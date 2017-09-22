معاً أبداً تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017 تحتفل المملكة العربية السعودية غداً بعيدها الوطني السابع والثمانين، وتحتفل الإمارات معها بهذه المناسبة العزيزة التي تجسدت في المئات من المبادرات والبرامج التلفزيونية التي ستكون مفتوحة طوال اليوم، ومظاهر الاحتفاء الأخرى في كل مكان. نعيش هذه الأجواء ونحن نرى التلاحم بين الإمارات والسعودية قد وصل إلى أقصاه، على مستوى القيادة والشعب، وعلى مستوى الإيمان بالمصير الواحد والتضحية بالدماء والنفوس من أجل أن يظل الخير نهراً جارياً في أحلام الأجيال، وأن تبقى مظلة الأمن والأمان مفتوحة وتنشر ظلالها على الجميع. ويتجلى عيد المملكة هذا العام وسط حالة من التفاؤل يعيشها الشباب في هذا البلد بالانتقال إلى مرحلة جديدة، وتذهب للانفتاح على المستقبل برؤية جديدة وجريئة، غايتها الاعتدال، والبعد عن المغالاة، وأن تأخذ الفنون والآداب ورؤى الحداثة مكانها الطبيعي في مجتمع متطور ينهل من حداثة العلوم، وفي الوقت نفسه يتعاطى مع الماضي بروح جديدة ومتجددة على الدوام. التحولات السياسية الأخيرة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرؤية الجديدة التي ينفذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالانفتاح على التفكير الوسطي والاعتدال، تشكلان اليوم أملاً ونقطة ضوء جديدة ستكتبُ بماء الذهب في تاريخ المملكة التي يمتد بعدها الحضاري عميقاً في الزمن. وقد عايشت طوال قرون مظاهر التمدن والانفتاح، وكانت على الدوام مهداً لسماحة الإسلام. ونحن على ثقة بأن هذه الرؤية ستقود المملكة بثبات وعزم إلى الانتماء إلى المستقبل، كما هي تنتمي للماضي. سيرتفع صوت الحداثة والجمال شعراً وفناً وفكراً حراً. وبدلاً من التقوقع في التكرار، ستعلو قيم الابتكار والإبداع، وستزدهي هذه البلاد من جديد بجمال أبنائها وروعة عقولهم وقلوبهم وأرواحهم المحبة للحياة. يتصدر أدباء الحداثة في السعودية المشهد الثقافي العربي اليوم. وقد حصد اثنان من كتابها (البوكر)، وهي أكبر جائزة أدبية عربية، ويشارك شعراؤها في إضاءة العشرات من مهرجانات الشعر، وتصل فنونها الموسيقية إلى كل بيت عربي. ومؤخراً رأينا أحلام السينمائيين تبدأ بخطوات واسعة. والأمل يحدونا بالمزيد في ظل هذا التحول في الرؤية الشابة والطموحة. تحتفل الإمارات كلها بهذا اليوم العزيز على قلوبنا ونحن نتكاتف كلنا مع المملكة يداً بيد وتحت شعار: معاً أبداً.