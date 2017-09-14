قطرة الصبر الأخيرة تاريخ النشر: الجمعة 15 سبتمبر 2017 القيدُ قيدك، أنت زرعته في معصميك. يوم صافحت الغريب ومنحته سيف مجدك، فأهداك مسبحة منقوعة في الدم. وعندما عانقت المنافقين تبحثُ بينهم عن فخرك الوهميّ، فلم تجد سوى القنافذ تقبّل خدّكَ الشمعي، وتُدمي حسرتنا عليك. وُلدنا مثل آبائنا على رملٍ شحيحٍ، لكن الصحراء غذّت في جوارحنا رغبة التآخي. وركضنا في متاهة الشمس، لكننا كنا نعرفُ طريقنا الواضح إلى البيت الكبير. وقبل الظهيرة، صرنا نُدرك أن الذئب الحقيقي لا يخادعه السراب. ولكن حين كبرنا تحت مهفّات السعف، وطالت ظلالنا حتى تخوم الماء، وحين لمعت التيجانُ على رؤوس مستقبلنا، ارتفعت خناجر اللؤم تتربّصُ بخيامنا، ورأينا أذرع الشيطان تنثر السمّ في الهواء كي تقتل الذات نفسها بنفسها. وكان كل ذلك يأتي من خيمتك الصغيرة، ومن مكان ملاذك الذي صار هلاكك الآن. أيها المعزول في ظلام رؤاك، أيها المنبوذ والمطرود من مجلس الضوء. كيف آمنت للأفعى وأجلستها على منبر الوعظ، ورحت تقبّل رأسها علناً في الصباح وفي المساء؟ كيف بنيت جسراً للمجرمين كي يعبروا من جحورهم، ويجزّوا رؤوس الورد ومنابت أحلام الأطفال؟ أي مرارة ستحصدها يد الشر هذه وقد سقط القناع الآن. وما عادت الكذبة تنطلي إلا عليك، وما عادت غيمة الدم تحومُ إلا فوق رأسك، أفلا تنتبه؟؟ جئناك بالكلمة الطيبة منذ عشرين سنة، لكنك تماديت مزهواً بريش الفراغ الذي نما حولك. وجئناك بالنصيحة نقولها همساً وجهراً، لكن أُذنك التي طالت في حفلات الواشين وفي مجونهم، لا تسمع الآن سوى نغمة الغيّ، ولا يُطربها إلا النشازُ حين يأتي من جهة الفوضى مخلوطاً بأصوات آهاتٍ لفقراء القرى، وأنين أمهاتٍ قسى الزمانُ على قلوبهن، لكنه سيقسو عليك أكثر. وكم مددنا لك الأيدي نريدك في السرب سداً، لكنك اخترت أن تكون ثقباً في الجدار، وشرخاً ضئيلاً بين الزنود القوية. اذهب، وسوف ترى، أن رماد الموت الذي صفقت له بيديك، سيهبط على قصورك ويصبغها بالخوف والرعب والارتباك. وسوف ترى أن النار التي نفختَ عليها حتى جفّ حلقك ونطّت عروقك، هي التي ستداويك بالكيّ في القلب، وهي التي ستُضرمُ في ثيابك وقد تكشّف للناس عُريك. وهي التي ستظل ترقصُ حتى تدوخ في دوحتك الصغيرة. لم يبق من جرعة الصبر سوى قطرتها الأخيرة. ولا ندري هل يسقط ضوؤها في ظلامك فيُنجيك؟ أم تبخّرها شمس الصبح، وهو لناظره قريب. [email protected]