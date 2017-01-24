«كالماء.. للشوكلاتة» تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017 في لحظة تجلي عالية للحب، فقدت «تيتا» حرارة جسد حبيبها «بيدرو»، حيث توقف قلبه عن النبض وفارق الحياة؛ «تيتا» أمام هذا الحدث الذي هزها بقوة، حسرة وأسى وخوفاً وحزناً، ما كان منها سوى تغطية جسدها بدثار كبير، وتشعل النار فيه كي تعيد الدفء إلى جسدها الذي بدأ يبرد، ولكي يتجلى لها كذلك النور الذي دلف إليه حبيبها «بيدرو» وتتبعه؛ وفيما الدثار يشتعل والجسدان، اشتعلت مزرعة الأسرة بأكملها وتبعثر تاريخها في مهب النسيان. هذا جزء من أحداث رواية مكسيكية تنتمي إلى أدب الواقعية السحرية، حيث يصير الواقع آسراً ومدهشاً، منطلقاً ومتحرراً من قيد الجاذبية، ومن تكدس التعاليم البالية في الدماغ، ومن تكلس الروح في إيقاع القطيع. في هذه الرواية للكاتبة المكسيكية «لاورا إسكيبيل»، والتي حملت عنوان «كالماء للشوكولاتة»، ونقلها إلى العربية صالح علماني ـ أحد أهم المترجمين عن اللغة الإسبانية، إن لم يكن أهمهم ـ، في هذه الرواية تركض الفتاة «خيرتروديس»، وهي عارية بجسدها المشتعل من الداخل حد تبخر الماء حين ملامستها، فيخطفها قائد ثوري، ثم تعود بعد سنين قائدة لمجموعة من الثوار. في هذه الرواية، يعود الموتى إلى الحياة، ويقمع الحب إلى أقسى درجات القسوة، ثم يثور ويعود ناصعاً كنجمة، حاداً كالسيف، وحارقاً كجمرة. الرواية تبدأ فصولها في المطبخ بمكونات إعداد طبخة مكسيكية، ثم تنتقل إلى دهاليز الصنعة الروائية وأحداثها لينتهي الفصل غالباً مع انتهاء صناعة الوجبة. في الرواية تصر الأم «إلينا» على عدم تزويج ابنتها الصغرى «تيتا» لحبيبها «بيدرو» لكون تقاليد الأسرة تفرض على البنت الصغرى أن تبقى من دون زواج كي ترعى الأم عندما تكبر، ولذلك تقترح «ماما إلينا» بأن يتزوج «بيدرو» الأخت الكبرى، ليوافق بدوره على هذا الأمر، متعللًا بأن ذلك سيسمح له بالبقاء قرب الحبيبة الأخت الصغرى؛ ومن هنا تسير أحداث الرواية في تصاعد درامي مدهش وشائق، محطمة الكثير من المسلمات التي نركن إليها وكأن العالم والحياة يتوقفان عندها، لتقول: «علينا دائماً أن نتبع الشغف، أن لا نرتهن لواقع لم نقرره نحن ولم نكن حتى سبباً فيه، وأن الحب يستحق منا المغامرة والذهاب عميقاً في تفاصيله، تشكلاته وتجلياته الآسرة».