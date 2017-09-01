قلبكِ العيد

2017-08-25 علّة الماضي 2017-08-18 كلانا كلٌ كاملٌ 2017-08-11 شمس أغسطس 2017-08-04 جِذر الرجعية 2017-07-28 عد لبيتك تنجو 2017-07-21 سرد النجوم الآفلة 2017-07-14 خندق الشر مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-07-07 درب الكراهية 2017-06-30 الشارقة العالمية 2017-05-26 السكينة والغضب 2017-05-19 الصَّمت والكلام 2017-05-12 قفص القواميس 2017-05-05 وجه الحب وأقنعته 2017-04-28 جنة من ورق 2017-04-21 أبوظبي للكتاب 2017-04-14 قطار الأصدقاء 2017-04-07 شعراء 2017-03-31 نوح الرباب 2017-03-24 حروف 2017-03-17 ثورة القراءة الذكية 2017-03-10 سيرة اليد 2017-03-03 خفّة الوجود 2017-02-24 خط الاستقامة 2017-02-17 مهرجان 2017-02-10 قيامة الإشراق 2017-02-03 عينُ الشمعة 2017-01-27 سيرة الخلود 2017-01-20 رسالة إلى شاعر 2017-01-13 أقوال 2017-01-06 عرش العارفين 2016-12-30 2017 2016-12-23 غرفة السكون 2016-12-16 على البحر 2016-12-09 شاعر المنفى 2016-12-02 الابتكار في الثقافة 2016-11-25 ضوء الثقافة 2016-11-18 وطن التّسامح 2016-11-11 تداعيات 2016-11-04 لسان الحياة 2016-10-28 دمعة النار 2016-10-21 عينُ القلم 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عينيكِ السماء 2014-02-07 مصرع الشر 2014-01-31 نقش على وتر الحقيقة 2014-01-24 متقابلات 2014-01-17 رقصة الحياة 2014-01-10 رقصة المنهوب 2014-01-03 أغنية حب في العام الجديد 2013-12-27 بين عامٍ وعام 2013-12-20 كرة الشك 2013-12-13 خذني منديلاً يا مانديلا 2013-12-06 سينـما 2013-11-29 أبناء زايد على قمة العالم 2013-11-22 أحبكِ يا الإمارات 2013-11-15 زمن الإمارات 2013-11-08 الكلمة 2013-11-01 سيكون العجب 2013-10-25 الحب يكفي.. حتى لو كان فكرة 2013-10-18 الليل: ستارة الستر 2013-10-11 تعالي أيتها اليقظة 2013-10-04 متى قرب روحي تسكنين 2013-09-27 كيف بالسؤال يغصّون.. 2013-09-20 النافخون على النار 2013-09-13 إيقاع عشق 2013-09-06 بحر الحياة 2013-08-30 الحب والحرب 2013-08-23 الفيلسوف 2013-08-16 همهمات 2013-08-09 لوحة العيد 2013-08-02 شجرة الحقيقة 2013-07-26 وعد الناكثين 2013-07-19 عطاء 2013-07-05 مصر 2013-06-28 أنا وأنتِ 2013-06-21 عندما سرقوا شعلة الحرية 2013-06-14 قلماً بقلم 2013-05-31 اللعب بالشيطان 2013-05-24 اللعب مع الحقيقة 2013-05-17 وجوه متضادة 2013-05-10 لماذا.. 2013-05-03 العاصفة والسكون 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حبّاتها في منحدر السلالم وتضيعُ في الزوايا المهملة وفي أركان الظلال التي لم نلتفت لها. ويحق لي اليوم أن أقفز من شرفة الضجر الوظيفي وأمنحكِ سبعين مرة عناقاً يليق بعاشقين يرقصُ البحر لمرآهما معاً، وتتجمّل كل المرايا في الكون كي يكون مرور وجهك فيها سبباً لخلودها. سآتي إليكِ، وفي الشوارع سترتفعُ الأبواق كلما اقتربتُ باعاً من باب بيتكِ. ومن على ناطحات السحاب سيقفز الطيّارون ليرسموا فوقنا شكل قلب. وفي المستشفيات الأنيقة، سينطقُ المولودون للتو بالاسم الذي أناديك به منذ دهر. أنتِ، يا سبب الأعياد وأصلها وفصلها، يا نافورة الرحمة في قيامة المهرجان، يا لغة الفوانيس تضيئين صمتي بندائك: تعال. وتمنحين الروح وسام الحريّة. عندما أقف الآن وأغنّي وحيداً تحت ظل غيمة، ومن صدى بُحّتي تستيقظ الخليقة من غفلتها، ويُعلن القمر أن هلاله رمشكِ، وأنت نائمة في الحكايات التي لم تبدأ. وتعترف الشمس أنها تشرق كل يوم من مكانٍ ما في قلبك العامر بالحنوّ. ثم إذا طرقتُ باب جداركِ الأخير، تُرى هل تستيقظ الدنيا معكِ؟ ثم إذا انفتح قدري على مرآى الضوء الذي يشعُّ من عينيكِ البنيّتين، تراني أكون أكملتُ حلمي وصرت طيراً؟ وإذا حلّقتُ في مدى جبينكِ، أي سماء ستعرف أجنحتي غير عينيكِ الصافيتين أكثر من البحر. أنا وأنت نصفا محّارة تنفلقُ الآن، ويُشرقُ لون لؤلؤها في الأعماق المظلمة لقلوب المنتظرين. أقبل أيها العيد وقبّل يدها وخاتمها، وقل للنهار أن يتريث قليلاً قبل أن يظللها بعطره. وقل لليل أن يسبّح نجمة نجمة، لعل بدر طلوعها يكون سبباً كي يعشق الناس الليل، ويرون في سواد حُلكته منبع النور من أن يأتي، وإلى أين يعود وأنت تقلّبين المعاني من يدٍ ليد. Adel.Khouzam@alIttihad.ae Tweet