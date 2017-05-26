السكينة والغضب

2017-05-19 الصَّمت والكلام 2017-05-12 قفص القواميس 2017-05-05 وجه الحب وأقنعته 2017-04-28 جنة من ورق 2017-04-21 أبوظبي للكتاب 2017-04-14 قطار الأصدقاء 2017-04-07 شعراء مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-03-31 نوح الرباب 2017-03-24 حروف 2017-03-17 ثورة القراءة الذكية 2017-03-10 سيرة اليد 2017-03-03 خفّة الوجود 2017-02-24 خط الاستقامة 2017-02-17 مهرجان 2017-02-10 قيامة الإشراق 2017-02-03 عينُ الشمعة 2017-01-27 سيرة الخلود 2017-01-20 رسالة إلى شاعر 2017-01-13 أقوال 2017-01-06 عرش العارفين 2016-12-30 2017 2016-12-23 غرفة السكون 2016-12-16 على البحر 2016-12-09 شاعر المنفى 2016-12-02 الابتكار في الثقافة 2016-11-25 ضوء الثقافة 2016-11-18 وطن التّسامح 2016-11-11 تداعيات 2016-11-04 لسان الحياة 2016-10-28 دمعة النار 2016-10-21 عينُ القلم 2016-10-14 ذات حين 2016-10-07 حصة التلقين 2016-09-30 فمُ الراوي 2016-09-23 حائط النسيان 2016-09-16 ترنيمة العيد 2016-09-02 صمت الفيلسوف 2016-08-26 نقص الفراغ 2016-08-19 سيد الأقواس 2016-08-12 حجر الصواب 2016-08-05 البداية والنهاية 2016-07-29 دبي 2016-07-22 جبل الأشواق 2016-07-15 اذهب للحب 2016-06-03 خمس خطوات للنجاة 2016-05-27 رأس المسافر 2016-05-20 قوة التسامح 2016-05-13 هيّا اقترب 2016-05-06 المرأة التي.. 2016-04-22 هبّي يا القصيدة 2016-04-15 هات التراب 2016-04-08 نبالُ نُبلكِ 2016-03-25 أشباه 2016-03-18 عطر الكلام 2016-03-11 إدمان الأمل 2016-03-04 أجراسُ الجهات 2016-02-26 سرد المحبة 2016-02-19 حيرة الشاعر 2016-02-12 من مدٍّ لِمَدّ 2016-02-05 قصر الوطن 2016-01-29 فكرة الوضوح 2016-01-22 قوة الحب 2016-01-15 لأنك تقرأ.. ستبرأ 2016-01-08 وجها قمر القصيدة 2016-01-01 مرحباً 2016 2015-12-25 ريش الأمل 2015-12-18 غزالة المعنى 2015-12-11 ضجر بن طوق 2015-12-04 سنذهب للأمل 2015-11-27 كلنا.. زرع زايد 2015-11-20 الإمارات.. ميناء الشمس 2015-11-13 عشرون لا 2015-11-06 مهندس الأشواق 2015-10-30 وجوه الحقيقة 2015-10-23 عد للطفولة 2015-10-16 وجهان 2015-10-09 حبّات 2015-10-02 لحظة خلود 2015-09-25 طائر العيد 2015-09-18 لا تختفي في الخوف 2015-09-11 الصنف المراوغ 2015-09-04 مرهم النسيان 2015-08-28 حلوةٌ هذي الحياة 2015-08-21 ولو بعد حين 2015-08-07 على ورقة 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2013-12-06 سينـما 2013-11-29 أبناء زايد على قمة العالم 2013-11-22 أحبكِ يا الإمارات 2013-11-15 زمن الإمارات 2013-11-08 الكلمة 2013-11-01 سيكون العجب 2013-10-25 الحب يكفي.. حتى لو كان فكرة 2013-10-18 الليل: ستارة الستر 2013-10-11 تعالي أيتها اليقظة 2013-10-04 متى قرب روحي تسكنين 2013-09-27 كيف بالسؤال يغصّون.. 2013-09-20 النافخون على النار 2013-09-13 إيقاع عشق 2013-09-06 بحر الحياة 2013-08-30 الحب والحرب 2013-08-23 الفيلسوف 2013-08-16 همهمات 2013-08-09 لوحة العيد 2013-08-02 شجرة الحقيقة 2013-07-26 وعد الناكثين 2013-07-19 عطاء 2013-07-05 مصر 2013-06-28 أنا وأنتِ 2013-06-21 عندما سرقوا شعلة الحرية 2013-06-14 قلماً بقلم 2013-05-31 اللعب بالشيطان 2013-05-24 اللعب مع الحقيقة 2013-05-17 وجوه متضادة 2013-05-10 لماذا.. 2013-05-03 العاصفة والسكون 2013-04-26 خذ الكتاب 2013-04-19 الساعة 2013-04-12 أقبِل بقلبك 2013-04-05 الرجل الذي.. 2013-03-29 بين قوسين 2013-03-22 هذه أمي 2013-03-15 قطار الخلاص 2013-03-08 ألواح 2013-03-01 أغنية الحياة 2013-02-22 بالإنابة عن الربيع 2013-02-15 يوم الحب 2013-02-08 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للنفس، حيث لا أصوات تعلو، ولا أنوار تصدحُ. والبصيرة التي يتلهّف المتأملون إلى الدخول في غمرة كشفها، إنما هي درجة من الإدراك الخفيّ والحسيّ لعلاقة الداخل بالخارج، ودرجة عالية من القدرة على استشعار الخلل والنشاز في غناء الطبيعة من خلالنا. والحقيقة التي ظل الواهمون يلاحقون سرابها، إنما هي بلا شكل، ولا تتجلى للعارفين إلا حين يغرق المريد في السكينة العظمى ويلامس نبع روحه الأول. بلا أصداء وبلا كلمات، مجرّد جوهرٍ محضٍ في ذاته بلا زيادة أو نقصان. وهذا هو شكل الحقيقة اللامرئي. هل يُعمينا الغضب عن الإصغاء إلى صمت الحقيقة؟ بالطبع نعم. ولكننا بحاجة ليس إلى ترويض الغضب، وإنما إلى تدريب الروح على الاغتسال من كل عوالقها المزيفة، من الأصوات التي هي نبحٌ بحروفٍ ناعمة. من وهم الكمال أو السعي إليه ولكن عكس اتجاه الطريق. من إطلاق الأحكام المطلقة ونحن لا نرى سوى الجانب المجزوء من الكل. والمريدُ، عندما يقفز كل يوم متطهراً في نهر الضوء، وحين يظل يعاندُ التيّار الذي يشدّه لضدّه، وينفخُ على غرور الريح ويعيدها لصوابها، عندما يفعل ذلك كله، لا بد يوماً يقترب من معناه، وربما لامست شفتاهُ نعيم الاتصال والتناغم والوحدة مع الخليقة في لحظةٍ غامرة لا يعادلها ملكُ الكون كله. Adel.Khouzam@alIttihad.ae Tweet