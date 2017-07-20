خذاني إلى جهةٍ عصيٌّ على رملها خطو الهاربين، وغلاني هناك في نأيٍ يليقُ لصمتي. عاشرتُ ألسنةً ظننتها تدكُّ اغترابي وتمنحني اقتراب الذات من فهم معناها، وصافحتُ أيادي راج أنها عضدٌ في ساعة الضراء، لكني وجدتها طعناً في لحظة الغفلة، وغدراً كلما جنحتُ إلى السكينة ملجأً ونفضتُ من فوق عافيتي غباري. أيها الملكان، أرى عن يميني بشرٌ سقطوا في غرغرينا الكلام وتلعثم الحب على شفاههم ولم ينطقوا إلا بسفك الدم وجواز الرقص على جثث الأبرياء. وأسمع عن شمالي نميمة مارقين أوّلوا الحقيقة بأنها حشوٌ وهيهات تكتملُ إلا بنقصها. كلما جلستُ إلى كتابٍ تحوّرت السطور إلى أفاعٍ وسال سمّها على ثيابي. وكلما التجأتُ إلى محراب الوقت أبغي خلوة الكشف لعل في التجلّي تولدُ حريتي البيضاء، رأيت نهايتي تبدأ من سكوتي، وتكبرُ من تعامي نظرتي إلى الأفق البعيد.
جالس كباراً لتصعد في إدراك سرّك. وخالط كباراً كي لا ترتمي في حضيض مثواك. هكذا أذّن الخائفون في سريرتي، هكذا لقّنني المروضون شمائل أن أرتقي، لكنني كلما أنختُ أسئلتي وجدتُ الذئاب سبقتني للنبع ولم تبقِ سوى سؤرها. وأينما نبشتُ بحثاً عن يقينٍ، لقيتُ الحصى. وصار لزاماً على يدي أن تكون منقوعة في الدم كي أكتب. ولزاماً على فمي أن يتململ في هذيانٍ يشبه الذمّ كلما أردتُ مدح الحياة. ثم قالت لي الأعرافُ: اتعظ من غلوّ الهامسين في نجواك ولا تصدّق الشعراء إلا سراً. وقالت لي الحكمة: كل سهمٍ تُطلقه في العشواء سيستقر في نحرك. وحين مشيتُ على جمر الفراغ أطرق باب الريح وأرمي نرد حيرتي على المفترقات، لم تنفتح لي جهةٌ سوى أن أعود إلى نفض يدي من جدوى الأمل، ورأيتُ أن دروب اليقين ستظل تسترُ منتهاها بغيمٍ كثيفٍ لا يُزاحُ حتى للعارفين.
من أين أقرأ البحر وكل صفحاته تؤول في النهاية إلى زبد؟ وكيف أعانق الجبال من غير أن تغدر بي ثعالبها؟ ولدتُ في الصحراء ومن على سريرها شهقتُ لمرأى المجرة وعرفت أين في قلبي لمعُ انعكاسها. وما شدّني للترحال من خيمتي الأولى إلا تناكف الأيام وتكررِ مرّها. فيا أيها الملكان، خذاني فغلّاني نثراً في رذاذ غيمة راحلة، أو فغلّاني صمتاً في خصام ضرتين مات ثالثهما، وجلستا تحدقان الآن في سرد النجوم الآفلة.