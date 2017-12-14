نحّيتُ نجمة الشؤم

2017-12-08 السينما تأتيك 2017-12-01 أحبك يا الإمارات 2017-11-24 على مدخل الضوء 2017-11-17 بالمحبة 2017-11-10 جسور النور 2017-11-03 على جناح كتاب 2017-10-27 أهلاً بالروبوت مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-10-20 من هذه المرأة؟ 2017-10-13 حواس جديدة 2017-10-06 ندى 2017-09-29 يوم تأخر بريد الأمل 2017-09-22 معاً أبداً 2017-09-15 قطرة الصبر الأخيرة 2017-09-08 أهلاً بالعالم 2017-09-01 قلبكِ العيد 2017-08-25 علّة الماضي 2017-08-18 كلانا كلٌ كاملٌ 2017-08-11 شمس أغسطس 2017-08-04 جِذر الرجعية 2017-07-28 عد لبيتك تنجو 2017-07-21 سرد النجوم الآفلة 2017-07-14 خندق الشر 2017-07-07 درب الكراهية 2017-06-30 الشارقة العالمية 2017-05-26 السكينة والغضب 2017-05-19 الصَّمت والكلام 2017-05-12 قفص القواميس 2017-05-05 وجه الحب وأقنعته 2017-04-28 جنة من ورق 2017-04-21 أبوظبي للكتاب 2017-04-14 قطار الأصدقاء 2017-04-07 شعراء 2017-03-31 نوح الرباب 2017-03-24 حروف 2017-03-17 ثورة القراءة الذكية 2017-03-10 سيرة اليد 2017-03-03 خفّة الوجود 2017-02-24 خط الاستقامة 2017-02-17 مهرجان 2017-02-10 قيامة الإشراق 2017-02-03 عينُ الشمعة 2017-01-27 سيرة الخلود 2017-01-20 رسالة إلى شاعر 2017-01-13 أقوال 2017-01-06 عرش العارفين 2016-12-30 2017 2016-12-23 غرفة السكون 2016-12-16 على البحر 2016-12-09 شاعر المنفى 2016-12-02 الابتكار في الثقافة 2016-11-25 ضوء الثقافة 2016-11-18 وطن التّسامح 2016-11-11 تداعيات 2016-11-04 لسان الحياة 2016-10-28 دمعة النار 2016-10-21 عينُ القلم 2016-10-14 ذات حين 2016-10-07 حصة التلقين 2016-09-30 فمُ الراوي 2016-09-23 حائط النسيان 2016-09-16 ترنيمة العيد 2016-09-02 صمت الفيلسوف 2016-08-26 نقص الفراغ 2016-08-19 سيد الأقواس 2016-08-12 حجر الصواب 2016-08-05 البداية والنهاية 2016-07-29 دبي 2016-07-22 جبل الأشواق 2016-07-15 اذهب للحب 2016-06-03 خمس خطوات للنجاة 2016-05-27 رأس المسافر 2016-05-20 قوة التسامح 2016-05-13 هيّا اقترب 2016-05-06 المرأة التي.. 2016-04-22 هبّي يا القصيدة 2016-04-15 هات التراب 2016-04-08 نبالُ نُبلكِ 2016-03-25 أشباه 2016-03-18 عطر الكلام 2016-03-11 إدمان الأمل 2016-03-04 أجراسُ الجهات 2016-02-26 سرد المحبة 2016-02-19 حيرة الشاعر 2016-02-12 من مدٍّ لِمَدّ 2016-02-05 قصر الوطن 2016-01-29 فكرة الوضوح 2016-01-22 قوة الحب 2016-01-15 لأنك تقرأ.. ستبرأ 2016-01-08 وجها قمر القصيدة 2016-01-01 مرحباً 2016 2015-12-25 ريش الأمل 2015-12-18 غزالة المعنى 2015-12-11 ضجر بن طوق 2015-12-04 سنذهب للأمل 2015-11-27 كلنا.. زرع زايد 2015-11-20 الإمارات.. ميناء الشمس 2015-11-13 عشرون لا 2015-11-06 مهندس الأشواق 2015-10-30 وجوه الحقيقة 2015-10-23 عد للطفولة 2015-10-16 وجهان 2015-10-09 حبّات 2015-10-02 لحظة خلود 2015-09-25 طائر العيد 2015-09-18 لا تختفي في الخوف 2015-09-11 الصنف المراوغ 2015-09-04 مرهم النسيان 2015-08-28 حلوةٌ هذي الحياة 2015-08-21 ولو بعد حين 2015-08-07 على ورقة يسافر 2015-07-31 زلل الحب 2015-07-24 خرائط الحلم 2015-06-12 الكنز العظيم 2015-06-05 مهنة الجُرح 2015-05-29 يد الحياة الحانية 2015-05-22 حكمة الفصول 2015-05-15 افتح العقل 2015-05-08 باب الكتاب 2015-05-01 سراب المعاني 2015-04-24 عن الفكرة 2015-04-17 حتى نهايات الخيال 2015-04-10 حيرة الذات المغلقة 2015-04-03 هيهات تسبقني السلحفاة 2015-03-27 سرج المسافة 2015-03-20 متواليات 2015-03-13 رؤى أحمد 2015-03-06 ابن الأوطان 2015-02-27 خذ الريح حصاناً 2015-02-20 مصائر 2015-02-13 فلنحتفل بالحب 2015-02-06 يا المسافر 2015-01-30 حيرة الباب 2015-01-23 تعال هناك 2015-01-16 نهر الأوهام 2015-01-09 كأن الماء ينام أحياناً 2015-01-02 فيلم عام مضى 2014-12-26 كلمة القلب 2014-12-19 شهوة الماء للماء 2014-12-12 سينما الإمارات 2014-12-05 نعيم التيه 2014-11-28 روح الاتحاد 2014-11-21 حق الحصانة الثقافية 2014-11-14 أنا الخليجي 2014-11-07 الوجه الثقافي للإمارات 2014-10-31 يوم العَلَمْ 2014-10-24 ليل الحقيقة ونهارها 2014-10-17 رؤى 2014-10-10 امرأة السر 2014-10-03 لماذا لا تطير؟ 2014-09-26 المدينة والصحراء والشاعر 2014-09-19 ولتكن البداية 2014-09-12 لسانُ المنادي 2014-09-05 حواس الشاعر 2014-08-29 حرب القلم 2014-08-22 مكر الوحوش 2014-08-15 خارطة الكلام 2014-08-08 قطرة الفيضان 2014-08-01 سيرة الأمل 2014-07-25 نار العيد 2014-07-18 قطرة الفيضان 2014-07-11 لا تحزن يا أصفر الذهب 2014-07-04 باب السكينة 2014-06-27 شاعر الحياة 2014-06-20 سقوط الأبطال 2014-06-13 في فيفا الحياة 2014-06-06 قدم الحنين 2014-05-23 حرفان كالطوفان 2014-05-16 الناسُ أسرى أسرارهم 2014-05-09 ريشي رموشكِ 2014-05-02 جنة الكتب 2014-04-25 الدخول في البياض 2014-04-18 لا تترك السرب لأجل سراب 2014-04-11 احتمال كمالنا 2014-04-04 خذي الحياة لعلها تحيا 2014-03-28 شظايا 2014-03-21 شـذرات 2014-03-14 كشط الرماد 2014-03-07 قناع الفتنة 2014-02-28 مرايا 2014-02-21 لن.. لرحيل أنسي الحاج 2014-02-14 بحر عينيكِ السماء 2014-02-07 مصرع الشر 2014-01-31 نقش على وتر الحقيقة 2014-01-24 متقابلات 2014-01-17 رقصة الحياة 2014-01-10 رقصة المنهوب 2014-01-03 أغنية حب في العام الجديد 2013-12-27 بين عامٍ وعام 2013-12-20 كرة الشك 2013-12-13 خذني منديلاً يا مانديلا 2013-12-06 سينـما 2013-11-29 أبناء زايد على قمة العالم 2013-11-22 أحبكِ يا الإمارات 2013-11-15 زمن الإمارات 2013-11-08 الكلمة 2013-11-01 سيكون العجب 2013-10-25 الحب يكفي.. حتى لو كان فكرة 2013-10-18 الليل: ستارة الستر 2013-10-11 تعالي أيتها اليقظة 2013-10-04 متى قرب روحي تسكنين 2013-09-27 كيف بالسؤال يغصّون.. 2013-09-20 النافخون على النار 2013-09-13 إيقاع عشق 2013-09-06 بحر الحياة 2013-08-30 الحب والحرب 2013-08-23 الفيلسوف 2013-08-16 همهمات 2013-08-09 لوحة العيد 2013-08-02 شجرة الحقيقة 2013-07-26 وعد الناكثين 2013-07-19 عطاء 2013-07-05 مصر 2013-06-28 أنا وأنتِ 2013-06-21 عندما سرقوا شعلة الحرية 2013-06-14 قلماً بقلم 2013-05-31 اللعب بالشيطان 2013-05-24 اللعب مع الحقيقة 2013-05-17 وجوه متضادة 2013-05-10 لماذا.. 2013-05-03 العاصفة والسكون 2013-04-26 خذ الكتاب 2013-04-19 الساعة 2013-04-12 أقبِل بقلبك 2013-04-05 الرجل الذي.. 2013-03-29 بين قوسين 2013-03-22 هذه أمي 2013-03-15 قطار الخلاص 2013-03-08 ألواح 2013-03-01 أغنية الحياة 2013-02-22 بالإنابة عن الربيع 2013-02-15 يوم الحب 2013-02-08 يوم للحب لا يكفي 2013-02-01 لو كانت الحروف نهراً لعبرته 2013-01-25 عين الشاعر 2013-01-18 دمعة النار 2013-01-11 في طريق الشمس 2013-01-04 صعود دروب عادل خزام نحّيتُ نجمة الشؤم تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017 كرزٌ أزرق هذا الذي في صفاء عينيها، أم قطرتان من بحرٍ يغادر. وضفيرتان تلكما تدلّتا على اكتنازين ناطقين، أم حبلا أرجوحةٍ والهواء يهزُّ تراخيها في وداعة النسيم. طلعت إلينا ونحن نلهو بدمى الأسئلة، فتداخلت الخيول في الشطرنج، وفزّ وزيرٌ قتيل ليستر شمسها. ثم طلعت إلينا نصباً من الضوء وأصابعها سطوع شموع، وقلادتها من فراشات تشعُّ، والحجلُ في ترحال خطوتها رقص أجراسٍ من ذهب. ثم رأينا زبدة زندها، وهي تفتح باب الوضوح وتحرر المحنطين من ظلال أصنامهم. ثم قال شاعرنا بفمي: أحبُّ انشقاق روحي لتصير ذيلًا في زحف فستانها على العشب الجديد. وأحبُّ لو يكتظ دهري كله في هالة الشفق التي تسوّر وجهها. وها أنا كمداً كنتُ، وصرت بعد ارتفاع أقمارها إنسان ورد. والقيدُ في شفتيّ كان أمراً بالسكوت، وصار الآن قبلةً لا يفسّر جمرها إلا التصاق الثلج بالثلج، وسقوط الندى في كفين كانا يدعيان لها. ثم سيقالُ مرّت بسرب أجنحةٍ وتم كمالها. ضوءٌ تمادى من صلب طلوعها فأغشى وأعشى عيون ساهين، وأفشى في خدر الأكوان سر التجاذب من نقيضي لنقيضها. وفك التصاق الصمت ظلاً لنبأ قيامي في قيامها. وكانت مراوح الفراشات قد هفّت على سريرها وهي نائمة مغطاةٌ بورق الخريف الحر. وأنا لم أفعل شيئاً. فقط نحّيتُ نجمة الشؤم كي يراني باسماً كلام الصباح. وطرِباً، ومن جيوبي تخرج العصافير كأنني شجرة، ويداي غصنان يصفقان للبحر الذي أكتبه درباً، فيزرقُّ تحت أقدامي عشب المصير. أنا المنفكُّ من هلاوس الليل جمعتها في صرةٍ على ظهري وخرجت مبكراً أفتّش عن ظهيرة تُذيبني، أطوف حاملاً ما يكفي لتجميل الخرائب وتلميع الفراغ. أعصرُ سحابة الأمل وأغسل بمائها جراح منفيين ومهتوكين ومكممين. لم أقل للشر: ويحك أيها النذل آن الأوان لترحل. ولم أبعثر كلماته على أفواه الملقنين. لكني غيرت نعليه من اليمين إلى الشمال وقلبتُ بوصلة الخطأ في كفه العمياء، وكنت دليله ليذوق ذل الهاوية. وها أنا، في كل صبحٍ أقبّل ثغر الندى، ومن نسل معناه أكبرُ، نبضاً يخض أقدار السائرين إلى العدم ويقول لهم: ولّوا قلوبكم إلى جهة الحب. وأنت أيها الصامت في وقوفك الأبدي بين كل الجهات، خذ كلمة الحب، خذها جناحك، لأن الطريق طويل طويل وهي لا تقطع بالقدم. ولتكن نية الحب خطوة البداية، وسترى أنك تصل. Tweet