رسالة إلى شاعر تاريخ النشر: الجمعة 20 يناير 2017 أيها الشاعر. أزفُّ كرامتي رهناً للطفك، وأستجدي أن تجورَ قليلاً بحبر الحنان. دكّ الوقتُ هشاشتي، وتكّت ساعاته دوياً في طنين الانتظار، وما ارتفعت ساقي بعدُ من طين الارتباك. ها هي أوراقي أسقطتها على الجالسين تحت مهفّة الوعد، لكنها اصفرّت ولم ينظر إليها أحد، وكم سمعتُ بعدها صفقات باب، ونالتني طعنات ناب. وذاك الذي تقوّل إنه شهمٌ، وفزّ يضرب صدره وهمس: أنا حارس المعنى. رأيته بعد حين وهو ينأى في الحرج، وتبرمت شفتاه ولم ينطق حتى بعذر للقصيدة لأنه يعملُ ضدّ معناها، ثم رأيتُ مثله كثيرين وهم يعبرون تباعاً في مرايا الفراغ حتى ظننت الشعر كذبة، ولكن في ساعة الوحشة تلك، رأيتُ قمراً يُشرقُ في ظلامنا مرتفعاً من يدك المفتوحة دوماً للمصافحات، ولأنك سليلُ الحكمة، تهللت قلوبنا لمجيء فيضك. وتبللت أحلامنا بزهرٍ يانعٍ وينابيع فجر، ولأنك مظلة للعزّة في القول والفعل، رمينا آهنا المريرة في طريق مرورك، لعلك تدوس على الحروف فتشفيها، ولعلك تمسحُ على أعوادنا التي يبست في الهزيع، وتوقظُ فيها اخضرارها، وتعود، نصاً بعد نصٍّ، لتحييها. أنسلُّ من عش الرجاء وفي يدي قصائد كلها مدحٌ لروحك. أيها القلب الذي يهفو ليعفو ويزيحُ من مآقينا الرمد. يا مطر الخلاص، يا عطر السموّ الشفيف. فرشتُ أجنحتي قرب سمائك، وناديتُ في الأكوان أنك وحدك المدى حين لا حدود تكبّل الأحلام. لقد تلاطمت المكابداتُ وصيرتنا نثاراً في غرور الريح. وزاد علينا أن الجسور تهتّكت، ولم يعد مشي الخيول عليها سبيلاً للنجاة، لكنك يا شاعر غربة الإنسان. سرقت نقطةً من ياء اليأس فتبدّل حلمنا، وكانت تلك نقطة المداد الذي من شدّة صفوهِ تتجمل الروح، ويزهو من بعد كمدٍ، توقها للجميل. أعضّ على أسفي، ويتكوّرُ الندم مثل سحابة تهبطُ من أعالي الخوف. وما من يدٍ لتصده سوى يد يبجّلها القلم. والشاعرُ، إن كان أنت، هو في التيه شمسٌ، وفي المدلهمّات الفرج. جربتُ معدنه في حُلكة الدهر فكان يبرقُ كالذهب. وناديتُ شيمته في النائبات فكان النبأ. يا الشاعر.. أدعوك باسم الذي أرسى طمأنينة الذات وسوّرها من خلفك ومن أمامك، أن تفكّ عنا حسرة الأخطاء، وأن ترسم على فم أطفالنا قوس البياض من جديد، منعكساً من جمال قلبك.