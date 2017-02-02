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عينُ الشمعة
تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017
- الأصالة: هي أن تبحث عن أخلاق الذهب، وتجمعها في حصالة.
- النار: هي أن تعيش ملهوفاً على الدينار.
- الطريق: هي عندما تكون الخطوة أول ما تفعله على الريق.
- الوظيفة: هي المكان الذي تخرج منه، بجيوب نظيفة.
- المال: هو اللّذة، حتى لو كان مجرد آمال.
- الورد: هو البلاغة من غير شعرٍ أو سرد.
- الغيمة: هي شرود رؤاك في الآفاق، وأنت جالسٌ في خيمة.
- الموجة: هي السكونُ في شكل ضجّة.
- المسرح: هو نطقُك بالحركة، من غير أن تحكي وأن تشرح.
- الندم: بوابة العدم.
- الدائرة: هي أن تمشي مستقيماً لكن أفكارك حائرة.
- إنه أخو الموت: حين تظل تصرخُ، ولكن بلا صوت.
- إذا اقترب منكَ خسيسُ النفسْ، اطرده فوراً، بالصفع والرفس.
- الحب كلمة شاعريّة، علقها على صدرك، وازرعها في المزهرية.
- الحنين: هو أن تنادي على الأوطان من بعيد، ولا يخرج منك غير الأنين.
- اهزم الكبوة. قف من جديد، واصعد الربوة.
- إنها عين ُالشمعة. لكي تضيء، تذرفُ مليون دمعة.
- أحيانا، الحبُّ شكلٌ للدبلوماسية، ولكن بكلماتٍ رومانسية.
- الغريبُ هو الحافي. حتى لو لبس البدلة، ومشى أنيقاً في المنافي.
- في المراسي، كم صفّقت للمبحرين، وبكيتُ الجالسين على الكراسي.
- لا يغرّك ارتفاع السور، فهو لا يقوى على حبس عصفور.
- بعض الذكريات أسى. جحيمٌ لمن يعيشها، ونعيمٌ لمن نسي.
- رأيتُ الشاعر ليلاً في أرق، وفي الصباح على ورق.
- سأرسم فوق رأسكِ ألف طائر، بها سأغزلُ هذه الضفائر.
- مخطئٌ من ظن الزبد.. يدومُ إلى الأبد.
- لا تصارع الوحش، بل قُده إلى الفخ، وستراه وقد نخّ.
Adel.Khouzam@alIttihad.ae