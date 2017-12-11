وداعاً شادية تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017 رحل الصوت الذي غنى لرجال مصر السمر الشداد، وبنات الحتة بخلاخيلهن ورنين قباقيبهن.. غاب القمر وذهب مع نسمة آخر الليل. شادية كانت بنت مصر، والفنانة الشاملة التي أعطت كل فنها وروحها وشبابها لها، فقد برعت في الغناء والتمثيل على خشبة المسرح والشاشة. فنانة لاتضاهيها أي فنانة أخرى من بنات عصرها في مصر، فمواقفها التاريخية وانتقاؤها للكلمات التي تغنيها جسّد دور الفن الحقيقي ورسالته وتواصله الفاعل والفعّال مع جميع شرائح المجتمع. شادية جعلتنا نتخيل نهر النيل، العشّاق، والمحاربين، والساعين للعمل وكسب الرزق كل يوم، فكانت مصدر إلهام ومحفزاً لهم.علمتنا أغانيها أن خمسة في ستة تساوى ثلاثين يوماً، وغياب الحبيب لفترة مثل هذه يسبّب الأرق، ولكنها عادت تطالب عين الشمس بأن لا تكون حامية، فحبيب القلب «صابح ماشي».. كلمات تفكّر فيها الأم والأخت والزوجة والحبيبة. كنا نسمع أغانيها بشغفٍ وشجن، وكأننا نعرفها شخصياً، إذ محت أغانيها جغرافية المكان حتى أصبحنا مصريين بالقلب والقالب. نشأنا في عصر الراديو عندما كانت فيروز تغرّد مع عصافير الصباح، فنسمعها في مشوارنا إلى المدرسة، وفي طريق العودة تسيطر كوكب الشرق على جميع المحطات، فتصدح بأغانٍ حفظنا جميع كلماتها، وكنا نرددها على الرغم من عدم إدراكنا إلى عمق معانيها. مرحلة لاشعورية أسهمت في غرس أصالة الفن العربي الذي ذاب في ضمائرنا الخفية. مرحلة لن يكررها التاريخ تحت ظروف الوضع الراهن للفن ومقدميه في الوطن العربي. أما الفنانات الأخريات مثل فايزة أحمد، نجاة الصغيرة، شريفة فاضل، ليلى نظمي وعايدة الشاعر وغيرهن، فكانت لهن مساحة في فترة المساء والسهرة. وكان لشادية مساحة خاصة في القلب والزمان والمكان، فهي من تغني الحب من بدايته حتى فراق الحبيب أو السعادة بقربه، وهي من جعلنا نغني بقلوبنا لمصر «ياحبيبتي يامصر.. يامصر». للعارفين أقول: لأهل مصر فضل كبير لاننساه، فقد تتلمذنا على أيدى معلمين مصريين وفدوا لهذا الغرض النبيل، وهو معروف نكنّ له كل التقدير والاحترام. الفن الذي أحضرته شادية كان كسجادة كبيرة رقص على أطرافها أبناء الوطن العربي، ثم رحلت وبقي صوتها وذكرياتنا معه ومعها. فتحية لفنانة حجمها كحجم مصر وثقلها بحجم أهرامات مصر.