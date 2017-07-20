سرد النجوم الآفلة

2017-07-14 خندق الشر 2017-07-07 درب الكراهية 2017-06-30 الشارقة العالمية 2017-05-26 السكينة والغضب 2017-05-19 الصَّمت والكلام 2017-05-12 قفص القواميس 2017-05-05 وجه الحب وأقنعته مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-04-28 جنة من ورق 2017-04-21 أبوظبي للكتاب 2017-04-14 قطار الأصدقاء 2017-04-07 شعراء 2017-03-31 نوح الرباب 2017-03-24 حروف 2017-03-17 ثورة القراءة الذكية 2017-03-10 سيرة اليد 2017-03-03 خفّة الوجود 2017-02-24 خط الاستقامة 2017-02-17 مهرجان 2017-02-10 قيامة الإشراق 2017-02-03 عينُ الشمعة 2017-01-27 سيرة الخلود 2017-01-20 رسالة إلى شاعر 2017-01-13 أقوال 2017-01-06 عرش العارفين 2016-12-30 2017 2016-12-23 غرفة السكون 2016-12-16 على البحر 2016-12-09 شاعر المنفى 2016-12-02 الابتكار في الثقافة 2016-11-25 ضوء الثقافة 2016-11-18 وطن التّسامح 2016-11-11 تداعيات 2016-11-04 لسان الحياة 2016-10-28 دمعة النار 2016-10-21 عينُ القلم 2016-10-14 ذات حين 2016-10-07 حصة التلقين 2016-09-30 فمُ الراوي 2016-09-23 حائط النسيان 2016-09-16 ترنيمة العيد 2016-09-02 صمت الفيلسوف 2016-08-26 نقص الفراغ 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الجديد 2013-12-27 بين عامٍ وعام 2013-12-20 كرة الشك 2013-12-13 خذني منديلاً يا مانديلا 2013-12-06 سينـما 2013-11-29 أبناء زايد على قمة العالم 2013-11-22 أحبكِ يا الإمارات 2013-11-15 زمن الإمارات 2013-11-08 الكلمة 2013-11-01 سيكون العجب 2013-10-25 الحب يكفي.. حتى لو كان فكرة 2013-10-18 الليل: ستارة الستر 2013-10-11 تعالي أيتها اليقظة 2013-10-04 متى قرب روحي تسكنين 2013-09-27 كيف بالسؤال يغصّون.. 2013-09-20 النافخون على النار 2013-09-13 إيقاع عشق 2013-09-06 بحر الحياة 2013-08-30 الحب والحرب 2013-08-23 الفيلسوف 2013-08-16 همهمات 2013-08-09 لوحة العيد 2013-08-02 شجرة الحقيقة 2013-07-26 وعد الناكثين 2013-07-19 عطاء 2013-07-05 مصر 2013-06-28 أنا وأنتِ 2013-06-21 عندما سرقوا شعلة الحرية 2013-06-14 قلماً بقلم 2013-05-31 اللعب بالشيطان 2013-05-24 اللعب مع الحقيقة 2013-05-17 وجوه متضادة 2013-05-10 لماذا.. 2013-05-03 العاصفة والسكون 2013-04-26 خذ الكتاب 2013-04-19 الساعة 2013-04-12 أقبِل بقلبك 2013-04-05 الرجل الذي.. 2013-03-29 بين قوسين 2013-03-22 هذه أمي 2013-03-15 قطار الخلاص 2013-03-08 ألواح 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الأفق البعيد.

جالس كباراً لتصعد في إدراك سرّك. وخالط كباراً كي لا ترتمي في حضيض مثواك. هكذا أذّن الخائفون في سريرتي، هكذا لقّنني المروضون شمائل أن أرتقي، لكنني كلما أنختُ أسئلتي وجدتُ الذئاب سبقتني للنبع ولم تبقِ سوى سؤرها. وأينما نبشتُ بحثاً عن يقينٍ، لقيتُ الحصى. وصار لزاماً على يدي أن تكون منقوعة في الدم كي أكتب. ولزاماً على فمي أن يتململ في هذيانٍ يشبه الذمّ كلما أردتُ مدح الحياة. ثم قالت لي الأعرافُ: اتعظ من غلوّ الهامسين في نجواك ولا تصدّق الشعراء إلا سراً. وقالت لي الحكمة: كل سهمٍ تُطلقه في العشواء سيستقر في نحرك. وحين مشيتُ على جمر الفراغ أطرق باب الريح وأرمي نرد حيرتي على المفترقات، لم تنفتح لي جهةٌ سوى أن أعود إلى نفض يدي من جدوى الأمل، ورأيتُ أن دروب اليقين ستظل تسترُ منتهاها بغيمٍ كثيفٍ لا يُزاحُ حتى للعارفين.

من أين أقرأ البحر وكل صفحاته تؤول في النهاية إلى زبد؟ وكيف أعانق الجبال من غير أن تغدر بي ثعالبها؟ ولدتُ في الصحراء ومن على سريرها شهقتُ لمرأى المجرة وعرفت أين في قلبي لمعُ انعكاسها. وما شدّني للترحال من خيمتي الأولى إلا تناكف الأيام وتكررِ مرّها. فيا أيها الملكان، خذاني فغلّاني نثراً في رذاذ غيمة راحلة، أو فغلّاني صمتاً في خصام ضرتين مات ثالثهما، وجلستا تحدقان الآن في سرد النجوم الآفلة.



Adel.Khouzam@alIttihad.ae Tweet