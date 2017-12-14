كرزٌ أزرق هذا الذي في صفاء عينيها، أم قطرتان من بحرٍ يغادر. وضفيرتان تلكما تدلّتا على اكتنازين ناطقين، أم حبلا أرجوحةٍ والهواء يهزُّ تراخيها في وداعة النسيم. طلعت إلينا ونحن نلهو بدمى الأسئلة، فتداخلت الخيول في الشطرنج، وفزّ وزيرٌ قتيل ليستر شمسها. ثم طلعت إلينا نصباً من الضوء وأصابعها سطوع شموع، وقلادتها من فراشات تشعُّ، والحجلُ في ترحال خطوتها رقص أجراسٍ من ذهب. ثم رأينا زبدة زندها، وهي تفتح باب الوضوح وتحرر المحنطين من ظلال أصنامهم. ثم قال شاعرنا بفمي: أحبُّ انشقاق روحي لتصير ذيلًا في زحف فستانها على العشب الجديد. وأحبُّ لو يكتظ دهري كله في هالة الشفق التي تسوّر وجهها. وها أنا كمداً كنتُ، وصرت بعد ارتفاع أقمارها إنسان ورد. والقيدُ في شفتيّ كان أمراً بالسكوت، وصار الآن قبلةً لا يفسّر جمرها إلا التصاق الثلج بالثلج، وسقوط الندى في كفين كانا يدعيان لها.
ثم سيقالُ مرّت بسرب أجنحةٍ وتم كمالها. ضوءٌ تمادى من صلب طلوعها فأغشى وأعشى عيون ساهين، وأفشى في خدر الأكوان سر التجاذب من نقيضي لنقيضها. وفك التصاق الصمت ظلاً لنبأ قيامي في قيامها. وكانت مراوح الفراشات قد هفّت على سريرها وهي نائمة مغطاةٌ بورق الخريف الحر. وأنا لم أفعل شيئاً. فقط نحّيتُ نجمة الشؤم كي يراني باسماً كلام الصباح. وطرِباً، ومن جيوبي تخرج العصافير كأنني شجرة، ويداي غصنان يصفقان للبحر الذي أكتبه درباً، فيزرقُّ تحت أقدامي عشب المصير. أنا المنفكُّ من هلاوس الليل جمعتها في صرةٍ على ظهري وخرجت مبكراً أفتّش عن ظهيرة تُذيبني، أطوف حاملاً ما يكفي لتجميل الخرائب وتلميع الفراغ. أعصرُ سحابة الأمل وأغسل بمائها جراح منفيين ومهتوكين ومكممين. لم أقل للشر: ويحك أيها النذل آن الأوان لترحل. ولم أبعثر كلماته على أفواه الملقنين. لكني غيرت نعليه من اليمين إلى الشمال وقلبتُ بوصلة الخطأ في كفه العمياء، وكنت دليله ليذوق ذل الهاوية. وها أنا، في كل صبحٍ أقبّل ثغر الندى، ومن نسل معناه أكبرُ، نبضاً يخض أقدار السائرين إلى العدم ويقول لهم: ولّوا قلوبكم إلى جهة الحب. وأنت أيها الصامت في وقوفك الأبدي بين كل الجهات، خذ كلمة الحب، خذها جناحك، لأن الطريق طويل طويل وهي لا تقطع بالقدم. ولتكن نية الحب خطوة البداية، وسترى أنك تصل.