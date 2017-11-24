على مدخل الضوء

2017-11-17 بالمحبة 2017-11-10 جسور النور 2017-11-03 على جناح كتاب 2017-10-27 أهلاً بالروبوت 2017-10-20 من هذه المرأة؟ 2017-10-13 حواس جديدة 2017-10-06 ندى مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-09-29 يوم تأخر بريد الأمل 2017-09-22 معاً أبداً 2017-09-15 قطرة الصبر الأخيرة 2017-09-08 أهلاً بالعالم 2017-09-01 قلبكِ العيد 2017-08-25 علّة الماضي 2017-08-18 كلانا كلٌ كاملٌ 2017-08-11 شمس أغسطس 2017-08-04 جِذر الرجعية 2017-07-28 عد لبيتك تنجو 2017-07-21 سرد النجوم الآفلة 2017-07-14 خندق الشر 2017-07-07 درب الكراهية 2017-06-30 الشارقة العالمية 2017-05-26 السكينة والغضب 2017-05-19 الصَّمت والكلام 2017-05-12 قفص القواميس 2017-05-05 وجه الحب وأقنعته 2017-04-28 جنة من ورق 2017-04-21 أبوظبي للكتاب 2017-04-14 قطار الأصدقاء 2017-04-07 شعراء 2017-03-31 نوح الرباب 2017-03-24 حروف 2017-03-17 ثورة القراءة الذكية 2017-03-10 سيرة اليد 2017-03-03 خفّة الوجود 2017-02-24 خط الاستقامة 2017-02-17 مهرجان 2017-02-10 قيامة الإشراق 2017-02-03 عينُ الشمعة 2017-01-27 سيرة الخلود 2017-01-20 رسالة إلى شاعر 2017-01-13 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ويبني بها معمار حياةٍ كاملة تستحق أن تعاش. والعالمُ الذي يتخلّقُ في القصيدة هو محض فجرٍ كاملٍ يمكنُ أن يظل مستمراً برغم تكاثر الظلام ونباح ضواريه. وما يبنيه اليأسُ من جدران في واقع البشر الساهين، وفي يومياتهم المروّضة بالتقليد والاجترار، يعود الشاعر ليهدمه أُساً بعد أس. مزعزعاً طمأنينة الغافل، خاضاً الأبواب على نائميها. وكل كلمة يزأر الشاعر بمعناها الجديد، تصير جمرةً وتشعلُ في ركود الدهر رغبة القفز والتجاوز وطي المدى في خطوة واحدة. وأن يقترب شخصٌ ما من القصيدة، ويدخلها من بابها المحفور على جدار الضوء. فانه ينسلُّ من ثقل الأبد، وتحمله الخفّة ليصير جناحاً سابحاً فوق تخوم الوجود. يقترب مرةً من النار وينفخ في بردها، ويدرك أنها ستظل هكذا تتلوى من حربٍ إلى حرب ولا فكاك للمغلولين من أسر دخانها. وأن تقترب امرأةٌ وتطرق باب القصيدة بأصابع من ندى، فإن جيوشاً من العشاق سيهبطون من غيمة، ويفسحون لها طريق الكلام العذب، ويرمونها بزهرٍ، ويغطونها بصهيل أشواقٍ جارفة. لا يقف الشاعر إلا على عتبة المدى. يحدّه من الشرق سفرٌ سحيق في الأزمان التي نقشَ أصحابها حكمة الدهور وحمّلوا لغزها في الكلمة. ويحده من الشمال جبل بعيدٌ كان في الأصل نجمة ثم ذوى وصار وسادة أحلامه. وفي جنوب الكون يقتلعُ الشاعر شوكةً من قدم الأمل، ويطلقُ مليون فراشة خضراء كي يلاحقها الأطفال إلى مستقر الغواية وبداياتها. وإذا استوى الغروبُ أغنية حمراء، وإذا تهادت سفن الخيال على بحرٍ من الألماس، يجلس الشاعرُ في حضن موجةٍ ويكتب بقلم البرق سيرة الدنيا كما يُراد لها أن تتجلى. بناسها المغسولين بمطر الخلاص، بالحب وقد صار سماء أولى، بالحقيقة التي ضاعت في شرودها، وفتّتتها السيوفُ، لكنها عادت في القصيدة نهراً، وجرى دمها عذباً في عروق الكلام. يقف الشاعر على مدخل الضوء، ويوزعُ بيده تذاكر الوجود. صامتٌ ولكن في قلبه نبض جرسٍ أزلي، ومن صوته يولد كل يوم هلال المعاني السامية. 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