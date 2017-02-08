قيامة الإشراق

2017-02-03 عينُ الشمعة 2017-01-27 سيرة الخلود 2017-01-20 رسالة إلى شاعر 2017-01-13 أقوال 2017-01-06 عرش العارفين مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2016-12-30 2017 2016-12-23 غرفة السكون 2016-12-16 على البحر 2016-12-09 شاعر المنفى 2016-12-02 الابتكار في الثقافة 2016-11-25 ضوء الثقافة 2016-11-18 وطن التّسامح 2016-11-11 تداعيات 2016-11-04 لسان الحياة 2016-10-28 دمعة النار 2016-10-21 عينُ القلم 2016-10-14 ذات حين 2016-10-07 حصة التلقين 2016-09-30 فمُ الراوي 2016-09-23 حائط النسيان 2016-09-16 ترنيمة العيد 2016-09-02 صمت الفيلسوف 2016-08-26 نقص الفراغ 2016-08-19 سيد الأقواس 2016-08-12 حجر الصواب 2016-08-05 البداية والنهاية 2016-07-29 دبي 2016-07-22 جبل الأشواق 2016-07-15 اذهب للحب 2016-06-03 خمس خطوات للنجاة 2016-05-27 رأس المسافر 2016-05-20 قوة التسامح 2016-05-13 هيّا اقترب 2016-05-06 المرأة التي.. 2016-04-22 هبّي يا القصيدة 2016-04-15 هات التراب 2016-04-08 نبالُ نُبلكِ 2016-03-25 أشباه 2016-03-18 عطر الكلام 2016-03-11 إدمان الأمل 2016-03-04 أجراسُ الجهات 2016-02-26 سرد المحبة 2016-02-19 حيرة الشاعر 2016-02-12 من مدٍّ لِمَدّ 2016-02-05 قصر الوطن 2016-01-29 فكرة الوضوح 2016-01-22 قوة الحب 2016-01-15 لأنك تقرأ.. ستبرأ 2016-01-08 وجها قمر القصيدة 2016-01-01 مرحباً 2016 2015-12-25 ريش الأمل 2015-12-18 غزالة المعنى 2015-12-11 ضجر بن طوق 2015-12-04 سنذهب للأمل 2015-11-27 كلنا.. زرع زايد 2015-11-20 الإمارات.. ميناء الشمس 2015-11-13 عشرون لا 2015-11-06 مهندس الأشواق 2015-10-30 وجوه الحقيقة 2015-10-23 عد للطفولة 2015-10-16 وجهان 2015-10-09 حبّات 2015-10-02 لحظة خلود 2015-09-25 طائر العيد 2015-09-18 لا تختفي في الخوف 2015-09-11 الصنف المراوغ 2015-09-04 مرهم النسيان 2015-08-28 حلوةٌ هذي الحياة 2015-08-21 ولو بعد حين 2015-08-07 على ورقة يسافر 2015-07-31 زلل الحب 2015-07-24 خرائط الحلم 2015-06-12 الكنز العظيم 2015-06-05 مهنة الجُرح 2015-05-29 يد الحياة الحانية 2015-05-22 حكمة الفصول 2015-05-15 افتح العقل 2015-05-08 باب الكتاب 2015-05-01 سراب المعاني 2015-04-24 عن الفكرة 2015-04-17 حتى نهايات الخيال 2015-04-10 حيرة الذات المغلقة 2015-04-03 هيهات تسبقني السلحفاة 2015-03-27 سرج 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فيفا الحياة 2014-06-06 قدم الحنين 2014-05-23 حرفان كالطوفان 2014-05-16 الناسُ أسرى أسرارهم 2014-05-09 ريشي رموشكِ 2014-05-02 جنة الكتب 2014-04-25 الدخول في البياض 2014-04-18 لا تترك السرب لأجل سراب 2014-04-11 احتمال كمالنا 2014-04-04 خذي الحياة لعلها تحيا 2014-03-28 شظايا 2014-03-21 شـذرات 2014-03-14 كشط الرماد 2014-03-07 قناع الفتنة 2014-02-28 مرايا 2014-02-21 لن.. لرحيل أنسي الحاج 2014-02-14 بحر عينيكِ السماء 2014-02-07 مصرع الشر 2014-01-31 نقش على وتر الحقيقة 2014-01-24 متقابلات 2014-01-17 رقصة الحياة 2014-01-10 رقصة المنهوب 2014-01-03 أغنية حب في العام الجديد 2013-12-27 بين عامٍ وعام 2013-12-20 كرة الشك 2013-12-13 خذني منديلاً يا مانديلا 2013-12-06 سينـما 2013-11-29 أبناء زايد على قمة العالم 2013-11-22 أحبكِ يا الإمارات 2013-11-15 زمن الإمارات 2013-11-08 الكلمة 2013-11-01 سيكون العجب 2013-10-25 الحب يكفي.. حتى لو كان فكرة 2013-10-18 الليل: ستارة الستر 2013-10-11 تعالي أيتها اليقظة 2013-10-04 متى قرب روحي تسكنين 2013-09-27 كيف بالسؤال يغصّون.. 2013-09-20 النافخون على النار 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الأزمنة، وتدمي ندوبها وجه المكان. لم يكن ذلك حباً، ولم يكن ما رأيناه بدعة الحسنِ في علوّ تجليه، وإنما كان طلوعكِ بيننا سبباً لندرك أننا لم نكن أحياء من قبلكِ، وأن الطفولة التي ارتفعنا في شرودها كانت مجرد خلوة لأحلامنا الصغيرة، وأن الجمال الذي قرأنا وصفهُ في كتب البدايات، إنما كان نثراً من رذاذ قدميك. يوماً، عندما انتبهنا لفكرة الضوء، ولاحقنا خيطه الفضي في ألف مسلك، وكانت كلها تقود خطانا إلى احتمال بزوغك من فجر شيء جديد اسمه الحنين. نعم، وأذكر أن الرجال تجمهروا في ترنيمة البحر وشحنوا الهواء بزفرةٍ كأنها أوّل حرفٍ في نداء الحياة. وتناهت إلى سمعي زغاريد حوريّات من وراء الموج، وارتفعت في الهواء أشرعة لا تبالي بالعاصفة. وكنت أنا مجرد خطوة على رمل الأمل، تمسحني الموجةُ وتعود ترسمني يد الأمنيات. وحين قيل في الإنشاد إن النور آتٍ، رأيتُ وجهكِ صبحاً يكنسُ العتمة الثقيلة، ويبث في مجرى الوقت نهر الولادات. وكان عليّ أن ألمس الماء لأدرك أن العذوبة نهرٌ يتغذى من ريقكِ، وكان علي أن أعانق الأشجار كي تقبلني الطبيعةُ فرداً في جمهورك العظيم. هكذا بدأ كل شيء. مشيتُ على مسلك الجمر مدركاً أن النهاية نحوكِ بيضاء. وقفزتُ في سراب المغامرة لعلّي أذوقُ من نبعكِ قطرة الخلود في اللحظة. ولم أكترث يوماً للنواهي حين سمعتها من فم الحمقى. وفي انبلاج كل فجرٍ، كنتُ أكسر قيد الحذر، رامياً كلمات الخوف على قائليها، وسائراً وحدي لأصعد جبل النهايات منتظراً قيامة الإشراق في الجهة التي منها تُقبلين. تعالي أيتها القصيدة. اذهب أيها النُكران. أدركُ اليوم أن الحياة تشبه امرأة اسمها الحرية. وأن الموت ليس سوى خلوّ الثواني من نفحِ أو نفسٍ جديد. وما عدا ذلك، تُصبحُ الأيام علفاً للاجترار ليس إلا. ويصير الكلامُ زبداً على فم الغارقين في التكرار. وأنتَ، أيها المسكون والساكنُ في السؤال، لن تلذّ لك الحقيقة إلا حين تُدمي قدميك وعورة الوصول إليها. فانظر إلى كل الأبواب المغلقة من حولك، وانظر إلى مفتاحك الوحيد في يديك، وسترى أنه تحوّل إلى قلم. Adel.Khouzam@alIttihad.ae Tweet

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