الرمز للمجتمع تاريخ النشر: الخميس 14 ديسمبر 2017 على غير العادة، وأنا أجلس في بهو الفندق «بلوس انجلس»، تسللت يدي خلسة إلى خلف الكرسي، ثم لامست لثوانٍ جسداً آخر، يجلس في الخلف، وشعرت بوقع أشبه بالمحظور، وتنبهت بأنه جسد أنثوي مرمري لدن، فنظرت إلى الفتاة معتذراً حتى لا يتفاقم الأمر في نفسها، أو يصعب بالتالي ترميم ما حدث، وشعرت أيضاً بالخطأ العفوي الذي ذهبت إليه يدي، بينما لم ترد هي على فعل الاعتذار، وكأنه لم يكن شيئاً يذكر لديها، أو أنها تجاهلته بكبرياء الفتاة الناضجة المفعمة بالشفافية. رددت عليها الاعتذار مرة ثانية، ولم أقبل استمرار تجاهلها في الرد، فما كان مني إلا أن خاطبتها باللطف الذي يليق بها، قائلاً لها: «لقد قدمت لك الأسف»، هنا أدركت مدى حرصي على الاعتذار، فجاء ردها بهدوئها المعتاد، قائلة بأنه لم يحدث ما يستحق الاعتذار، وعادت لتسترسل في قراءة المجلة التي بحوزتها، قراءة متأنية، كأنها تبحث في فكرة لا تقبل هدر الوقت، وبهذا شعرت بالاطمئنان واكتفيت، وعادت النفس إلى هدوئها واسترسلت في الاسترخاء الذي كنت عليه. وقلت لنفسي لو أصرت هي على التجاهل لكان هذا أقسى رد، وربما يشعرني بالأسى لفترات لا أعرف مداها، ولكن كنت على دراية بثقافة الاعتذار العالية في المجتمع الأميركي بالذات، وهي تقاليد حضارية نمت على الشفافية التي تقدس الحياة وتسعد الإنسان، بل هي من السمات التي تدرس في مناهج دراسية على مختلف المراحل، وتسمى بالاختلاف ما بين الثقافات أو الحضارات. ولو أصرت على التجاهل، ربما سيفسر من قبلي بعدة احتمالات سلبية أو نظرية، ولكن بهذا الرد الأنيق والمبتسم أنهت الفتاة كل ما يمكن نسجه من الأفكار المختزلة. يشعرك الشعب الأميركي بأنه محب في التعامل وفي قبول الآخر، وهو منظومة بشرية مختلفة الأعراق إلا أن مجتمعياً يدين بالحياة كمنهجية فكرية وإنسانية وحتى فلسفية، ويبتهج بالإنسان وبخصوصيته الدينية، وهذا طبعاً بعكس منظومته السياسية المتخبطة أحياناً في ترجمة الرؤية المجتمعية. وتتشابه المدن والولايات في أميركا ورؤاها المجتمعية، وتختلف في بعض المنهجيات، وهي قليلة، إلا أن السائد في التعامل البشري، هو الاتزان الجميل والمفعم بالإنسانية، وتسعد كزائر بهذا التقليد الحضاري، وكأنك تعيش في عالم منفرد بذاته وبدلالاته الثقافية، وتشعر بأن المجتمع هو الرمز الذي يظهر هذه الأمة بالعظمة.