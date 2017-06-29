الشارقة العالمية تاريخ النشر: الجمعة 30 يونيو 2017 اليونيسكو تختار الشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، لكننا في الإمارات، ومنذ أكثر من ثلاثة عقود، اخترنا هذه المدينة عاصمة للكتاب والثقافة والفنون والآداب. عندما انحازت الشارقة بكامل جوارحها إلى مفهوم الثقافة الشاملة، وذهبت لابتكار مناهج عمل تؤصل قيم الثقافة في المجتمع، وتزرع البذور وتغذي الجذور لكي ينمو الزرع مثمراً ولو بعد حين. وما تجنيه الشارقة اليوم من سمعة عربية وعالمية في المجالات الثقافية، نحن شهودٌ عليه منذ البدايات الأولى. وعندما نتحدث عن ارتفاع مستوى التعاطي مع الكتاب في الوطن العربي الكبير، فإن للشارقة دوراً محورياً في هذا الارتقاء. وعندما نستعرض مسيرة الكتاب الإماراتي والكتّاب الإماراتيين، تقع الشارقة في قلب هذا التطور الذي غذى مخيلتنا، وأتاح لنا الاقتراب من الكتب والمراجع من مختلف مشاربها، وأيضاً الاستماع والالتقاء وجهاً لوجه مع كبار الكتاب والأدباء والمفكرين العرب. وأجزم أن جميع أرفف المكتبات في بيوتات المثقفين في الإمارات، وحتى في بيوت محبي المطالعة والبحث، هي من حصيلة ما خرجوا به من معرض الشارقة الدولي للكتاب. بدأت الحكاية في الشارقة بإقامة الفعاليات الثقافية المحلية والعربية، وكنا نظن أن الشارقة بانحيازها المحب والنقيّ إلى البعد القومي، ستكتفي بإضاءة المشهد الثقافي العربي، لكن الرؤية المتجاوزة التي وضع منهجها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كانت أبعد من ذلك بكثير. ورأينا منذ نهاية التسعينيات أن المعارض الفنية في الشارقة التي بدأت محلية وعربية أصبحت عالمية بامتياز، إلى درجة أن بينالي الشارقة للفنون تحوّل إلى أحد أهم الأحداث الفنية العالمية ولا يزال. وشهدنا أيضاً امتلاء متاحف الشارقة بالأعمال الفنية القادمة من كل جهات الأرض. وعلى المستوى نفسه، كان معرض الشارقة الدولي للكتاب يرسّخ مكانته ليصبح اليوم من بين أهم معارض الكتب العالمية. وزاد عليه ازدهار حركة النشر، وتولي الشيخة بدور القاسمي رئاسة جمعية الناشرين الإماراتيين منذ العام 2009 ورحلتها الطويلة لتعزيز حضور دولة الإمارات والشارقة في عضوية جمعيات النشر العالمية وتوليها ملف اختيار الشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019. إنها إضافة كبيرة، ونقطة ضوء جديدة تضاف إلى رصيد دولة الإمارات التي تشع بفكر التنوير، وتتبعه بمناهج عمل حقيقية في القول والفعل والعمل. Adel.Khouzam@alIttihad.ae