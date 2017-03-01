مطر تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017 الإمارات تستحق المطر الذي تزهو به الدروب والطرقات والأشجار، دائماً زاهية وجميلة، وهذه الأمطار التي تعم المدن والقرى والصحارى بشارة دائمة بالاخضرار والخير، لا يتأخر المطر عن هذه الأرض الطيبة، يأتي وإن انقطع بعض الوقت، كل الحقول عامرة، كل الديار غانمة بناسها ونخيلها وخيراتها التي تعم الإمارات من أقصاها إلى أقصاها، وتفيض نهراً دفاقاً بالعطاء والعون والغوث للناس أجمعين. الإمارات أرض المطر، أرض الخير والإحسان والأمن، الله يكرم ويعين من قدم للإنسانية العون والمساعدة، وفي هذا الأمر لن تجد وطناً أجمل وأعز وأكرم من الإمارات، إنه إرث تسير عليه الأجيال، لا ينقطع عون الإمارات، تماماً كوابل من سحابة ومطر هتان على المحتاجين أينما وجدوا، لا منة ولا انتظار مردود، إنها مدرسة في فهم الحياة عبر إنسانية الإنسان وصفاء السريرة وحب الخير للناس، حيث تجد الإمارات حاضرة أينما حلت ظروف صعبة، سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية، مسيرة الخير والعون والتضامن الإنساني وحب الخير للناس، غرسها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكانت نهجاً مستمراً الآن ومستقبلاً. مايزال الوقت باكراً على أن نشاهد تأثير المطر في الفيافي والأرض والوديان والمناطق المختلفة من بيئة الإمارات، سوف تزهر الحقول وتخرج أزهار الخزامى في الصحراء، ويخضر الجبل وتفيض الوديان والسدود بالماء، وتصبح الحياة زاهية في كل ناحية ومفرق وتلال وسهول في الإمارات، سوف يخرج الناس زرافات وجماعات وأفراداً للتمتع بالطبيعة الجميلة في مناطق الإمارات الداخلية، والتي نالت العناية الجيدة في السنوات الأخيرة، حيث عمرت الطرق وبنيت السدود والمحطات التي تساعد الناس على الوصول إلى أقاصي أراضي الإمارات بمنتهى اليسر والسهولة. أعتقد أن المستقبل سوف يظهر في الإمارات مفهوم الريف الإماراتي الذي يمكن العيش فيه بهدوء وسكينة عندما تعمر المناطق الريفية الداخلية، وتكتمل البنية التحتية من مرافق ومساكن ومحطات الاستراحة والفنادق الصغيرة، خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية. الخير قادم، مثل هتان المطر وصباحاته المباركة هذه الأيام على الإمارات، والتي عم هطوله على كل المدن والقرى والمناطق الداخلية والساحلية، المطر دائماً بشارة بالحياة الجميلة وإشراقات القادم الجميل.