيين، زكي طليمات، صقر رشود، عبدالحسين عبدالرضا، وكثر أيضاً كانت لهم أدوار مهمة وفاعلة، وتكريم هؤلاء الذين قدموا للمسرح الكثير هو العمل والنشاط وإثراء المسرح ورفده بالشباب، تشجيعهم ودفعهم إلى حب المسرح بعمق والفرصة في أيام الشارقة المسرحية حاضرة.