هذا الفن العظيم الجميل الذي يستدعي الماضي والتاريخ وذاكرة الصحراء، قلب الجزيرة العربية النابض بالعزيمة والقوة والرجولة، هي صوت العربي، سيوف التاريخ، وضربات أقدام الخيول، ونقع حوافرها، هي خطوات الإبل في عدوها، وسيرها بعزيمة لا يثنيها درب ورمال، ولا عواصف، أو رعود، بل هي حناجر الرجال الذين قطعوا بحور الربع الخالي، وخبت ركابهم حتى عبرت الجزيرة العربية شمالاً، ثم هدمت الأصنام، وأطفأت النار التي تعبد هناك، وأشعلت النور، وأشرق الإسلام، والتاريخ المرصع بالعزة والمجد والفتوحات الهادية إلى الحق والعدل والسلام، العرضة والعيالة، هي الأجراس التي أخرست صفير القرب المثقوبة التي أزعجت الجزيرة العربية، هي التي أخرست مزمار الشر في عقر امبراطوريات الشر.
إنها ذاكرة ناس يعشقون الحياة والسلام والأمان، وأيضاً أولئك الذين لا تنام أعينهم عن صناع الغزو والحروب والخراب... رائعة العرضة/العيالة تبعث فينا العزم والقوة والنشوة والحب العظيم للبلد والدار وحب الرجال الذين يقفون شامخين في وجه عاديات الأيام، بالإضافة إلى أنها رقصة للفرح والسعادة والأمان، لذلك، فإن الاحتفالات كافة التي يتشرف بحضورها أصحاب المكانة الرفيعة في بلدان الخليج العربي لا تكون مقبولة أو زاهية بغير العرضة / العيالة من قديم الزمان وحتى حاضره، العيالة هي تاج الفن المحترم والعظيم في الإمارات والعرضة في سائر دول الخليج العربي، هي فن واحد جاء من أصل واحد وقد يختلف قليلاً في بعض الأداء أو زخرفة الإيقاعات وطريقة تقديم القصيدة وفن الرقص بالسيوف أو البنادق أو العصي، الذي يزيد روعة هذا الفن الرفيع هو مشاركة قادة هذه الدول في منطقة الخليج العربي، وهي بالتأكيد دعوة إلى التمسك بإرث عظيم ورائع له رسالته المهمة، وله تاريخ لا تمحوه الحضارة الجديدة ولا انزياح الشباب الذين لا يعون تاريخ أجدادهم وآبائهم في الجزيرة العربية والخليج العربي، من الماضي الجميل ومن التراث الأصيل، القوي ذي المعاني القوية يمكن حراسة الحاضر والانطلاق إلى المستقبل، شخصياً أحب فن العرضة / العيالة منذ أن عرفته صغيراً، هو الفن الذي يشعرك بالقوة والفرح والاستبشار والأمل، بالإضافة أن حكاية هذا الفن، أنه يسرد قصة الحرب والدفاع والانتصار والسلام والأمن، وكل الأدوات المصاحبة للعيالة / العرضة هي صورة تعبيرية ناطقة لأصحاب هذه الأرض وتاريخهم، حتى النعاشات / الفتيات المصاحبات في الرقصة، لهن دور في الحكاية، أي أننا سوف ندافع عن الأرض والعرض ودونها الأرواح والسلاح.