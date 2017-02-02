عينُ الشمعة

2017-01-27 سيرة الخلود 2017-01-20 رسالة إلى شاعر 2017-01-13 أقوال 2017-01-06 عرش العارفين مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2016-12-30 2017 2016-12-23 غرفة السكون 2016-12-16 على البحر 2016-12-09 شاعر المنفى 2016-12-02 الابتكار في الثقافة 2016-11-25 ضوء الثقافة 2016-11-18 وطن التّسامح 2016-11-11 تداعيات 2016-11-04 لسان الحياة 2016-10-28 دمعة النار 2016-10-21 عينُ القلم 2016-10-14 ذات حين 2016-10-07 حصة التلقين 2016-09-30 فمُ الراوي 2016-09-23 حائط النسيان 2016-09-16 ترنيمة العيد 2016-09-02 صمت الفيلسوف 2016-08-26 نقص الفراغ 2016-08-19 سيد الأقواس 2016-08-12 حجر الصواب 2016-08-05 البداية والنهاية 2016-07-29 دبي 2016-07-22 جبل الأشواق 2016-07-15 اذهب للحب 2016-06-03 خمس خطوات للنجاة 2016-05-27 رأس المسافر 2016-05-20 قوة التسامح 2016-05-13 هيّا اقترب 2016-05-06 المرأة التي.. 2016-04-22 هبّي يا القصيدة 2016-04-15 هات التراب 2016-04-08 نبالُ نُبلكِ 2016-03-25 أشباه 2016-03-18 عطر الكلام 2016-03-11 إدمان الأمل 2016-03-04 أجراسُ الجهات 2016-02-26 سرد المحبة 2016-02-19 حيرة الشاعر 2016-02-12 من مدٍّ لِمَدّ 2016-02-05 قصر الوطن 2016-01-29 فكرة الوضوح 2016-01-22 قوة الحب 2016-01-15 لأنك تقرأ.. ستبرأ 2016-01-08 وجها قمر القصيدة 2016-01-01 مرحباً 2016 2015-12-25 ريش الأمل 2015-12-18 غزالة المعنى 2015-12-11 ضجر بن طوق 2015-12-04 سنذهب للأمل 2015-11-27 كلنا.. زرع زايد 2015-11-20 الإمارات.. ميناء الشمس 2015-11-13 عشرون لا 2015-11-06 مهندس الأشواق 2015-10-30 وجوه الحقيقة 2015-10-23 عد للطفولة 2015-10-16 وجهان 2015-10-09 حبّات 2015-10-02 لحظة خلود 2015-09-25 طائر العيد 2015-09-18 لا تختفي في الخوف 2015-09-11 الصنف المراوغ 2015-09-04 مرهم النسيان 2015-08-28 حلوةٌ هذي الحياة 2015-08-21 ولو بعد حين 2015-08-07 على ورقة يسافر 2015-07-31 زلل الحب 2015-07-24 خرائط الحلم 2015-06-12 الكنز العظيم 2015-06-05 مهنة الجُرح 2015-05-29 يد الحياة الحانية 2015-05-22 حكمة الفصول 2015-05-15 افتح العقل 2015-05-08 باب الكتاب 2015-05-01 سراب المعاني 2015-04-24 عن الفكرة 2015-04-17 حتى نهايات الخيال 2015-04-10 حيرة الذات المغلقة 2015-04-03 هيهات تسبقني السلحفاة 2015-03-27 سرج المسافة 2015-03-20 متواليات 2015-03-13 رؤى أحمد 2015-03-06 ابن الأوطان 2015-02-27 خذ الريح حصاناً 2015-02-20 مصائر 2015-02-13 فلنحتفل بالحب 2015-02-06 يا المسافر 2015-01-30 حيرة الباب 2015-01-23 تعال هناك 2015-01-16 نهر الأوهام 2015-01-09 كأن الماء ينام أحياناً 2015-01-02 فيلم عام مضى 2014-12-26 كلمة القلب 2014-12-19 شهوة الماء للماء 2014-12-12 سينما الإمارات 2014-12-05 نعيم التيه 2014-11-28 روح الاتحاد 2014-11-21 حق الحصانة الثقافية 2014-11-14 أنا الخليجي 2014-11-07 الوجه الثقافي للإمارات 2014-10-31 يوم العَلَمْ 2014-10-24 ليل الحقيقة ونهارها 2014-10-17 رؤى 2014-10-10 امرأة السر 2014-10-03 لماذا لا تطير؟ 2014-09-26 المدينة والصحراء والشاعر 2014-09-19 ولتكن البداية 2014-09-12 لسانُ المنادي 2014-09-05 حواس الشاعر 2014-08-29 حرب القلم 2014-08-22 مكر الوحوش 2014-08-15 خارطة الكلام 2014-08-08 قطرة الفيضان 2014-08-01 سيرة الأمل 2014-07-25 نار العيد 2014-07-18 قطرة الفيضان 2014-07-11 لا تحزن يا أصفر الذهب 2014-07-04 باب السكينة 2014-06-27 شاعر الحياة 2014-06-20 سقوط الأبطال 2014-06-13 في فيفا الحياة 2014-06-06 قدم الحنين 2014-05-23 حرفان كالطوفان 2014-05-16 الناسُ أسرى أسرارهم 2014-05-09 ريشي رموشكِ 2014-05-02 جنة الكتب 2014-04-25 الدخول في البياض 2014-04-18 لا تترك السرب لأجل سراب 2014-04-11 احتمال كمالنا 2014-04-04 خذي الحياة لعلها تحيا 2014-03-28 شظايا 2014-03-21 شـذرات 2014-03-14 كشط الرماد 2014-03-07 قناع الفتنة 2014-02-28 مرايا 2014-02-21 لن.. لرحيل أنسي الحاج 2014-02-14 بحر عينيكِ السماء 2014-02-07 مصرع الشر 2014-01-31 نقش على وتر الحقيقة 2014-01-24 متقابلات 2014-01-17 رقصة الحياة 2014-01-10 رقصة المنهوب 2014-01-03 أغنية حب في العام الجديد 2013-12-27 بين عامٍ وعام 2013-12-20 كرة الشك 2013-12-13 خذني منديلاً يا مانديلا 2013-12-06 سينـما 2013-11-29 أبناء زايد على قمة العالم 2013-11-22 أحبكِ يا الإمارات 2013-11-15 زمن الإمارات 2013-11-08 الكلمة 2013-11-01 سيكون العجب 2013-10-25 الحب يكفي.. حتى لو كان فكرة 2013-10-18 الليل: ستارة الستر 2013-10-11 تعالي أيتها اليقظة 2013-10-04 متى قرب روحي تسكنين 2013-09-27 كيف بالسؤال يغصّون.. 2013-09-20 النافخون على النار 2013-09-13 إيقاع عشق 2013-09-06 بحر الحياة 2013-08-30 الحب والحرب 2013-08-23 الفيلسوف 2013-08-16 همهمات 2013-08-09 لوحة العيد 2013-08-02 شجرة الحقيقة 2013-07-26 وعد الناكثين 2013-07-19 عطاء 2013-07-05 مصر 2013-06-28 أنا وأنتِ 2013-06-21 عندما سرقوا شعلة الحرية 2013-06-14 قلماً بقلم 2013-05-31 اللعب بالشيطان 2013-05-24 اللعب مع الحقيقة 2013-05-17 وجوه متضادة 2013-05-10 لماذا.. 2013-05-03 العاصفة والسكون 2013-04-26 خذ الكتاب 2013-04-19 الساعة 2013-04-12 أقبِل بقلبك 2013-04-05 الرجل الذي.. 2013-03-29 بين قوسين 2013-03-22 هذه أمي 2013-03-15 قطار الخلاص 2013-03-08 ألواح 2013-03-01 أغنية الحياة 2013-02-22 بالإنابة عن الربيع 2013-02-15 يوم الحب 2013-02-08 يوم للحب لا يكفي 2013-02-01 لو كانت الحروف نهراً لعبرته 2013-01-25 عين الشاعر 2013-01-18 دمعة النار 2013-01-11 في طريق الشمس 2013-01-04 صعود دروب عادل خزام عينُ الشمعة تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 - الأصالة: هي أن تبحث عن أخلاق الذهب، وتجمعها في حصالة. - النار: هي أن تعيش ملهوفاً على الدينار. - الطريق: هي عندما تكون الخطوة أول ما تفعله على الريق. - الوظيفة: هي المكان الذي تخرج منه، بجيوب نظيفة. - المال: هو اللّذة، حتى لو كان مجرد آمال. - الورد: هو البلاغة من غير شعرٍ أو سرد. - الغيمة: هي شرود رؤاك في الآفاق، وأنت جالسٌ في خيمة. - الموجة: هي السكونُ في شكل ضجّة. - المسرح: هو نطقُك بالحركة، من غير أن تحكي وأن تشرح. - الندم: بوابة العدم. - الدائرة: هي أن تمشي مستقيماً لكن أفكارك حائرة. - إنه أخو الموت: حين تظل تصرخُ، ولكن بلا صوت. - إذا اقترب منكَ خسيسُ النفسْ، اطرده فوراً، بالصفع والرفس. - الحب كلمة شاعريّة، علقها على صدرك، وازرعها في المزهرية. - الحنين: هو أن تنادي على الأوطان من بعيد، ولا يخرج منك غير الأنين. - اهزم الكبوة. قف من جديد، واصعد الربوة. - إنها عين ُالشمعة. لكي تضيء، تذرفُ مليون دمعة. - أحيانا، الحبُّ شكلٌ للدبلوماسية، ولكن بكلماتٍ رومانسية. - الغريبُ هو الحافي. حتى لو لبس البدلة، ومشى أنيقاً في المنافي. - في المراسي، كم صفّقت للمبحرين، وبكيتُ الجالسين على الكراسي. - لا يغرّك ارتفاع السور، فهو لا يقوى على حبس عصفور. - بعض الذكريات أسى. جحيمٌ لمن يعيشها، ونعيمٌ لمن نسي. - رأيتُ الشاعر ليلاً في أرق، وفي الصباح على ورق. - سأرسم فوق رأسكِ ألف طائر، بها سأغزلُ هذه الضفائر. - مخطئٌ من ظن الزبد.. يدومُ إلى الأبد. - لا تصارع الوحش، بل قُده إلى الفخ، وستراه وقد نخّ. Adel.Khouzam@alIttihad.ae