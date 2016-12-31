2017

تاريخ النشر: الجمعة 30 ديسمبر 2016

سأصفق مثلهم للرقم 2017. حين تنفلق الساعةُ على رأس عامٍ مضى، ويتّحد العقربان عند انتصاف ليلته الأخيرة. ومن عشّ الخرافات في رأسي سأطلق نسر الأمنيات حراً في الشهور. مبتهجاً في كرنفال الخليقة وصوتي خيط نور.

في فبراير المنقوص، سأكمل استدارة رقصتي على عشب التجلي، نافضاً من على جسدي بقايا القش والخوص.

وإذا مارس القُزحيّ غطى ثيابي بالمطر، ستجدينني تحت قوس الشوق أحرث الوعد. فإذا التقينا، لا قبل للدنيا قبلنا، ولا بعد.

خذي أبريل معطفاً واقتربي من نهايات الخطأ. وأنا سأدنو صوبكِ ياصواب. للمكان الذي لا بشرٌ رأى ولا ظلٌ وطئ.

قمران في مايو خذيهما عيناي، ولا تنتظري طويلاً. خذي كتابي من فمي، وخذي من شهقتي بُحّة الناي.

سيقال يونيو أتى بغباره والناس لاذوا في البيوت والريحُ استوت حمراء، لكنني سأخرج ضدّهم في ظهيرة الخوف، لا أبالي لو فرّق الواشون أحرف الحب ودسّوا بينها الراء.

سيمر يوليو حارقاً، غارقاً في هجير معناه، مارقاً في عناد الجمر تحت أقدامي، لكني سأعبر من أجلك الصحراء حافياً، ومن لظاها سأشعل ليل أحلامي.

في أغسطس ثيابنا طللٌ وضبابٌ، وكلانا جالسان وتفصل بيننا الغزالة ومن حولنا تعزفُ جوقة الثعلب. ما أجمل الحياة إذا انتصفنا متعادلان. لا أنتِ قبلي تسقطين، ولا أنا في الحب أتعب.

سأسمّيكِ نخلة سبتمبر. يا نفحة العود يا لفحة العنبر. ليت أعوامي كلها لحظة نرتمي في الحب، وليت عناقنا يدوم تمثالين من مرمر.

أقبل تعال يا أكتوبر الشمعيّ، سنطفئ فيك الدموع، ونطبعُ قبلاتنا على الروزنامة. أمسنا غدنا في مرآة حاضرنا، ولحظتنا القيامة.

هزّي رُكامي في نوفمبر البارد. هدهدي طفل الشقاء ولملمي ما تناثر من نزيف العمر. أريد أن أصحو في يديك وردياً، وأرغبُ لو ترفُّ أضلاعي في تنفس القبلات. أنا حجر فانحتيني. أنا قدمٌ صراطها الزلّات.

في ديسمبر المزفوف بالأجراس والشمعة. سنفتحُ كما اعتدنا صفحة الصفح. نسامح عثرة الأيام ونحن نطويها نازلين وصاعدين في الطريق إلى تلاشينا عن الزمان وعن المكان.