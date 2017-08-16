رحلة المسرح

2017-08-09 عام زايد 2017-08-02 أسواق الطرق الشعبية 2017-07-26 بينونة.. حديث العارف 2017-07-19 حر ورطب ومطر 2017-07-12 خيل الليالي 2017-07-05 عاصمة الكتاب 2017-05-24 العرضة والعيالة مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-05-17 القفال والأشرعة 2017-05-10 بين الثقافة والرياضة 2017-05-03 ضجيج حول التعليم والمناهج 2017-04-26 عودة لـ «في فمي لؤلؤة» 2017-04-19 التراث والاهتمام الشديد 2017-04-12 المجلات الثقافية 2017-04-05 ما يصنع المطر 2017-03-29 عسل ومطر وغبار 2017-03-22 تداعيات النص 2017-03-15 خفيف الروح 2017-03-08 جزيرة زركوه 2017-03-01 مطر 2017-02-22 مدن للزهو والحياة 2017-02-15 بين العين والزار 2017-02-08 بعد الريح والمطر 2017-02-01 ميناء القهوة 2017-01-25 النورس 2017-01-18 الخير أكبر وأكثر 2017-01-11 أعياد 2017-01-04 دوائر الأضواء والألوان 2016-12-28 عام الخير والتجديد 2016-12-14 جزيرة أبو موسى والعيد الوطني 2016-12-07 المزينة والمدينة الزينة 2016-11-30 تكريم الشهيد.. تكريم للوطن 2016-11-23 دورة الحياة للكتاب 2016-11-16 في المعنى والأمكنة 2016-11-09 إشراقة الكتاب والورق 2016-11-02 دبي دائرة الماء الجميلة 2016-10-26 النخيل، الغاف، السمر والسدر 2016-10-19 السينما الإماراتية والمنتظر 2016-10-12 تكريم الفن والإبداع 2016-10-05 من يضع المناهج؟ 2016-09-28 حسن شريف المتفرد 2016-09-21 العيد.. ليس للمزايدات 2016-09-07 بين النطق والمعنى 2016-08-31 خطوات صغيرة 2016-08-24 أبوبكر سالم بالفقيه 2016-08-17 سلطان الشعر 2016-08-10 هبوب الروايح 2016-08-03 التعليم ومدارس الجاليات 2016-07-27 مثقف البازار 2016-07-20 ثمار المهرجانات الإنتاجية 2016-07-13 إمارات البناء 2016-06-01 سقطرى.. الحلم القادم 2016-05-25 الرحيل إلى البحر 2016-05-18 بين النخل والبحر 2016-05-11 في مديح الشعر 2016-04-27 اللوهة 2016-04-20 الصغار.. زهرة الفرح 2016-04-13 الجسر 2016-04-06 سند الثقافة والمعرفة 2016-03-30 شجرة (الجز) 2016-03-16 في انتظار المسرح 2016-03-09 الصبار 2016-03-02 دعوة للحب.. دعوة للحرب 2016-02-24 زمن القطط السمان 2016-02-16 طيارات الفرح 2016-02-10 كلام في القراءة والكتاب 2016-02-03 مكتبات للقراءة..ومكتبات للزينة 2016-01-27 عدن 2016-01-20 تجوال حر 2016-01-13 المساعدات الإنسانية 2016-01-06 دبي الجميلة 2015-12-30 أحلام العام الجديد 2015-12-23 «الغربية» والمهرجانات 2015-12-16 البحر والصحراء والأهل 2015-12-09 عام القراءة 2015-12-02 اليوم الوطني 2015-11-25 مقام الأعرابية 2015-11-18 معرض الكتاب والمدارس 2015-11-11 صورة وقصيدة 2015-11-04 شمعة الكتاب 2015-10-28 الشخصية الثقافية الجميلة 2015-10-21 بندري 2015-10-14 سارٍ مع الذئب 2015-10-07 المرأة والمجلس الوطني 2015-09-30 عشق القرم للبحر 2015-09-23 صوت الجنوب العربي 2015-09-16 الطريق إلى انتصار اليمن 2015-09-09 «الغربيَّة».. حكاية جميلة 2015-08-26 أصواتهم 2015-08-19 سمك مشوي 2015-08-12 جبال الإمارات 2015-07-28 قانون للحياة الجميلة 2015-06-17 رمضان في اليمن 2015-06-10 «ريتم» الحياة 2015-06-03 تباشير «النخيل» 2015-05-27 كنعد وأرنب 2015-05-20 هدوء الصيف 2015-05-13 طفل وبندقية 2015-05-06 معرض الكتاب 2015-04-29 السباقات البحرية 2015-04-22 زارع «الورد» وزارع «الحرب» 2015-04-15 المسرح المدرسي 2015-04-08 مهرجان التراث 2015-04-01 اليمن الحزين السعيد 2015-03-25 مترو دبي الفني 2015-03-18 في انتظار المسرح 2015-03-11 طيران الإمارات للآداب 2015-03-04 جسر دبي القديم 2015-02-25 تحولات المجتمع في الأدب 2015-02-18 قصر الحصن 2015-02-11 عندما يغني الأعمى 2015-01-20 سحب 2015-01-14 شتاء 2015-01-07 الخليج العربي 2014-12-31 عام جديد للفرح 2014-12-24 اللغة العربية.. 2014-12-17 اللغة العربية 2014-12-10 الإمارات الجميلة 2014-12-03 يوم الاتحاد 2014-11-26 المهرجان التراثي 2014-11-19 الطريق 2014-11-12 نافذة الحياة 2014-11-05 بيض الغراب 2014-10-29 مهرجانات السينما 2014-10-22 ضجيج المطاعم 2014-10-15 على أبواب الشتاء 2014-10-08 عيد الأمكنة 2014-10-01 داعس 2014-09-24 المسرحيات القصيرة 2014-09-17 القصيدة والمغنى 2014-09-10 هل الرواية سيدة الأجناس الأدبية؟ 2014-09-03 هبوب الروايح 2014-08-27 في رحيل محمد عبدالله آل علي 2014-08-20 مناطق الإمارات الداخلية 2014-08-13 الإمارات الجميلة 2014-08-06 أطفال غزّة 2014-07-30 برامج التلفزيون المسطحة 2014-07-23 حبّة رمل 2014-07-16 سحر الفن 2014-07-09 الدراما المحلية 2014-07-02 رمضان والصيف والتغير 2014-06-25 فن الجزيرة العربية الرفيع 2014-06-18 نطاح العمائم 2014-06-11 العمارة الفنية 2014-06-04 النخيل والبحر 2014-05-28 مسرحية «نهارات علول» 2014-05-21 ضياء المسرح 2014-05-14 اللغة العربية 2014-05-07 الفضاء المفتوح 2014-04-30 المسرح الجامعي 2014-04-23 فراشات صفراء لماركيز 2014-04-16 أبوطيرة وأبوتيلة 2014-04-09 الرياح في الإمارات 2014-04-02 الإمارات نجمة الأنشطة 2014-03-26 التحول 2014-03-19 عودة أيام المسرح 2014-03-12 بناء المسارح والحياة 2014-03-05 بين نخلة ونخلة 2014-02-26 منارات 2014-02-19 الصالون الأدبي 2014-02-12 صباحات المطر 2014-02-05 شتاء الإمارات 2014-01-29 عام المسرح في الإمارات 2014-01-22 حتا 2014-01-15 دعم المسرح 2014-01-08 أرض المهرجانات 2014-01-01 عام جديد 2013-12-25 حداثية الحرف، رجعية الفكرة 2013-12-18 أزرق - أحمر - أصفر 2013-12-11 أحمد فؤاد نجم 2013-12-04 الاتحـاد 2013-11-27 العلم 2013-11-20 الإطار المتكسر 2013-11-13 رائحة اللبان 2013-11-06 معرض الكتاب 2013-10-30 إمارات الثقافة 2013-10-23 سوق فواكه النهر 2013-10-09 سنبلة الأرز.. «جياب» 2013-10-02 طريق النهر 2013-09-25 مهرجان المسرحيات القصيرة 2013-09-18 مواقف الارتباك 2013-09-04 بين النهر والبحر 2013-08-28 من النسناس إلى الفنطاس 2013-08-21 فن الطنبورة 2013-08-14 برامج المسابقات المجانية 2013-08-07 العيد 2013-07-31 الليل في رمضان 2013-07-24 «ليوا للرطب» 2013-07-17 ساحات 2013-07-10 مانديلا الملهم التلفزيوني 2013-07-03 بين الضحك والبكاء التلفزيوني 2013-06-26 عطاء النخيل 2013-06-12 صورة الجبل في الأدب الإماراتي 2013-06-05 شمعة القصيدة الرائعة 2013-05-29 صير أبو نعير والأشرعة 2013-05-22 الطيور 2013-05-08 المسابقات الثقافية للصغار 2013-05-01 «زينة الملكة» 2013-04-24 روح الجبال وفنونها 2013-04-17 ريح ومطر 2013-04-10 مدن الفرح 2013-03-27 هذا الطريق 2013-03-20 المسرح وفكرة التكريم 2013-03-13 «الإمارات للآداب» 2013-03-06 المكان 2013-02-27 سهرة للهامور 2013-02-13 خلف الصورة 2013-02-06 مقهى صغير للبحارة 2013-01-30 شتاء جميل 2013-01-23 من أجل الإمارات 2013-01-16 المسرح الكشفي 2013-01-09 مـدن 2013-01-02 عزوف عن القراءة سواحل ابراهيم مبارك رحلة المسرح تاريخ النشر: الأربعاء 16 أغسطس 2017 المسرح في منطقة الخليج العربي بعد زمن طويل من العمل والنشاط بالتأكيد شد أطناب خيمته، جيداً وصنع له حضوراً ووجوداً فاعلاً على الرغم من رحلة الصعود والهبوط، ولكن في هذا المحيط وهذه الصحراء وسواحل الخليج العربي، قد أكد حضوره، كبرت شجرته وأثمرت في أكثر من مدينة وبلد، حركة الثقافة والفن لا تقاس بالأيام ولا بالسنين ولكن بما تركه هذا الزمن في واقع الحال، الزخم والنشاط والفعل الذي قد يظهر هنا وهناك ثم يخفت، عندما تبرز ساحة جديدة، فإن المحصلة هي واحدة والفعل والعمل واحد، وأيضاً الأثر والتأثر واحد. كل ساحة في الخليج العربي واحدة، والمدن بها محطات للعمل والنشاط والإثراء والتدعيم لمفهوم المسرح وعمله، لا فرق بين مدينة وأخرى وبلد وآخر، إنها أوانٍ مستطرقة يتدفق الماء عبرها من قناة إلى أخرى، بل حتى المسرح العربي أيضاً هو قناة ربما أكبر، ولكنها بالتأكيد تلعب دور الأواني المستطرقة، النشاط هناك والفعل والعمل الجيد هو طريق للمسرح أيضاً في منطقة الخليج العربي، ولنتذكر المسرحيين الأوائل الذين جاءوا من مصر وبلدان عربية أخرى إلى منطقة الخليج العربي وكيف أثروا وعملوا على ظهور ساحة مسرحية رائدة، اشتعل العمل وتطور وازدهر في الكويت ثم انداح وخرجت مصبات نهره وفروعه إلى سائر المدن الخليجية، ليس على مستوى العمل فقط بل وحتى على مستوى الممثل وقاعات وساحات المسرح، ودائماً ما يشع نجم هنا ويضيء وقد يخفت في فترة أو زمن معين، بعد أن يشع نجم وقمر أكثر إضاءة ونوراً في بلد ومدينة أخرى، وهذا ما يحصل الآن، حيث بدأ السطوع في ساحة الإمارات عندما أضاءت الشارقة سماء المسرح الخليجي، وقدمت فعلاً ونشاطاً صاعداً، عاماً بعد عام ومازال المسرح هنا ينوب عن ساحة الخليج العربي في رفد المسرح العربي بالأعمال الجميلة والتي تشارك فيها أيضاً عناصر من دول عربية كثيرة، إذاً المسرح هو الحياة والضوء والنهر الذي يعطي دون انقطاع، قد تتبدل الساحات وقد يرحل البارزون والمؤثرون في الفعل المسرحي ونشاطه، ولكن لا يتوقف ولا ينقطع، وشمعة المسرح تظل مشعة ومتقدة، لنعد النجوم التي أعطت وأخلصت وتفانت، ولكنها تركت المسرح للذين سوف يكملون الطريق، خاصة بعد أن أعدت الأرضية الجيدة والمدعومة بإيمان بأن الحياة هي المسرح وهو أبو الفنون وعمودها الفقري، رحمة على الراحلين المسرحيين العرب والخليجيين، زكي طليمات، صقر رشود، عبدالحسين عبدالرضا، وكثر أيضاً كانت لهم أدوار مهمة وفاعلة، وتكريم هؤلاء الذين قدموا للمسرح الكثير هو العمل والنشاط وإثراء المسرح ورفده بالشباب، تشجيعهم ودفعهم إلى حب المسرح بعمق والفرصة في أيام الشارقة المسرحية حاضرة. Tweet