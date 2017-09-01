قلبكِ العيد

وجه العيد أنقى لأن أوله عيونكِ. وصباحه أسبوع جنّاتٍ يحرس الملاكُ اخضرارها. أفتحُ صفحة الدنيا بعد عامٍ من تقلب أيامها في مطاحن الروتين، وأرى وجهكِ عنقود قبلات من كرزٍ شهيّ. وأشمُّ في رجفة الهواء عطر المحبة التي نسيناها ونحنُ نلهثُ، مقطوعي الأنفاس، في وظائف الدوران حول الكراسي. جالسين مربوطين في الشاشات، ونحن نراقب أشجار عمرنا تذبلُ في المكاتب التي تُهندس النسيان، وتجعلُ من الوقت سجناً حتى الظهيرة المتأخرة، بينما الفراشات تذهب كل فجر لتقبّل الزهر المتفتّح لاستقبال الضوء. ولكن اليوم تنفرط مسبحة الصبر التي قيدتنا من أرجلنا وأيدينا، وتتناثر حبّاتها في منحدر السلالم وتضيعُ في الزوايا المهملة وفي أركان الظلال التي لم نلتفت لها. ويحق لي اليوم أن أقفز من شرفة الضجر الوظيفي وأمنحكِ سبعين مرة عناقاً يليق بعاشقين يرقصُ البحر لمرآهما معاً، وتتجمّل كل المرايا في الكون كي يكون مرور وجهك فيها سبباً لخلودها.
سآتي إليكِ، وفي الشوارع سترتفعُ الأبواق كلما اقتربتُ باعاً من باب بيتكِ. ومن على ناطحات السحاب سيقفز الطيّارون ليرسموا فوقنا شكل قلب. وفي المستشفيات الأنيقة، سينطقُ المولودون للتو بالاسم الذي أناديك به منذ دهر. أنتِ، يا سبب الأعياد وأصلها وفصلها، يا نافورة الرحمة في قيامة المهرجان، يا لغة الفوانيس تضيئين صمتي بندائك: تعال. وتمنحين الروح وسام الحريّة. عندما أقف الآن وأغنّي وحيداً تحت ظل غيمة، ومن صدى بُحّتي تستيقظ الخليقة من غفلتها، ويُعلن القمر أن هلاله رمشكِ، وأنت نائمة في الحكايات التي لم تبدأ. وتعترف الشمس أنها تشرق كل يوم من مكانٍ ما في قلبك العامر بالحنوّ. ثم إذا طرقتُ باب جداركِ الأخير، تُرى هل تستيقظ الدنيا معكِ؟ ثم إذا انفتح قدري على مرآى الضوء الذي يشعُّ من عينيكِ البنيّتين، تراني أكون أكملتُ حلمي وصرت طيراً؟ وإذا حلّقتُ في مدى جبينكِ، أي سماء ستعرف أجنحتي غير عينيكِ الصافيتين أكثر من البحر. أنا وأنت نصفا محّارة تنفلقُ الآن، ويُشرقُ لون لؤلؤها في الأعماق المظلمة لقلوب المنتظرين. أقبل أيها العيد وقبّل يدها وخاتمها، وقل للنهار أن يتريث قليلاً قبل أن يظللها بعطره. وقل لليل أن يسبّح نجمة نجمة، لعل بدر طلوعها يكون سبباً كي يعشق الناس الليل، ويرون في سواد حُلكته منبع النور من أن يأتي، وإلى أين يعود وأنت تقلّبين المعاني من يدٍ ليد.