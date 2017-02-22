مدن للزهو والحياة تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2017 مدن تزهو بجمالها وروعتها، مدن يحلم الكثير من الناس أن يكون أحد سكانها والمقيمين فيها، تنام في اطمئنان وحلم بالجديد في اليوم التالي، وصباحات تتفتح مثل الزهور والورد، يذهب طفلك للمدرسة وتذهب إلى عملك، أو أي اتجاه ترغب وتشاء، لا حاجز ولا صوت رصاص ولا قناص يلبد في خرابة ومفرق، ولا إرهابي يحمل ناسفة ومتفجراته ليحول حياة الأبرياء إلى قطع متناثرة. مدن يعمرها الحب والسلام والأمان والجمال، مدن الخليج العربي، والإمارات ومدنها على رأس تلك المدن التي هي عنوان للجمال والحب والسلام، وهناك مدن كانت تاريخية وشامخة، الآن الكل يرغب في الهروب منها إلى الحياة والجمال على ضفاف الخليج العربي. لم تعد بغداد تلك التي عرفها العربي جميلة وآمنة، ويحكمها العدل والأمن والأمان، بل زاد مظهر العودة إلى عصور الرايات الحاقدة، والتي تبحث عن ثأر قديم لا نعرف من أي ناس سوف تأخذه، سكنها الغراب والبوم، وأعلام كثيرة لا نعرف من يلوح بها، وشعارات وجلد للذات لا يعطي غير المزيد من التناحر والخراب للعراق الذي كان عظيماً، وسوريا البلد الجميل والحضاري، العزة والتاريخ، لا يختلف كثيراً عن حال العراق، أما بيروت الفن والجمال والذوق الراقي والجبل الجميل، فقد تحول إلى ساحة للصراعات والعنتريات والتدهور الاقتصادي، ومثلها أيضاً صنعاء، وللأسف أن خلف كل هذا الخراب في المدن العربية جهة واحدة لم تعد خافية على كل قارئ وعارف. المهم أن مدننا في الخليج العربي تعمر وتتزين بالحب والجمال، تتطور وتتقدم عاماً بعد آخر، وعندما تنظر إلى الخليج العربي ومدنه العامرة وتقارن بالمدن الأخرى التي تقع على ضفته الثانية، تتضح الصورة تماماً، عشر سنوات للقياس كافية لنصل إلى أن المدن العربية على ضفة الخليج العربي تطورت كثيراً وعمّرت بصورة حضارية وجمالية، وأصبحت أكثر جاذبية للناس كافة ومن جميع أقطار العالم، الكل يشد الرحال إليها ويحلم أن يقيم فيها ويعمل فيها، لتوافر كل عوامل الحياة الجميلة والزاهية والآمنة، والتي تعطي معنى أن تعيش في مدن حضارية متقدمة في كل شيء وعلى الخصوص مدن الإمارات. أما المدن الأخرى من الضفة الأخرى من الخليج العربي، فكل ناسها يحلمون أن يصلوا إلى دبي أو أبوظبي، حتى يعرفوا معنى الحياة بعزة وأمان وسلام. رائعة مدن الحب والزهو والجمال التي تكبر بالناس جميعاً، وتعمر بالناس جميعاً، تتقدم عاماً بعد عام، يكبر أيضاً الناس معها ويتقدمون في عملهم، ويتعلم الأبناء ويواصلون طريقهم بعيداً عما يهدد يومهم ويدمر مدارسهم ويخرب ديارهم، هذا الجمال والأمان سوف يصل إلى المدن العربية التي تنهشها الحروب والخراب عندما يموت غراب البين في قم!!