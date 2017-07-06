درب الكراهية

2017-06-30 الشارقة العالمية 2017-05-26 السكينة والغضب 2017-05-19 الصَّمت والكلام 2017-05-12 قفص القواميس 2017-05-05 وجه الحب وأقنعته 2017-04-28 جنة من ورق 2017-04-21 أبوظبي للكتاب مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-04-14 قطار الأصدقاء 2017-04-07 شعراء 2017-03-31 نوح الرباب 2017-03-24 حروف 2017-03-17 ثورة القراءة الذكية 2017-03-10 سيرة اليد 2017-03-03 خفّة الوجود 2017-02-24 خط الاستقامة 2017-02-17 مهرجان 2017-02-10 قيامة الإشراق 2017-02-03 عينُ الشمعة 2017-01-27 سيرة الخلود 2017-01-20 رسالة إلى شاعر 2017-01-13 أقوال 2017-01-06 عرش العارفين 2016-12-30 2017 2016-12-23 غرفة السكون 2016-12-16 على البحر 2016-12-09 شاعر المنفى 2016-12-02 الابتكار في الثقافة 2016-11-25 ضوء الثقافة 2016-11-18 وطن التّسامح 2016-11-11 تداعيات 2016-11-04 لسان الحياة 2016-10-28 دمعة النار 2016-10-21 عينُ القلم 2016-10-14 ذات حين 2016-10-07 حصة التلقين 2016-09-30 فمُ الراوي 2016-09-23 حائط النسيان 2016-09-16 ترنيمة العيد 2016-09-02 صمت الفيلسوف 2016-08-26 نقص الفراغ 2016-08-19 سيد الأقواس 2016-08-12 حجر الصواب 2016-08-05 البداية والنهاية 2016-07-29 دبي 2016-07-22 جبل الأشواق 2016-07-15 اذهب للحب 2016-06-03 خمس خطوات للنجاة 2016-05-27 رأس المسافر 2016-05-20 قوة التسامح 2016-05-13 هيّا اقترب 2016-05-06 المرأة التي.. 2016-04-22 هبّي يا القصيدة 2016-04-15 هات التراب 2016-04-08 نبالُ نُبلكِ 2016-03-25 أشباه 2016-03-18 عطر الكلام 2016-03-11 إدمان الأمل 2016-03-04 أجراسُ الجهات 2016-02-26 سرد المحبة 2016-02-19 حيرة الشاعر 2016-02-12 من مدٍّ لِمَدّ 2016-02-05 قصر الوطن 2016-01-29 فكرة الوضوح 2016-01-22 قوة الحب 2016-01-15 لأنك تقرأ.. ستبرأ 2016-01-08 وجها قمر القصيدة 2016-01-01 مرحباً 2016 2015-12-25 ريش الأمل 2015-12-18 غزالة المعنى 2015-12-11 ضجر بن طوق 2015-12-04 سنذهب للأمل 2015-11-27 كلنا.. زرع زايد 2015-11-20 الإمارات.. ميناء الشمس 2015-11-13 عشرون لا 2015-11-06 مهندس الأشواق 2015-10-30 وجوه الحقيقة 2015-10-23 عد للطفولة 2015-10-16 وجهان 2015-10-09 حبّات 2015-10-02 لحظة خلود 2015-09-25 طائر العيد 2015-09-18 لا تختفي في الخوف 2015-09-11 الصنف المراوغ 2015-09-04 مرهم النسيان 2015-08-28 حلوةٌ هذي 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تطير؟ 2014-09-26 المدينة والصحراء والشاعر 2014-09-19 ولتكن البداية 2014-09-12 لسانُ المنادي 2014-09-05 حواس الشاعر 2014-08-29 حرب القلم 2014-08-22 مكر الوحوش 2014-08-15 خارطة الكلام 2014-08-08 قطرة الفيضان 2014-08-01 سيرة الأمل 2014-07-25 نار العيد 2014-07-18 قطرة الفيضان 2014-07-11 لا تحزن يا أصفر الذهب 2014-07-04 باب السكينة 2014-06-27 شاعر الحياة 2014-06-20 سقوط الأبطال 2014-06-13 في فيفا الحياة 2014-06-06 قدم الحنين 2014-05-23 حرفان كالطوفان 2014-05-16 الناسُ أسرى أسرارهم 2014-05-09 ريشي رموشكِ 2014-05-02 جنة الكتب 2014-04-25 الدخول في البياض 2014-04-18 لا تترك السرب لأجل سراب 2014-04-11 احتمال كمالنا 2014-04-04 خذي الحياة لعلها تحيا 2014-03-28 شظايا 2014-03-21 شـذرات 2014-03-14 كشط الرماد 2014-03-07 قناع الفتنة 2014-02-28 مرايا 2014-02-21 لن.. لرحيل أنسي الحاج 2014-02-14 بحر عينيكِ السماء 2014-02-07 مصرع الشر 2014-01-31 نقش على وتر الحقيقة 2014-01-24 متقابلات 2014-01-17 رقصة الحياة 2014-01-10 رقصة المنهوب 2014-01-03 أغنية حب في العام الجديد 2013-12-27 بين عامٍ وعام 2013-12-20 كرة الشك 2013-12-13 خذني منديلاً يا مانديلا 2013-12-06 سينـما 2013-11-29 أبناء زايد على قمة العالم 2013-11-22 أحبكِ يا الإمارات 2013-11-15 زمن الإمارات 2013-11-08 الكلمة 2013-11-01 سيكون العجب 2013-10-25 الحب يكفي.. حتى لو كان فكرة 2013-10-18 الليل: ستارة الستر 2013-10-11 تعالي أيتها اليقظة 2013-10-04 متى قرب روحي تسكنين 2013-09-27 كيف بالسؤال يغصّون.. 2013-09-20 النافخون على النار 2013-09-13 إيقاع عشق 2013-09-06 بحر الحياة 2013-08-30 الحب والحرب 2013-08-23 الفيلسوف 2013-08-16 همهمات 2013-08-09 لوحة العيد 2013-08-02 شجرة الحقيقة 2013-07-26 وعد الناكثين 2013-07-19 عطاء 2013-07-05 مصر 2013-06-28 أنا وأنتِ 2013-06-21 عندما سرقوا شعلة الحرية 2013-06-14 قلماً بقلم 2013-05-31 اللعب بالشيطان 2013-05-24 اللعب مع الحقيقة 2013-05-17 وجوه متضادة 2013-05-10 لماذا.. 2013-05-03 العاصفة والسكون 2013-04-26 خذ الكتاب 2013-04-19 الساعة 2013-04-12 أقبِل بقلبك 2013-04-05 الرجل الذي.. 2013-03-29 بين قوسين 2013-03-22 هذه أمي 2013-03-15 قطار الخلاص 2013-03-08 ألواح 2013-03-01 أغنية الحياة 2013-02-22 بالإنابة عن 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ويذهب ليكتب، كيف تنفصم ذاته في العمق حين يجد نفسه مدافعاً عن الشر، يخط رسائل الهذيان بلا حقائق ولا بيّنات سوى المديح الكاذب للدجالين والخائنين. أي قيمة يمكن للمثقف القطري أن يدافع عنها اليوم، وهو لا يملك الحجة والدليل والبرهان على نفي تهمة واحدة من تهمٍ كثيرة جداً يوجهها العالم إلى حكومته التي تواصل مسلسل الغيّ والتعنّت، والإصرار على الخصومة، والتلذذ بالارتماء الأعمى في حضن الغرباء، وأولهم إيران الحاقدة ذات الوجه القبيح والمخالب العفنة. والسؤال الكبير الذي ربما لا يجد المثقف القطري له إجابة حتى الآن هو: ما الذي تستفيده قطر من إيواء هؤلاء الشراذم من خونة أوطانهم، ومن الجواسيس والمارقين والدجالين حتى أصبحت الدوحة اليوم بؤرة للعقارب التي تبث سمومها على الجميع. وسؤال آخر أظنه كبيراً وهو: هل كان المثقف القطري يرى نفسه شريكاً مع هؤلاء الذين ظلوا لسنوات، عبر قناة الجزيرة وغيرها، يهاجمون الدول العربية لتخريب استقرارها، ويكيدون للدول الشقيقة والجيران على مرأى ومسمعٍ منه، ولم يغير شيئاً حتى لو بقلبه؟ ننادي صوت العقل في دارنا الشقيقة ولا نجد رداً سوى العناد، ونهتف إلى تغليب الحكمة ونفاجئ بقرارات أشبه بالجنون. ونشير لهم بكل أصابعنا إلى طريق المحبة والصداقة والخير، ولا نرى سوى المزيد من السقوط في درب الكراهية والظلام الأعمى. Adel.Khouzam@alIttihad.ae Tweet