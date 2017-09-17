حبٌ في الهواء تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017 تعيش القروض والمديونيات لفترات تفوق محبة الأشخاص لمن يبادلهم الرومانسية وعبارات الغزل والحب الموسمي، فالبنوك تتعامل بطريقة وهمية ومحسوبة ومخطط لها وهي أشبه وأقرب لمصطلح «مع سبق الإصرار والترصد»، وإن أقنعت البنوك الأشخاص كما يقنع بعض المحبين أحبتهم بأن الحب من طرفهم أقوى وأجمل، وما يتغنى به المغردون لا يشبه ما في قلوبهم من صور يعجزون عن التعبير عنها. وفي ساحة تعج بالمتجولين في أوروبا الوسطى جلست لاحتساء القهوة فلمحت طفلاً «خليجيا» يرسل قبلات تتطاير في الهواء، وقد «شبطوه وربطوه» في «القاري» القائمين على العناية به لتحديد حركته، وكان الطفل المتيم يرسل تلك القبلات محاولاً لفت انتباه مربيته التي كانت في خلوة مع هاتفها الخليوي، وهي تزمجر بصوتٍ جهوري بلغة أهل بلادها وبين الفينة والأخرى تستخدم كلمة «طيب ما في مشكلة... خلي يولي» «زين، بيشوف» «شو هادا»، ويبدو أن «الحوالة» لم تصل للشخص المعني. وتغافلت حتى جلست أتفحص هذا الموقف والطفل المبتسم مصرٌ على إرسال تلك القبل التي يلوح بها ويقلبها بيده اليسرى وتارة أخرى باليمنى ثم باليدين معاً. فقلت في خاطري «وحليله المسكين، سألعب معه حتى تفرغ فلانة من معضلتها. ولكنها ما أن رأتني أقترب لاستلام أو إعادة توجيه القبل لمن يستحقها حتى نظرت إلي و«دزتّ » العربة بعيداً فدنوت أقرب حتى نظرت إلي ببغضٍ شديد وفكت قيود الطفل الذي ما أن لامست قدماه الأرض حتى سار يدفع العربة ليسلي نفسه. وكعادة من عقله شارد وضميره غائب وتقديره هي، كانت «تمط» العربة عنه وهو يحاول اللعب وهي «تغاضه» وأخيراً (جاءت قوات التدخل السريع)، قلت لها:«لا، هذا ما في زين هذا بيبي لا تسوي زعلان حق هوه»، فقالت: «مدام، هذا شيطان واجد ممكن روح من نافورة طيح بعدين دم برع.. مدام سوي كنسل أن روح بيلاد، ولد مالي فلوس مال مدرسة بابه مال هوه ودي أن شو يسوي»، وقبل أن أجيبها حضرت سيدة تحمل أكياساً كثيرة وضعتها في العربة ومدت يدها للمربية ببعض اليوروهات قائلة:«روحي مكدونالد خذي هابي ميل وخلي سعيد يلعب واحد ساعة بعدين يروح بيت»! للعارفين أقول، بادر الطفل النقي بقُبل طائرة مستشعراً الذبذبات السلبية التي كانت تعكر جوه، وحاول إسعاد المربية ولكنها حولت حبه إلى غضب يعكس ظروفها الآنية، ثم جاءت الأم لتبعثر كل ذلك في وجبة قاتلة. وعلى هذه السالفة قد نقيس ما يحدث في بعض البيوت وبين الدول. وتبقى قُبل ذلك الطفل محلقة في سماء أوروبا وتحل محلها فواتير والدته من بطاقات الائتمان التي لها عمر افتراضي في البنوك يفوق سنوات الحب وسنين العمر، أحياناً. [email protected]