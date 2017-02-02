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عينُ الشمعة

تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

- الأصالة: هي أن تبحث عن أخلاق الذهب، وتجمعها في حصالة.
- النار: هي أن تعيش ملهوفاً على الدينار.

- الطريق: هي عندما تكون الخطوة أول ما تفعله على الريق.

- الوظيفة: هي المكان الذي تخرج منه، بجيوب نظيفة.

- المال: هو اللّذة، حتى لو كان مجرد آمال.

- الورد: هو البلاغة من غير شعرٍ أو سرد.

- الغيمة: هي شرود رؤاك في الآفاق، وأنت جالسٌ في خيمة.

- الموجة: هي السكونُ في شكل ضجّة.

- المسرح: هو نطقُك بالحركة، من غير أن تحكي وأن تشرح.

- الندم: بوابة العدم.

- الدائرة: هي أن تمشي مستقيماً لكن أفكارك حائرة.

- إنه أخو الموت: حين تظل تصرخُ، ولكن بلا صوت.

- إذا اقترب منكَ خسيسُ النفسْ، اطرده فوراً، بالصفع والرفس.

- الحب كلمة شاعريّة، علقها على صدرك، وازرعها في المزهرية.

- الحنين: هو أن تنادي على الأوطان من بعيد، ولا يخرج منك غير الأنين.

- اهزم الكبوة. قف من جديد، واصعد الربوة.

- إنها عين ُالشمعة. لكي تضيء، تذرفُ مليون دمعة.

- أحيانا، الحبُّ شكلٌ للدبلوماسية، ولكن بكلماتٍ رومانسية.

- الغريبُ هو الحافي. حتى لو لبس البدلة، ومشى أنيقاً في المنافي.

- في المراسي، كم صفّقت للمبحرين، وبكيتُ الجالسين على الكراسي.

- لا يغرّك ارتفاع السور، فهو لا يقوى على حبس عصفور.

- بعض الذكريات أسى. جحيمٌ لمن يعيشها، ونعيمٌ لمن نسي.

- رأيتُ الشاعر ليلاً في أرق، وفي الصباح على ورق.

- سأرسم فوق رأسكِ ألف طائر، بها سأغزلُ هذه الضفائر.

- مخطئٌ من ظن الزبد.. يدومُ إلى الأبد.

- لا تصارع الوحش، بل قُده إلى الفخ، وستراه وقد نخّ.

Adel.Khouzam@alIttihad.ae
     
 

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