أقمار عوشة تاريخ النشر: الجمعة 03 أغسطس 2018 رحلت فتاة العرب وشاعرة الإمارات عوشة بنت خليفة السويدي، رحمها الله، لكن الكنز الذي خلفته وراءها أكبر من أن نُحصي أقماره. فهي على مستوى الخيال الشعري تجاوزت زمنها بمراحل. وعلى مستوى المفردة الشعبية والنبطية، تكاد تشكّل لوحدها قاموساً كاملاً للمفردة الإماراتية، وكيفية إظهار جمالياتها الصوتية والتعبيرية بأسلوب لا يجاريه فيها أحدٌ قط. ومن يرصد عملها الفكري والشعري، لا بد أن يتوقف على المهارة العالية في الاشتغال على النص من الناحية الجمالية. هناك في الكثير من شعرها اهتمام واضح بالتركيب اللفظي، فهي لا تقول الشعر على السجيّة فقط، وإنما تذهب إلى التحكم بكامل الأدوات الفنية الأخرى، أولها بالطبع الإيقاع السريع للبيت الشعري مع التركيز على المفردات والقوافي ذات الجرس الموسيقي العالي: برقا روس الشرايف ما بنزل للوطا حيد الطويل النايف له في النظره حلاه هذه القدرة العالية على التحكم بأدوات القصيدة وتطويع مسالكها الوعرة بأسلوب رقيق وشفاف، يختزلُ عمق الفهم العالي الذي تمتلكه الشاعرة لفن تكوين معمار النص، على مستوى المبنى والمعنى. وعلى مستوى اجتراح الدلالة وتوظيفها في سياقات جديدة تأخذ خصوصيتها وتفردها من غير أن تبدو نافرة أو خارجة عن روح الشعر النبطي في الإمارات، كون المحافظة على الهوية النصيّة وعلى المفردات واللغة، وفي نفس الوقت التجديد من داخل النص يعد من الأمور الصعبة جداً. وهذا التفرّد العالي في التعامل الذكي مع القصيدة هو الذي جعل الشاعرة عوشة مختلفة تماماً عن بقية الأصوات. نحن هنا أمام تجربة ذات أبعاد كثيرة، وينبغي النظر فيها ودراستها من عدّة أوجه حتى نستدلّ على مكامن الجماليات العالية فيها. هبّ شرتا لافحٍ ترسا من فيوي دبي نسناسه ياب لي في مسمعي همسا حركت من قلبي أجراسه أيضاً، ينبغي التوقف للتأمل ملياً في القاموس اللغوي لدى الشاعرة، وقدرتها العالية على اللجوء إلى المفردة النبطية وتوظيفها بسلاسة عالية في القصيدة. لم تتنازل عوشة يوماً عن العمق، ولم تتردد في استخدام الألفاظ القديمة التي قد لا يعرفها كثيرون، بل ذهبت لجعل هذه المفردات الأساس الأول الذي يقوم عليه شعرها. وقد أدركت أن البساطة لا تعني التنازل عن قيمة الدلالات اللفظية الخاصة بلهجة أهل الإمارات، بل في استخدامها بشكل أوسع. وفي شعرها ينبغي التوقف عند مهارات فنية كثيرة أخرى.