عد لبيتك تنجو

2017-07-21 سرد النجوم الآفلة 2017-07-14 خندق الشر 2017-07-07 درب الكراهية 2017-06-30 الشارقة العالمية 2017-05-26 السكينة والغضب 2017-05-19 الصَّمت والكلام 2017-05-12 قفص القواميس مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-05-05 وجه الحب وأقنعته 2017-04-28 جنة من ورق 2017-04-21 أبوظبي للكتاب 2017-04-14 قطار الأصدقاء 2017-04-07 شعراء 2017-03-31 نوح الرباب 2017-03-24 حروف 2017-03-17 ثورة القراءة الذكية 2017-03-10 سيرة اليد 2017-03-03 خفّة الوجود 2017-02-24 خط الاستقامة 2017-02-17 مهرجان 2017-02-10 قيامة الإشراق 2017-02-03 عينُ الشمعة 2017-01-27 سيرة الخلود 2017-01-20 رسالة إلى شاعر 2017-01-13 أقوال 2017-01-06 عرش العارفين 2016-12-30 2017 2016-12-23 غرفة السكون 2016-12-16 على البحر 2016-12-09 شاعر المنفى 2016-12-02 الابتكار في الثقافة 2016-11-25 ضوء الثقافة 2016-11-18 وطن التّسامح 2016-11-11 تداعيات 2016-11-04 لسان الحياة 2016-10-28 دمعة النار 2016-10-21 عينُ القلم 2016-10-14 ذات حين 2016-10-07 حصة التلقين 2016-09-30 فمُ الراوي 2016-09-23 حائط النسيان 2016-09-16 ترنيمة العيد 2016-09-02 صمت الفيلسوف 2016-08-26 نقص الفراغ 2016-08-19 سيد الأقواس 2016-08-12 حجر الصواب 2016-08-05 البداية والنهاية 2016-07-29 دبي 2016-07-22 جبل الأشواق 2016-07-15 اذهب للحب 2016-06-03 خمس خطوات للنجاة 2016-05-27 رأس المسافر 2016-05-20 قوة التسامح 2016-05-13 هيّا اقترب 2016-05-06 المرأة التي.. 2016-04-22 هبّي يا القصيدة 2016-04-15 هات التراب 2016-04-08 نبالُ نُبلكِ 2016-03-25 أشباه 2016-03-18 عطر الكلام 2016-03-11 إدمان الأمل 2016-03-04 أجراسُ الجهات 2016-02-26 سرد المحبة 2016-02-19 حيرة الشاعر 2016-02-12 من مدٍّ لِمَدّ 2016-02-05 قصر الوطن 2016-01-29 فكرة الوضوح 2016-01-22 قوة الحب 2016-01-15 لأنك تقرأ.. ستبرأ 2016-01-08 وجها قمر القصيدة 2016-01-01 مرحباً 2016 2015-12-25 ريش الأمل 2015-12-18 غزالة المعنى 2015-12-11 ضجر بن طوق 2015-12-04 سنذهب للأمل 2015-11-27 كلنا.. زرع زايد 2015-11-20 الإمارات.. ميناء الشمس 2015-11-13 عشرون لا 2015-11-06 مهندس الأشواق 2015-10-30 وجوه الحقيقة 2015-10-23 عد للطفولة 2015-10-16 وجهان 2015-10-09 حبّات 2015-10-02 لحظة خلود 2015-09-25 طائر العيد 2015-09-18 لا تختفي في الخوف 2015-09-11 الصنف المراوغ 2015-09-04 مرهم النسيان 2015-08-28 حلوةٌ هذي الحياة 2015-08-21 ولو بعد حين 2015-08-07 على ورقة يسافر 2015-07-31 زلل الحب 2015-07-24 خرائط الحلم 2015-06-12 الكنز العظيم 2015-06-05 مهنة الجُرح 2015-05-29 يد الحياة الحانية 2015-05-22 حكمة الفصول 2015-05-15 افتح العقل 2015-05-08 باب الكتاب 2015-05-01 سراب المعاني 2015-04-24 عن الفكرة 2015-04-17 حتى نهايات الخيال 2015-04-10 حيرة الذات المغلقة 2015-04-03 هيهات تسبقني السلحفاة 2015-03-27 سرج المسافة 2015-03-20 متواليات 2015-03-13 رؤى أحمد 2015-03-06 ابن الأوطان 2015-02-27 خذ الريح حصاناً 2015-02-20 مصائر 2015-02-13 فلنحتفل بالحب 2015-02-06 يا المسافر 2015-01-30 حيرة الباب 2015-01-23 تعال هناك 2015-01-16 نهر الأوهام 2015-01-09 كأن الماء ينام أحياناً 2015-01-02 فيلم عام مضى 2014-12-26 كلمة القلب 2014-12-19 شهوة الماء للماء 2014-12-12 سينما الإمارات 2014-12-05 نعيم التيه 2014-11-28 روح الاتحاد 2014-11-21 حق الحصانة الثقافية 2014-11-14 أنا الخليجي 2014-11-07 الوجه الثقافي للإمارات 2014-10-31 يوم العَلَمْ 2014-10-24 ليل الحقيقة ونهارها 2014-10-17 رؤى 2014-10-10 امرأة السر 2014-10-03 لماذا لا تطير؟ 2014-09-26 المدينة والصحراء والشاعر 2014-09-19 ولتكن البداية 2014-09-12 لسانُ المنادي 2014-09-05 حواس الشاعر 2014-08-29 حرب القلم 2014-08-22 مكر الوحوش 2014-08-15 خارطة الكلام 2014-08-08 قطرة الفيضان 2014-08-01 سيرة الأمل 2014-07-25 نار العيد 2014-07-18 قطرة الفيضان 2014-07-11 لا تحزن يا أصفر الذهب 2014-07-04 باب السكينة 2014-06-27 شاعر الحياة 2014-06-20 سقوط الأبطال 2014-06-13 في فيفا الحياة 2014-06-06 قدم الحنين 2014-05-23 حرفان كالطوفان 2014-05-16 الناسُ أسرى أسرارهم 2014-05-09 ريشي رموشكِ 2014-05-02 جنة الكتب 2014-04-25 الدخول في البياض 2014-04-18 لا تترك السرب لأجل سراب 2014-04-11 احتمال كمالنا 2014-04-04 خذي الحياة لعلها تحيا 2014-03-28 شظايا 2014-03-21 شـذرات 2014-03-14 كشط الرماد 2014-03-07 قناع الفتنة 2014-02-28 مرايا 2014-02-21 لن.. لرحيل أنسي الحاج 2014-02-14 بحر عينيكِ السماء 2014-02-07 مصرع الشر 2014-01-31 نقش على وتر الحقيقة 2014-01-24 متقابلات 2014-01-17 رقصة الحياة 2014-01-10 رقصة المنهوب 2014-01-03 أغنية حب في العام الجديد 2013-12-27 بين عامٍ وعام 2013-12-20 كرة الشك 2013-12-13 خذني منديلاً يا مانديلا 2013-12-06 سينـما 2013-11-29 أبناء زايد على قمة العالم 2013-11-22 أحبكِ يا الإمارات 2013-11-15 زمن الإمارات 2013-11-08 الكلمة 2013-11-01 سيكون العجب 2013-10-25 الحب يكفي.. حتى لو كان فكرة 2013-10-18 الليل: ستارة الستر 2013-10-11 تعالي أيتها اليقظة 2013-10-04 متى قرب روحي تسكنين 2013-09-27 كيف بالسؤال يغصّون.. 2013-09-20 النافخون على النار 2013-09-13 إيقاع عشق 2013-09-06 بحر الحياة 2013-08-30 الحب والحرب 2013-08-23 الفيلسوف 2013-08-16 همهمات 2013-08-09 لوحة العيد 2013-08-02 شجرة الحقيقة 2013-07-26 وعد الناكثين 2013-07-19 عطاء 2013-07-05 مصر 2013-06-28 أنا وأنتِ 2013-06-21 عندما سرقوا شعلة الحرية 2013-06-14 قلماً بقلم 2013-05-31 اللعب بالشيطان 2013-05-24 اللعب مع الحقيقة 2013-05-17 وجوه متضادة 2013-05-10 لماذا.. 2013-05-03 العاصفة والسكون 2013-04-26 خذ الكتاب 2013-04-19 الساعة 2013-04-12 أقبِل بقلبك 2013-04-05 الرجل الذي.. 2013-03-29 بين قوسين 2013-03-22 هذه أمي 2013-03-15 قطار الخلاص 2013-03-08 ألواح 2013-03-01 أغنية الحياة 2013-02-22 بالإنابة عن الربيع 2013-02-15 يوم الحب 2013-02-08 يوم للحب لا يكفي 2013-02-01 لو كانت الحروف نهراً لعبرته 2013-01-25 عين الشاعر 2013-01-18 دمعة النار 2013-01-11 في طريق الشمس 2013-01-04 صعود دروب عادل خزام عد لبيتك تنجو تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017 مد الجبناء أنوفهم في عرين الليث، وما شمّوا سوى عظام أسلافهم. وتداورت الكلابُ على قوافل الشجعان، ولم تجنِ من نباحها سوى أكل الغبار. وفي أوّل الزمان قال من خبروا الدهر إن الخساسة طبعٌ في النفوس الحاقدة، وإن الكرامة تولدُ أولاً على شكل نورٍ في العروق، ثم تصير شيمةً لمن يأبى أن يُداس ترابه بحوافر الغرباء. لكن الجبان لا يتّعظ، ويظل يلوك في الغلواء حتى تطعنه خناجر الخونة وقد كان يظنهم سنداً. والحاقد لا يستفيق من غيمة الغلّ حتى لو ارتفعت النار التي كان يشعلها وأحرقت بيته وكل من فيه. ومن يقرأ التاريخ مقلوباً، يظن النجاة في القفز للمجهول كلما ارتفع قوس العاصفة، وأن النصر يتحقق بالدسيسة والالتفاف على قيم المواجهة والإقدام. اجنح للسلم. هذه عظةٌ لا ينال فهمها من تلوث قلبه بالضغينة وامتلأ صدره بسموم الكيد للأخوة والأصدقاء والأهل والأحباب. اذهب للمحبة وشيّد قصورها حجراً حجراً بكلتا يديك، وسوف ترى أنك تنعم في رحابها متمرغاً في حرير الطمأنينة ومغسولا بالطهر والصفاء. أما إذا جلست تحكّ فتيل الفتن، وسمحت للأفعى أن تتجول حرّة في دوحتك وبين أهليك، فإنك خاسرٌ نفسك أولاً، وسوف ترى بأم العين كيف يتبدل وجهك في مرايا الآخرين لتصير رمزاً للخديعة، ويتبدل لسانك في مسامع الناس إلى فحيحٍ مفضوح، ويتغير شكل يدكَ إلى خنجرٍ مدسوس تسيل منه قطرات دمٍ بريء. حدث كل هذا، وسيحدث ما هو أشد طامّة حين تتشبث بوهم العظمة وأنت صغيرٌ بين الكبار. وحين تجنح للمكابرة في ساعة الاعتذار، وحين يوهمك الغرباء من بعيد بأن مكانك بينهم، فلا تعود منتبها لنصيحة الشقيق ولا لنداء الأم ولا لصوت الضمير الحي واليقظ. وساعتئذ، عندما تمد يدك، ستسمع: لا للمصالحة. ولن تصافح خنجرك إلا السيوف. وعندما تقف على طرف النقيض وتقول أنا منكم، لن يصدقك أحد. كلنا تحت ظل الله ندعو ونصلّي كي تمتلئ قلوبنا بالنور. لكن الذين ربيتهم في حجركَ، يقفون الآن تحت ظل الشيطان، ويدعون للفناء والفوضى، ويُصلّون كي يكبر الشقاق بين الأشقاء، ولا يلذّ لهم سوى مرأى الدم مسفوكاً بيدك. وما من طريق لنجاتك اليوم من هذا التشرد في طُرق العار سوى أن تعود إلى البيت الذي يحميك من ارتفاع الطوفان والغرق في النار. Adel.Khouzam@alIttihad.ae Tweet