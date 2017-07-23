قرن الغزال أم النوتيلا؟ تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017 لا نمدح فنادقنا ولكن اللي يتريق في أي فندق مهما كثرت أو قلت نجومه في المجموعة الشمسية يقول: «عَمار يا إمارات»، ففي كل صباح نستيقظه في فندقٍ ما نذهب إلى قاعة الريوق ونتيه قصداً ثم «نحاوط» بين أزقة وممرات الأطعمة المعروضة بصحون فارغة بحثاً عن ما يجذب النظر والشهية. وعندما نعود إلى مواقعنا سالمين يكون في صحننا ما تعودنا على أكله في منازلنا «بيض وطماطا» اللي يسمونه البعض شكشوكة! وخبز لبناني، وجبن، وزيتون وغيره من الموالح. فأنا أتوسط إخوتي كما أني أقع بين جيلين، ساقتني الذاكرة للنظر إلى الذكريات كثيراً وإلى المستقبل وتوقعاته أكثر. يعود السبب إلى أني نشأت على خبز أمي الخمير أو المحلا أو الجباب الذي يِغرقونه في الدهن الخنين مرة وفي عسل رأس الخيمة مرة أخرى، ثم يناولوننا إياه فلا بد أن نأكله قبل أن يأتي «محمد خورشيد» سائق الباص إلى منزلنا فيتناول خبزة قد أُعِدت له وينطلق بنا في محطات مختلفة حتى نصل المدرسة. وفي المساء يحضرون لنا خبز «وقافي» تقطعه والدتي، طيب الله ثراها، إلى قطعٍ بحجم أفواهنا وترش عليه الدهن الخنين ثم تذر السكر الخشن فوقه. ويقول والدي، رحمه الله:«هذا قرن الغزال»! وفي صراع البقاء وتقديس النعمة أكلناه وقلنا الحمد لله، وكنا قانعين بأن والِدَيْنا ناما جياعاً ونحن بلا فكرٍ وفي شبعٍ أكيد. وفي بحثي عن سبب تسميته لتلك الأكلة البسيطة باسمٍ جاذب كـ«قرن الغزال» سألت إحدى الصديقات فقالت: «نحن في الجزائر وسائر البلاد المغاربية لدينا أكلة بهذا الاسم مقامها الدقيق والسكر والزبد وهي فطيرة تحشى المكسرات أحياناً ويدخل في تركيبتها ماء الزهر وبعض المنكهات الأخرى». فقلت في خاطري: «كم جَمَّل الأولون العالم لنا ولم يذوقوا طعم الرفاهية التي ننعم بها الآن». وعدت إلى صحني الفارغ في فندقٍ في إحدى الإمارات فإذا بالأطفال والكبار والسواح ومقدمي الخدمة من مرافقي العوائل قد عكروا صفو انسيابية مجالات التجول بين الأطعمة وتركزوا حيث «النوتيلا» وهم لا يعلمون أن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية قد أعلنت في سنة 2016 بأن المكونات الأساسية للنوتيلا هي السكر وزيت النخيل! وتفيد الهيئة بأنه من الممكن لهذا الزيت أكثر من أي زيتٍ آخر أن يسبب السرطان عندما يُكرر بدرجة حرارة تزيد عن 200 درجة مئوية. للعارفين أقول، وحليلهم أهالينا برغم أميتهم أطعمونا ما فيه الفائدة والعافية وجيل المتعلمين الكُثر الآن يطعم الأبناء ما يسحق عافيتهم ويمحو بقاءهم. وتقدم الفنادق كل ما لذ وطاب ويبقى اختيارنا لما نضعه في أبداننا من طعام مربط الفرس!