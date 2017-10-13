حواس جديدة

2017-10-06 ندى 2017-09-29 يوم تأخر بريد الأمل 2017-09-22 معاً أبداً 2017-09-15 قطرة الصبر الأخيرة 2017-09-08 أهلاً بالعالم 2017-09-01 قلبكِ العيد 2017-08-25 علّة الماضي مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-08-18 كلانا كلٌ كاملٌ 2017-08-11 شمس أغسطس 2017-08-04 جِذر الرجعية 2017-07-28 عد لبيتك تنجو 2017-07-21 سرد النجوم الآفلة 2017-07-14 خندق الشر 2017-07-07 درب الكراهية 2017-06-30 الشارقة العالمية 2017-05-26 السكينة والغضب 2017-05-19 الصَّمت والكلام 2017-05-12 قفص القواميس 2017-05-05 وجه الحب وأقنعته 2017-04-28 جنة من ورق 2017-04-21 أبوظبي للكتاب 2017-04-14 قطار الأصدقاء 2017-04-07 شعراء 2017-03-31 نوح الرباب 2017-03-24 حروف 2017-03-17 ثورة القراءة الذكية 2017-03-10 سيرة اليد 2017-03-03 خفّة الوجود 2017-02-24 خط الاستقامة 2017-02-17 مهرجان 2017-02-10 قيامة الإشراق 2017-02-03 عينُ الشمعة 2017-01-27 سيرة الخلود 2017-01-20 رسالة إلى شاعر 2017-01-13 أقوال 2017-01-06 عرش العارفين 2016-12-30 2017 2016-12-23 غرفة السكون 2016-12-16 على البحر 2016-12-09 شاعر المنفى 2016-12-02 الابتكار في 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الزمان والمكان، وجلسنا حيث نشاء على حشائش حديقة في المكسيك، أو على قمة جبل بعيد مع الرهبان في أديرة الثلج. وإن تمادينا قليلاً، ربما نرى الحياة في المستقبل بلا طائرات إلا لشحن البضائع، كون البشر متصلين على الدوام ومسافرين افتراضياً على الدوام. والوزارات بلا مبان وخدماتها تصل للجالسين في بيوتهم بضغطة زر. وقد نسمعُ عن السجن الإلكتروني عقوبةً رادعة للخارجين على قانون الشبكات. وقد يعقبه الإعدام الإلكتروني حين يُحضر على المارق أن تكون له منصةً يتنفس من خلالها شهوة التواصل مع البشر. وبدلا من البيت، سيسكنُ الإنسانُ في شريحة، وهي أكبر من كوكب الأرض سوف يراها، ومداها أفضى من الأفق البعيد. هل يتغير جوهر الأشياء إذا تغير ظاهرها؟ أم أن هذا مجرد تبدّل في الأشكال والأسماء والصور؟ هل الشاعر القديم وهو وجهاً لوجه يخاطب جمهوره، يختلفُ عن شاعر الكاميرا في أمسية جمهورها الشاشات؟ هل يُحدث هذا تغيّراً جوهرياً في بنية النص ودلالة الكلمات فيه؟ هل إذا لبس المعنى ثوباً جديداً يكون قد خرج من ذاته القديمة؟ لا تبدو فكرة انتصار الإنسان على الزمن، أنها في صالحه دائماً. إذا أنه يخسر شيئاً في كل مرة يكسب فيها شيئاً جديداً. وعملية اختصار الوقت والمسافة التي تتيحها التكنولوجيا، ربما تكون على حساب الدهشة التي تتضاءل يوماً بعد يوم. وأحياناً، أن تمشي نصف النهار من أجل الوصول إلى كوخ من تحبها وهي نائمة في الغابات، ألذُّ ألف مرة من أن تراها شاخصة أمامك في كل المرايا. هناك شيء ما يُقتل في علاقتنا بأشياء الحياة. وربما مع الزمن قد لا نحتاج إلى بعض حواسنا. لكن بالمقابل هناك ولادة أخرى لحواسٍ جديدة لم يُفطر عليها الإنسانُ من قبل. 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