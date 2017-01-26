سيرة الخلود

2017-01-20 رسالة إلى شاعر 2017-01-13 أقوال 2017-01-06 عرش العارفين مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2016-12-30 2017 2016-12-23 غرفة السكون 2016-12-16 على البحر 2016-12-09 شاعر المنفى 2016-12-02 الابتكار في الثقافة 2016-11-25 ضوء الثقافة 2016-11-18 وطن التّسامح 2016-11-11 تداعيات 2016-11-04 لسان الحياة 2016-10-28 دمعة النار 2016-10-21 عينُ القلم 2016-10-14 ذات حين 2016-10-07 حصة التلقين 2016-09-30 فمُ الراوي 2016-09-23 حائط النسيان 2016-09-16 ترنيمة العيد 2016-09-02 صمت الفيلسوف 2016-08-26 نقص الفراغ 2016-08-19 سيد الأقواس 2016-08-12 حجر الصواب 2016-08-05 البداية والنهاية 2016-07-29 دبي 2016-07-22 جبل الأشواق 2016-07-15 اذهب للحب 2016-06-03 خمس خطوات للنجاة 2016-05-27 رأس المسافر 2016-05-20 قوة التسامح 2016-05-13 هيّا اقترب 2016-05-06 المرأة التي.. 2016-04-22 هبّي يا القصيدة 2016-04-15 هات التراب 2016-04-08 نبالُ نُبلكِ 2016-03-25 أشباه 2016-03-18 عطر الكلام 2016-03-11 إدمان الأمل 2016-03-04 أجراسُ الجهات 2016-02-26 سرد المحبة 2016-02-19 حيرة الشاعر 2016-02-12 من مدٍّ لِمَدّ 2016-02-05 قصر الوطن 2016-01-29 فكرة الوضوح 2016-01-22 قوة الحب 2016-01-15 لأنك تقرأ.. ستبرأ 2016-01-08 وجها قمر القصيدة 2016-01-01 مرحباً 2016 2015-12-25 ريش الأمل 2015-12-18 غزالة المعنى 2015-12-11 ضجر بن طوق 2015-12-04 سنذهب للأمل 2015-11-27 كلنا.. زرع زايد 2015-11-20 الإمارات.. ميناء الشمس 2015-11-13 عشرون لا 2015-11-06 مهندس الأشواق 2015-10-30 وجوه الحقيقة 2015-10-23 عد للطفولة 2015-10-16 وجهان 2015-10-09 حبّات 2015-10-02 لحظة خلود 2015-09-25 طائر العيد 2015-09-18 لا تختفي في الخوف 2015-09-11 الصنف المراوغ 2015-09-04 مرهم النسيان 2015-08-28 حلوةٌ هذي الحياة 2015-08-21 ولو بعد حين 2015-08-07 على ورقة يسافر 2015-07-31 زلل الحب 2015-07-24 خرائط الحلم 2015-06-12 الكنز العظيم 2015-06-05 مهنة الجُرح 2015-05-29 يد الحياة الحانية 2015-05-22 حكمة الفصول 2015-05-15 افتح العقل 2015-05-08 باب الكتاب 2015-05-01 سراب المعاني 2015-04-24 عن الفكرة 2015-04-17 حتى نهايات الخيال 2015-04-10 حيرة الذات المغلقة 2015-04-03 هيهات تسبقني السلحفاة 2015-03-27 سرج المسافة 2015-03-20 متواليات 2015-03-13 رؤى أحمد 2015-03-06 ابن الأوطان 2015-02-27 خذ الريح حصاناً 2015-02-20 مصائر 2015-02-13 فلنحتفل بالحب 2015-02-06 يا المسافر 2015-01-30 حيرة الباب 2015-01-23 تعال هناك 2015-01-16 نهر الأوهام 2015-01-09 كأن الماء ينام أحياناً 2015-01-02 فيلم عام مضى 2014-12-26 كلمة القلب 2014-12-19 شهوة الماء للماء 2014-12-12 سينما الإمارات 2014-12-05 نعيم التيه 2014-11-28 روح الاتحاد 2014-11-21 حق الحصانة الثقافية 2014-11-14 أنا الخليجي 2014-11-07 الوجه الثقافي للإمارات 2014-10-31 يوم العَلَمْ 2014-10-24 ليل الحقيقة ونهارها 2014-10-17 رؤى 2014-10-10 امرأة السر 2014-10-03 لماذا لا تطير؟ 2014-09-26 المدينة والصحراء والشاعر 2014-09-19 ولتكن البداية 2014-09-12 لسانُ المنادي 2014-09-05 حواس الشاعر 2014-08-29 حرب القلم 2014-08-22 مكر الوحوش 2014-08-15 خارطة الكلام 2014-08-08 قطرة الفيضان 2014-08-01 سيرة الأمل 2014-07-25 نار العيد 2014-07-18 قطرة الفيضان 2014-07-11 لا تحزن يا أصفر الذهب 2014-07-04 باب السكينة 2014-06-27 شاعر الحياة 2014-06-20 سقوط الأبطال 2014-06-13 في فيفا الحياة 2014-06-06 قدم الحنين 2014-05-23 حرفان كالطوفان 2014-05-16 الناسُ أسرى أسرارهم 2014-05-09 ريشي رموشكِ 2014-05-02 جنة الكتب 2014-04-25 الدخول في البياض 2014-04-18 لا تترك السرب لأجل سراب 2014-04-11 احتمال كمالنا 2014-04-04 خذي الحياة لعلها تحيا 2014-03-28 شظايا 2014-03-21 شـذرات 2014-03-14 كشط الرماد 2014-03-07 قناع الفتنة 2014-02-28 مرايا 2014-02-21 لن.. لرحيل أنسي الحاج 2014-02-14 بحر عينيكِ السماء 2014-02-07 مصرع الشر 2014-01-31 نقش على وتر الحقيقة 2014-01-24 متقابلات 2014-01-17 رقصة الحياة 2014-01-10 رقصة المنهوب 2014-01-03 أغنية حب في العام الجديد 2013-12-27 بين عامٍ وعام 2013-12-20 كرة الشك 2013-12-13 خذني منديلاً يا مانديلا 2013-12-06 سينـما 2013-11-29 أبناء زايد على قمة العالم 2013-11-22 أحبكِ يا الإمارات 2013-11-15 زمن الإمارات 2013-11-08 الكلمة 2013-11-01 سيكون العجب 2013-10-25 الحب يكفي.. حتى لو كان فكرة 2013-10-18 الليل: ستارة الستر 2013-10-11 تعالي أيتها اليقظة 2013-10-04 متى قرب روحي تسكنين 2013-09-27 كيف بالسؤال يغصّون.. 2013-09-20 النافخون على النار 2013-09-13 إيقاع عشق 2013-09-06 بحر الحياة 2013-08-30 الحب والحرب 2013-08-23 الفيلسوف 2013-08-16 همهمات 2013-08-09 لوحة العيد 2013-08-02 شجرة الحقيقة 2013-07-26 وعد الناكثين 2013-07-19 عطاء 2013-07-05 مصر 2013-06-28 أنا وأنتِ 2013-06-21 عندما سرقوا شعلة الحرية 2013-06-14 قلماً بقلم 2013-05-31 اللعب بالشيطان 2013-05-24 اللعب مع الحقيقة 2013-05-17 وجوه متضادة 2013-05-10 لماذا.. 2013-05-03 العاصفة والسكون 2013-04-26 خذ الكتاب 2013-04-19 الساعة 2013-04-12 أقبِل بقلبك 2013-04-05 الرجل الذي.. 2013-03-29 بين قوسين 2013-03-22 هذه أمي 2013-03-15 قطار الخلاص 2013-03-08 ألواح 2013-03-01 أغنية الحياة 2013-02-22 بالإنابة عن الربيع 2013-02-15 يوم الحب 2013-02-08 يوم للحب لا يكفي 2013-02-01 لو كانت الحروف نهراً لعبرته 2013-01-25 عين الشاعر 2013-01-18 دمعة النار 2013-01-11 في طريق الشمس 2013-01-04 صعود دروب عادل خزام سيرة الخلود تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017 سرى اسمكِ الذهبيّ سراً في ذهول العاشقين، وجرى نهركِ الفضيّ في عروق أحلامهم. ورأينا بأم العين كيف يشهقُ الشعراء لو مرّت حروفكِ نفحاً في صدور قصيدهم. وكيف يجنُّ دُهاتهم لو تراقص ما يشبه ظلكِ البعيد على صفحات الخيال. ثم سمعنا المغنّي يذوبُ وينحلُ كالوتر، والراقصون في خبطٍ، والوعّاظ هستيريا، والقُضاةُ بلا مكرٍ ينطقون. وكان الصباحُ قد أطلَّ من عينين ناعستين وأشعل في حشاشة الدنيا البداية، ثم تبسمت شفتان ظنناهما انبلاج الخلق من نورين اتّحدا، وأنتِ تقبّلين الماء فيولدُ الأزرقُ ويسري في ألف مجرى، وأنت تشُمّين غصن العدم، فيشعُّ اخضرار أنفاسكِ في مولد الغابات. وما كاد الضوءُ يرتفعُ قليلاً في الجهات السبع، إلا ويدكِ تمسّد الصحراء وتعيد إلى رمل الطريق بكارته الأولى. ونحنُ، لأن أفواهنا لم تنشقَّ بعدُ، ولأن عيوننا مغمضةٌ ما تزال رغم اتساعها، كنّا نفرك الصخر بحثاً عن أسمائنا ولم نجد غير وجهكِ منقوشاً بكل اللغات. وحرفاً بعد حرفٍ، عثرنا على ما يشد حبّات الحقيقة إلى بعضها. مرةً في الأثر الذي تركته قطرة الماء على صخرة المنحدر، ومرة في الصوت الذي يرتفعُ خفيفاً في نقرة الطير على غصن المدى. ومراتٍ حين نلاحق سرباً من خيالات خيولٍ ملونة، وندخل في أحلام فرسانٍ هزموا سياج الجفاف، وفرشوا الدروب بمليون وردةٍ لأنكِ، في احتمال الحب، يمكن أن تمرين. مغسولة بالمطر الذي اشتهيناه روياً لصبرنا. ومن أمامكِ جيشُ مصابيحَ تبتسم، ومن خلفكِ فستانكِ ممدوداً في نهرِ زهرْ، أو نهرِ دهرْ. باقيان هنا، أنا والطريق، وفي يدي ثياب المسافة. لو تأتين غداً، أصير الآن فتحاً، وينهضُ من جرح ذاكرتي نبعُ يقظةٍ زاهية. ولو تأتين الآن، أصيرُ غداً صرح أشواقٍ يبثّها الشعراء نثراً، وترفُّ أجنحتي مثل حرٍ فتحوا أمامه قفص المدى وأطلقوه لحناً في ترنيمة الحنين. هذه أوراقي، فهاتي من كحلكِ ما سوف يحييها. وهذا جبيني، فهاتي قبلة الوجود. وإذا جلسنا وجهين وفوقنا قمرٌ اسمه (أوّل العمر)، وتحتنا فرشنا (رمل البداية)، سأقرأ لعينيكِ من أسفار حكّائين أبدعوا سيرة الخلود وتركوا وصفها لحين اقترابك من نبض يديّ. وسأروي لشعركِ عن قيثارة الليل التي تطوف بها الساحرات من قصيدة إلى قصيدة، ولا يكتملُ لحنها إلا بإصبعيكِ على وتر وعدنا. ولكي ينتهي الحزن، سنرفعُ شمعة الانتظار بكلتا يدينا، ليمر طائر الوداع ويخطفها، ويغادر للأبد. Adel.Khouzam@alIttihad.ae Tweet

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